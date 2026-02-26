4:2-Testspielerfolg des TSV Langquaid

Zu ungewöhnlicher Stunde - nämlich 20.45 Uhr - matchten die beiden Bezirksliga-Teams des FSV Prüfening und des TSV Langquaid auf dem Burgweintinger Kunstrasen. Bei den Niederbayern konnte mit Spielführer Christoph Blabl, Florian Brunner, Korbinian Köppel, David Meißner und Markus Weiherer auf eine Handvoll Akteure nicht zurückgegriffen werden, doch auch die Oberpfälzer mussten auf einige Spieler wie Torjäger Lukas Kalla verzichten.

Unter der Leitung von Schiedsrichter Dennis Scheuerer legten die TSVler einen Blitzstart hin und kamen bereits in der 2. Minute zum Führungstreffer durch Michael Schwank nach Vorarbeit von Timo Sterl. Wenig später setzte Jonas Brunner seinen Sturmkollegen Alexander Santander Munoz in Szene, doch der Abschluss geriet zu hoch. Erneut war Jonas Brunner die Ausgangsstation, aber an Schlussmann kam Aaron Bice nicht vorbei. Schließlich legte Stefan Schauer nach tollem Lauf aus der eigenen Hälfte für Jonas Brunner auf, der jedoch die Kugel aus elf Metern über das Gehäuse jagte. Aaron Bice scheiterte nach Schlegel-Flanke wiederum am gut regierenden FSV-Keeper. Der Bann war nach 19 Minuten gebrochen, als Michael Schwank den umtriebigen Jonas Brunner bediente, der trocken zum hochverdienten 2:0 einnetzte. Erst nach einer halben Stunde kamen die Regensburger zu zwei guten Offensivaktionen, ehe Jonas Brunner in der 36. Minute nach Zuspiel von Alexander Santander Munoz aus 16 Metern die Latte anvisierte. Weitere Möglichkeiten zum nächsten Treffer hatten vor der Pause noch Aaron Bice und Thomas Blabl, doch auch die Prüfeninger kreuzten noch zweimal gefährlich vor dem Kasten von Jannik Möller auf, der bis dahin einen ruhiogen Abend verbracht hatte.