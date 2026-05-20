43. B-Junioren-Pfingstturnier in Amtzell

Der letztjährige Turniersieger 1. FC Heidenheim. In diesem Jahr werden die Heidenheimer Junioren vom langjährigen Bundesligaprofi des FCH, Marc Schnatterer, betreut und gecoacht. – Foto: SV Amtzell

Das Turnier im Amtzeller Stadion steigt an Pfingstsamstag und Pfingstsonntag zum 43. Mal. „Und wir freuen uns schon riesig darauf“, sagt Simon Wetzel, der Vorsitzende des Fördervereins des SV Amtzell. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben das Turnier monatelang vorbereitet.

Und wieder einmal kommen hochklassige Mannschaften aus Europa und Südamerika in die Allgäugemeinde. In den Reihen der Gastmannschaften stehen zahlreiche Juniorennationalspieler.

Aus der brasilianischen Hauptstadt Brasilia reist das Team von Brasilia Novos Talentos an. Die Jungs waren schon im vergangenen Jahr da, genauso wie Shelbourne FC aus der irischen Hauptstadt Dublin. Erstmals in Amtzell sind die Junioren vom slowakischen Rekordmeister Slovan Bratislava. Schon mal Turniersieger waren Lokomotiva Zagreb und der FC St.Gallen, der bereits zum 33. Mal nach Amtzell kommt. Die deutschen Mannschaften führt der 1.FC Heidenheim an, der das Turnier im vergangenen Jahr gewann. Dazu die U17-Jungs vom aufstrebenden Zweitligisten SV Elversberg und die gastgebende Spielgemeinschaft SV Amtzell/ SV Haslach. Das heimische Team wird von Spielern des FV Ravensburg unterstützt.

Fußball verbindet über Grenzen

Der Präsident des Württembergischen Fußballverbandes, Matthias Schöck, schreibt in seinem Grußwort an den SV Amtzell, der fpt robotics Cup in Amtzell sei seit Jahrzehnten eine Bühne für Talente. Turniere wie dieses seien für junge Spieler in Württemberg eine Möglichkeit, sich auf hohem Niveau zu messen. Schöck betont aber auch: „In Zeiten, in denen gesellschaftliche Spannungen zunehmen, wird deutlich, wie wichtig gemeinsame Werte wie Respekt, Fairness und Toleranz sind. Der Fußball schafft hier eine besondere Verbindung: Er überwindet Sprachbarrieren und bringt Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammen“.

Das Turnier in Amtzell beginnt am Samstag, 23.Mai, um 10:00 Uhr mit dem Eröffnungssppiel Brasilia Novos Talentos gegen die Spielgemeinschaft SV Amtzell/ SV Haslach. Am Sonntag, 24.Mai, geht es ebenfalls um 10:00 Uhr weiter mit den letzten Gruppenspielen. Ab 14:00 Uhr folgen die Platzierungsspiele. Das Endspiel um den fpt robotics Cup wird dann an diesem Tag um 17:00 Uhr angepfiffen.

Rahmenprogramm im Stadion

Im Stadion ist ein Festzelt aufgebaut. In diesem ist abends immer ein buntes Rahmenprogramm geboten. Am Samstag der offizielle Mannschaftsempfang mit Bürgermeisterin Manuela Oswald und der Musikkapelle Amtzell. Danach spielen die „Wochies“. Und am Sonntag ist gegen 18:30 Uhr die Siegerehrung mit anschließender Turnierparty mit der Stimmunsband „Wildbock“.