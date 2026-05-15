4:28 Uhr: "Der Pokal sei jetzt sicher in Weilimdorf angekommen"

Die Partie auf dem Gelände des TSV Bernhausen begann für die Weilimdorfer nach Maß. Bereits in der 4. Minute brachte Andrew Addo seine Farben mit 1:0 in Führung, nur vier Minuten später erhöhte Riccardo Scarcelli auf 2:0 (8.). Doch wer glaubte, der SV Sillenbuch würde sich kampflos ergeben, sah sich getäuscht. Nach dem Anschlusstreffer zum 1:2 in der 36. Minute geriet der Favorit phasenweise unter Druck. „Großen Respekt vor dem SV Sillenbuch“, zollte Jürgen Zeyer gegenüber FuPa dem Gegner nach Spielende Anerkennung. „Nach unserer schnellen 2:0-Führung ist Sillenbuch nicht eingebrochen, sondern hat uns in der ersten Hälfte immer wieder in Verlegenheit gebracht.“

Taktische Finesse sichert den Kantersieg

In der Kabine reagierte das Trainerteam auf die Sillenbucher Drangphase. „In der Halbzeit haben wir dann ein bisschen umgestellt“, erklärte Jürgen Zeyer. Die Maßnahme fruchtete sofort: In der 50. Minute stellte Denis Windhager den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her. Dieses 3:1 wirkte wie ein Wirkungstreffer. „Mit dem schnellen 3:1 durch Denis Windhager sind wir sicherer geworden und haben schließlich recht souverän den Erfolg unter Dach und Fach gebracht“, so der Trainer. In der Folge schraubten erneut Riccardo Scarcelli (62./78.) sowie Yutaro Takasaki (75.) das Ergebnis auf 6:1 in die Höhe.

Die Verbandsliga-Leihgaben als Teil des Ganzen

Dass der Pokalwettbewerb in Weilimdorf mehr als nur eine Randnotiz ist, verdeutlichte die personelle Besetzung. Der Verein nutzte die Statuten, um Spielern aus der Verbandsliga-Mannschaft Praxis zu ermöglichen. „Der Verein wollte hier auch Kaderspielern aus der Verbandsliga-Mannschaft die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren und wichtige Spielpraxis zu sammeln“, erläuterte Jürgen Zeyer. Er räumte ein, dass dieses Vorgehen kritisch beäugt wurde: „Dem Verein war bewusst, dass dieses Vorgehen nicht überall auf Zustimmung stoßen würde. Aber wir haben uns natürlich strikt an die Vorgaben des Verbands gehalten. Am Ende ist es gelungen, eine Einheit auf den Platz zu schicken und das gemeinsame, große Ziel zu erreichen.“

Der lange Weg zum i-Tüpfelchen in Bernhausen

Der Weg ins Finale war steinig und von dramatischen Momenten geprägt. Besonders das Halbfinale blieb in Erinnerung. Jürgen Zeyer sprach von einem „langen Weg mit tollen Spielen, vor allem auch das epische Halbfinale mit dem Erfolg in der Verlängerung des Elfmeterschießens gegen Echterdingen.“ Für den Verein ist dieser Pokalsieg die logische Fortsetzung einer Erfolgsgeschichte. Nach der Meisterschaft in der Kreisliga B und dem Aufstieg im Vorjahr habe die Mannschaft ihren Stellenwert nun „nachhaltig untermauert“. Der Rahmen in Bernhausen war für den Trainer dabei das „i-Tüpfelchen“.

Nächtliche Jubelstürme im Mini-Bus

Nach der Siegerehrung und den Sektduschen begann die Rückreise, die den sportlichen Erfolg gebührend abrundete. „Der Verein hatte uns zwei Mini-Busse zur Verfügung gestellt. Mit denen fuhr die Mannschaft nach Sektduschen und ersten Jubel-Szenen noch am Spielort in Bernhausen nach Stuttgart – und dort ging es dann ab“, berichtete Jürgen Zeyer schmunzelnd. Die Gewissheit über den Triumph erreichte den Coach schließlich schriftlich in der Nacht. „Ich habe eine WhatsApp-Nachricht erhalten, datiert auf 4:28 Uhr: Der Pokal sei jetzt sicher in Weilimdorf angekommen.“ Ein fester Platz für die Trophäe wird noch gesucht, doch sicher ist: „Der Pott wird auf jeden Fall einen besonderen Rahmen bekommen!“