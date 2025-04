4:2 nach 0:2: Schneverdingen feiert fünften Sieg am Stück

Der MTV Römstedt stach dem Jahn nach dem Pokal-Aus durchaus in die Wunde, Mattis von Kodolitsch unterlief ein Eigentor (2.). Obwohl Römstedt in Unterzahl geriet (25.), legte David Böhm für Römstedt nach (45.). Nach dem Seitenwechsel legte Schneverdingen die gewünschte Leistungssteigerung hin und drehte die Partie durch Tore von Tarik Pepic (59.), Niklas Tore (62., ET) und Maurice Bahnemann (66.) in nur sieben Minuten. Letzterer machte letztlich auch den Deckel drauf (90.+3).