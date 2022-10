Sechs Tore fielen zwischen dem BSV Kickers Emden und dem SV Werder Bremen II. – Foto: Ursel Wullert

42 (!) Tore in 9 Spielen: Tore am Fließband in der Regionalliga Nord 14. Spieltag in der Regionalliga Nord - Fr.: HSV II siegt im Derby, SC Weiche atmet auf +++ Sa.: Lübeck siegt deutlich +++ So.: 15 Tore in drei Spielen sorgen für Furore

Es waren verrückte und vor allem richtig torreiche Spiele am 14. Spieltag in der Regionalliga Nord. Begonnen hat das Ganze bereits am Freitagabend, denn der Hamburger SV II schickte im Hamburger Stadtderby den FC St. Pauli II mit einem deutlichen 5:1 zurück an den Kiez. Auch am Samstag und Sonntag ging es mit Spektakeln für die Zuschauer weiter: Während es am Samstag satte 14 Einschüsse waren, rundete ein 15-Tore-Sonntag diesen Spieltag ab. Eine Übersicht der Geschehnisse:

Freitag Nicht nur der Hamburger SV II feierte einen deutlichen Sieg im Stadtderby (5:1 gegen den FC St. Pauli II), auch der SSV Jeddeloh ließ es ordentlich krachen. Der aktuelle Tabellenzweite drehte nach einem 0:1-Rückstand in der 18. Minute kurzzeitig richtig auf, drehte binnen zwei Minuten per Doppelpack (26. & 28.) von Kasra Ghawilu das Spiel und holte in der zweiten Halbzeit zur Vorentscheidung aus. Auch der SC Weiche Flensburg, der aufgrund einer anhaltenden Negativserie in der vergangenen Woche seinen Trainer Thomas Seeliger freistellte, durfte sich am Ende über drei Punkte freuen. Kevin Schulz (34.) und Marcel Cornils (52.) ließen die Flensburger nach vier Spielen ohne Sieg mit ihren Toren endlich wieder jubeln.

Samstag Der SV Werder Bremen II konnte nach der heftigen Derby-Niederlage vom vergangenen Wochenende die erhoffte Reaktion zeigen. Zu Gast in Emden siegte die Bundesliga-Reserve in einem echten Torspektakel mit 4:2 und entfernte sich damit vorerst aus der gefährlichen Tabellenregion. Während es zwischen Hannover 96 II und dem 1. FC Phönix Lübeck ein 2:2-Unentschieden gab, legte der VfB Lübeck an der Tabellenspitze weiter nach. Die Elf von Trainer Lukas Pfeiffer siegte am Ende dank der Tore von Felix Drinkuth (41.), Tommy Grupe (52.), Manuel Farrona Pulido (56.) und Noah Plume (74.) am Ende souverän mit 4:0 und bleibt auch im 14. Regionalliga-Spiel dieser Spielzeit unbesiegt.