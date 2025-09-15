4:2 nach 0:2! Teutonia 05 schockt HT 16 und setzt den Lauf fort

HT 16 erlebte gegen den FC Teutonia 05 Ottensen ein Spiel mit zwei Gesichtern – und stand am Ende erneut mit leeren Händen da. Nach einer starken ersten Halbzeit führte die Mannschaft von Erdinc Örün durch Treffer von Valentin Zalli (12.) und Leonel Varela Monteiro (25.) verdient mit 2:0. „Es ist phasenweise überragend und phasenweise die reinste Katastrophe. Wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Das ist nicht akzeptabel, ob Aufsteiger hin oder her“, schimpfte der HT-16-Trainer nach der Partie.

Schon in den vergangenen Wochen hatte seine Mannschaft Führungen verspielt, auch diesmal kippte das Spiel nach der Pause. „Heute muss es zur Pause eigentlich 4:0 stehen. Stattdessen verschenken wir erneut Big Points. Wir haben in den letzten drei Spielen acht Zähler liegen lassen. Wir müssen so schnell es geht im besten Fall in HR ein Erfolgserlebnis haben, denn das sind die Big Points, die wir benötigen“, ärgerte sich Örün.

Teutonia 05 fand nach Wiederanpfiff in die Spur. „Nach der Pause waren wir präsenter, aggressiver und haben die Räume vor der Kette besser verteidigt. Das Gegenpressing war strukturierter, HT16 kam kaum noch ins Umschalten“, erklärte T05-Coach Mehdi Madani. Mit Tempo über die Flügel drehte seine Mannschaft die Partie: Delali Pascal Srougbo (62./81.), Soobin Jung (77.) und Oleh Demchuk (90.) trafen zum 4:2-Endstand. „Am Ende haben wir viel gelernt: Du darfst dir auf diesem Niveau keine Halbzeit herschenken – schon gar nicht gegen eine konterstarke Mannschaft“, bilanzierte Madani.