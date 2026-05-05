42-Tore-Stürmer Schrepel ist »heiß aufs Saisonfinale« A-Klasse Regen: Zwiesels Torjäger knackt beim 8:1-Sieg die historische Marke +++ Matchball gegen Schweinhütt: Der SV 22 kann am Sonntag die Meisterschaft perfekt machen +++ Florian Schrepel im Fokus von Marco Baumgartner · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

Wenn dann nur so: Florian Schrepel (links) ist in dieser Saison scheinbar kaum zu bremsen und hat nun bereits 42 Tore auf seinem Konto. – Foto: Helmut Weiderer

Es war eine Machtdemonstration zur rechten Zeit: Mit einem fulminanten 8:1-Auswärtserfolg bei der Kreisliga-Reserve des TSV Regen hat der SV 22 Zwiesel die Tabellenführung zementiert und die magische Grenze von 100 Saisontoren durchbrochen. Überragender Akteur auf dem Platz war einmal mehr Florian Schrepel. Der 28-Jährige steuerte drei Treffer zum Kantersieg bei und schraubte sein persönliches Konto damit auf unglaubliche 42 Saisontore.

Reifezeugnis nach schwerer Verletzung Für den Rechtsfuß ist dieser Meilenstein der Lohn für harte Arbeit. "Die 40-Tore-Marke zu knacken und jetzt bei 42 Treffern zu stehen, freut mich natürlich riesig. Das ist schon etwas Besonderes. Im Moment passt einfach vieles zusammen. Harte Arbeit im Training, dem Vertrauen vom Team und einfach Spaß am Fußball", erklärt der Ausnahmestürmer bescheiden. Dass der 42-Tore-Mann aktuell so auftrumpft, war nach seinem Bezirksliga-Gastspiel in Grafenau nicht selbstverständlich. Dort kämpfte er sich nach einer schweren Knieverletzung mühsam zurück. "Da braucht man einfach Geduld, um wieder in den Rhythmus zu finden. Auch wenn es sportlich nicht optimal lief, habe ich in dieser Phase viel gelernt – vor allem, dranzubleiben und mental stark zu bleiben. Das hilft mir jetzt auf jeden Fall weiter", blickt der spielende Co-Trainer zurück.

Im Duell mit dem TSV Regen II erzielte der Angreifer mit einem Dreierpack seine Tore 40, 41 und 42. – Foto: Bernardo Picture

Die offene Rechnung mit Schweinhütt. Mit nunmehr 145 Toren in 199 Karrierespielen im Gepäck nimmt der Torjäger nun das wichtigste Spiel der Saison ins Visier. Am Sonntag kommt es zum ultimativen Showdown gegen die SpVgg Schweinhütt. Die Ausgangslage ist klar: Mit einem Sieg "dahoam" ist der SV 22 Zwiesel (62 Punkte) vorzeitig Meister und kehrt in die Kreisklasse zurück. "Die Ausgangslage ist natürlich gut und dass wir die Meisterschaft klarmachen könnten, gibt uns natürlich zusätzliche Motivation. Für uns ist klar: Wir wollen das Spiel auf jeden Fall ziehen und Meister werden", gibt der Angreifer die Marschroute vor.

So., 10.05.2026, 15:00 Uhr SV 22 Zwiesel Zwiesel 22 SpVgg Schweinhütt Schweinhütt 15:00 live PUSH