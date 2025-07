4:2-Sieg trotz schwerer Beine

RPS-Oberligist FV Diefflen hat auch sein zweites Testspiel erfolgreich abgeschlossen. Gwgen die SG Hochwald, die in der Rheinlandliga spielt, gab es für das Team von Trainer Thomas Hofer am Freitagabend einen 4:2-Sieg. Julian Kern (29.), Fabian Poss (36. und 49.) sowie der eingewechselte Fynnl Blandfort-Klawe (71.) trafen für die Dillinger. Louis Baldes und Julian Bidon erzielten die Treffer für die Gäste aus Rheinland-Pfalz.

FVD-Trainer Thomas Hofer sagte nach dem Spiel, das im Lebacher Stadtteil Falscheid ausgetragen wurde: "Wir haben fast zwei Wochwn täglich trainiert, hatten letztes Wochenende zwei Spirle in 24 Stunden. Da waren die Beine heute schwer, in der ersten Halbzeit waren wir nicht so gut, aber nach dem Wechsel wurde es besser. Es haben noch einige gefehlt, Chris Haase hatte noch einmal ausgesetzt, kommt nun aber zurück. Wir hatten anfangs einige Abläufe so wie wir es wollten, in der zweiten Hälfte waren wir dann auch spielerisch besser. Die ersten zwei Tore waren erzwungen, weil sie Fehler machten. Der dritte Treffer fiel nach einer Ecke. Wir hatten einige gute Pass-Sequenzen, was dann auch zum vierten Treffer führte.

Am Sonntag, 06.07. trifft der FVyD in einem saarländischen Oberliga-Testderby auf dem Kunstrasenplatz der DJK Saarwellingen (Bischof-Rupertus-Ring) auf den Aufsteiger FC Hertha Wiesbach.