4:2 nach 0:2! Teutonia 05 schockt HT 16 und setzt den Lauf fort

HT 16 erlebte gegen den FC Teutonia 05 Ottensen ein Spiel mit zwei Gesichtern – und stand am Ende erneut mit leeren Händen da. Nach einer starken ersten Halbzeit führte die Mannschaft von Erdinc Örün durch Treffer von Valentin Zalli (12.) und Leonel Varela Monteiro (25.) verdient mit 2:0. „Es ist phasenweise überragend und phasenweise die reinste Katastrophe. Wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Das ist nicht akzeptabel, ob Aufsteiger hin oder her“, schimpfte der HT-16-Trainer nach der Partie.
Schon in den vergangenen Wochen hatte seine Mannschaft Führungen verspielt, auch diesmal kippte das Spiel nach der Pause. „Heute muss es zur Pause eigentlich 4:0 stehen. Stattdessen verschenken wir erneut Big Points. Wir haben in den letzten drei Spielen acht Zähler liegen lassen. Wir müssen so schnell es geht im besten Fall in HR ein Erfolgserlebnis haben, denn das sind die Big Points, die wir benötigen“, ärgerte sich Örün.
Teutonia 05 fand nach Wiederanpfiff in die Spur. „Nach der Pause waren wir präsenter, aggressiver und haben die Räume vor der Kette besser verteidigt. Das Gegenpressing war strukturierter, HT16 kam kaum noch ins Umschalten“, erklärte T05-Coach Mehdi Madani. Mit Tempo über die Flügel drehte seine Mannschaft die Partie: Delali Pascal Srougbo (62./81.), Soobin Jung (77.) und Oleh Demchuk (90.) trafen zum 4:2-Endstand. „Am Ende haben wir viel gelernt: Du darfst dir auf diesem Niveau keine Halbzeit herschenken – schon gar nicht gegen eine konterstarke Mannschaft“, bilanzierte Madani.
Während Teutonia mit dem sechsten Sieg im achten Spiel auf Rang vier (18 Punkte) den Anschluss an die Spitzengruppe hält, steckt Aufsteiger HT 16 nach der fünften Niederlage als Tabellen-13. mit sieben Punkten im unteren Drittel fest.
HT 16 – FC Teutonia 05 Ottensen 2:4 (2:0)
HT 16: Justyn Elijah Schmidt, Furkan Berat Gökmen, Jesse Obeng Boateng (46. Kevin-Mervyn Houndjame), Merdan Kaya, Leonel Varela Monteiro (64. Nico Gerber), Deran Toksöz, Burak Hüseyin Keskin, Chris Tabi Bandoh (88. Taufeeq Abdelsamed Fousseni), Caleb Kakra Awuah (46. Elyesa-Kamil Pekin), Karim Ay, Valentin Zalli - Trainer: Erdinc Örün
FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Makan Akpinar, Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller, Caner Levent Bektas (69. Harif Adam), Delali Pascal Srougbo, Eris Ibrahimi, Mustafa Efe Aktürk (90. Abednego Daams), Efekan Calikoglu (69. Soobin Jung), Elias Assiaw (46. Oleh Demchuk), Joel Osei Szillat (46. Arsen Kusyi) - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
Schiedsrichter: Thomas Bauer
Tore: 1:0 Valentin Zalli (12.), 2:0 Leonel Varela Monteiro (25.), 2:1 Delali Pascal Srougbo (62.), 2:2 Soobin Jung (77.), 2:3 Delali Pascal Srougbo (81.), 2:4 Oleh Demchuk (90.)