4:2 nach 0:2: Schaldinger Super-Comeback! Zwei 17-Jährige treffen

Was für ein Spiel! Und was für ein Comeback! "Wir waren in der ersten Halbzeit komplett Chef im Ring"
, so TSV-Coach Andi Maier. "Haben bis dahin ein gutes Bayernliga-Spiel abgeliefert, haben gute Räume gefunden. Das ganze Stadion war leise.... Wir haben uns vorgenommen, jetzt nur den Gegner nicht wieder aufzuwecken. Und das hat ganze acht Minuten hingehauen..."
Kottern konterte den SVS in Minute 34 mustergültig aus, Adrian Keckeisen auf Christopher Duchardt, die Konterabsicherung nach eigenem (!) Eckball hat in dieser Situation so gar nicht geklappt. Noch schlimmer lief's vorm 0:2, als Kapitän Quirin Stiglbauer ein komplett missglückter Rückpass zum Gegner unterlief! Micha Bareis stand plötzlich frei vorm Kasten und nahm das Geschenk an (41.).
Schwarz: "Unsere Tore fielen zum perfekten Zeitpunkt."
Doch in Halbzeit zwei drehte sich das Blatt, weil Schalding jetzt viel bissiger agierte und das schon verloren geglaubte Spiel keinesfalls abschenken wollte. "Dann sitzt du in der Kabine, möchtest was von Glauben und Motivation erzählen nach so ner Halbzeit, in der der Gegner in allen Belangen überlegen war..."
, musste SVS-Coach Heiko Schwarz tief durchatmen. "Unsere Tore fielen zum perfekten Zeitpunkt. Richtig wichtig für uns!"
Und Kotterns Trainer musste attestieren, dass der eigentliche Plan für Halbzeit zwei so gar nicht klappte beim TSV: "Wir haben Schalding und das ganze Stadion nochmal aufgeweckt. Die gelb-rote Karte war der zweite Knackpunkt, und der eine Nackenschlag zu viel. Danach haben wir gar nicht mehr ins Spiel zurückgefunden..."
Nach Foul an Maxi Moser versenkte Markus Gallmaier den fälligen Elfmeter (53.), Kotterns Marko Jozic sah früh die Ampelkarte (56.) und in Überzahl war Schalding erst recht "on fire"! Joker Volodymyr "Vova" Danylenko bediente Thomas Flieher, der zum 2:2 ins lange Eck versenkte (63.). Eine Co-Produktion der beiden 17-Jährigen (!!) beim SVS! Und der zweite Youngster versenkte nach einer Ecke im Nachschuss aus der zweiten Reihe genial hoch unter die Querlatte (73.)
. Und mit der letzten Aktion des Spiels zimmerte Keeper Marius Herzig einen Abschlag weit nach vorne und Goalgetter Markus Gallmaier lupfte zum 4:2-Endstand ein! Und danach war nur noch Partystimmung im Passauer Westen!