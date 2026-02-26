4:2-Testspielerfolg des TSV Langquaid

Langquaider 4:2-Testspielerfolg gegen FSV Prüfening
Zu ungewöhnlicher Stunde - nämlich 20.45 Uhr - matchten die beiden Bezirksliga-Teams des FSV Prüfening und des TSV Langquaid auf dem Burgweintinger Kunstrasen. Bei den Niederbayern konnte mit Spielführer Christoph Blabl, Florian Brunner, Korbinian Köppel, David Meißner und Markus Weiherer auf eine Handvoll Akteure nicht zurückgegriffen werden, doch auch die Oberpfälzer mussten auf einige Spieler wie Torjäger Lukas Kalla verzichten.
Unter der Leitung von Schiedsrichter Dennis Scheuerer legten die TSVler einen Blitzstart hin und kamen bereits in der 2. Minute zum Führungstreffer durch Michael Schwank nach Vorarbeit von Timo Sterl. Wenig später setzte Jonas Brunner seinen Sturmkollegen Alexander Santander Munoz in Szene, doch der Abschluss geriet zu hoch. Erneut war Jonas Brunner die Ausgangsstation, aber an Schlussmann kam Aaron Bice nicht vorbei. Schließlich legte Stefan Schauer nach tollem Lauf aus der eigenen Hälfte für Jonas Brunner auf, der jedoch die Kugel aus elf Metern über das Gehäuse jagte. Aaron Bice scheiterte nach Schlegel-Flanke wiederum am gut regierenden FSV-Keeper. Der Bann war nach 19 Minuten gebrochen, als Michael Schwank den umtriebigen Jonas Brunner bediente, der trocken zum hochverdienten 2:0 einnetzte. Erst nach einer halben Stunde kamen die Regensburger zu zwei guten Offensivaktionen, ehe Jonas Brunner in der 36. Minute nach Zuspiel von Alexander Santander Munoz aus 16 Metern die Latte anvisierte. Weitere Möglichkeiten zum nächsten Treffer hatten vor der Pause noch Aaron Bice und Thomas Blabl, doch auch die Prüfeninger kreuzten noch zweimal gefährlich vor dem Kasten von Jannik Möller auf, der bis dahin einen ruhiogen Abend verbracht hatte.
Eine halbe Stunde herrschte im zweiten Durchgang trotz einiger Möglichkeiten auf beiden Seiten Torflaute, ehe die Regensburger, die sich nun ausgeglichene Spielanteile sicherten, innerhalb von sieben MInuten zum Ausgleich trafen. Hatte Noah Langner zunächst noch den Anschlusstreffer verhindern können, besorgte Rouven Hagedorn in der 77. Minute den ersten FSV-Treffer und in der 83. Minute ließ Roman Hagengruber mit einem 16m-Schuss Langquaids Zerberus keine Chance, 2:2.. Kurz danach drohte den Langquaidern bei einem Pfostentreffer sogar der erstmalige Rückstand. Doch die kompakte Eisenschenk-Mannschaft hatte noch eine doppelte Antwort in den Schlussminuten parat: Stefan Schauer brachte seine Farben wieder in Front und Luka Vukovic machte den Deckel zum 4:2 drauf. In beiden Fällen hatte Kevin Kandsperger aufgelegt..
Matthias Eisenschenk (Trainer des TSV Langquaid): "In den ersten 30 Minuten waren wir klar spielbestimmend, haben gut gegen den Ball gearbeitet und verdient mit 2:0 geführt.. anschließend wurden wir eteas unpräziser im Spiel, ohne aber die Kontrolle zu verlieren. Nach fünf Wechseln zu Beginn der zweiten Hälfte haben wir etwas den Rhythmus verloren und waren nicht mehr nah genug am Gegner. Die beiden Gegentore waren die Folge. Es spricht aber für meine Mannschaft, dass sie nach dem Ausgleich noch einmal zurückgefunden und mit zwei Toren den Sieg gesichert hat."
FSV Prüfening: Dominik Meier - Roman Hagengruber, Adam Brückner (46. Fabian Kaiser), Rouven Hagedorn, Bastian Siebert (46. Christian Holzapfel), Miro Sosic, Immanuel Eizinger, Thomas Winbeck (46. Florian Sartip), Toni Siebert (46. Maximilian Schaller), Andreas Martin, Benedikt Paul - Trainer: Christoph Bächer
TSV Langquaid: Jannik Möller - Thomas Blabl (C / 61. Patrick Slodarz), Stefan Schauer, Christian Ludwig (46. Liridon Haljimi), Noah Langner, Leon Schlegel (46. Benedikt Köppel), Michael Schwank, Timo Sterl (46. Kevin Kandsperger), Aaron Bice (61. Luka Vukovic), Jonas Brunner (46. Dennis Kandsperger), Alex Santander Muñoz (46. Marvin Lang) - Trainer: Matthias Eisenschenk
Schiedsrichter: Dennis Scheuerer - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 Michael Schwank (2.), 0:2 Jonas Brunner (19.), 1:2 Rouven Hagedorn (77.), 2:2 Roman Hagengruber (83.), 2:3 Stefan Schauer (87.), 2:4 Luka Vukovic (90.)