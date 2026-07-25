4:2 nach 0:2: Schaldinger Super-Comeback! Zwei 17-Jährige treffen

Was für ein Spiel! Und was für ein Comeback! "Wir waren in der ersten Halbzeit komplett Chef im Ring", so TSV-Coach Andi Maier. "Haben bis dahin ein gutes Bayernliga-Spiel abgeliefert, haben gute Räume gefunden. Das ganze Stadion war leise.... Wir haben uns vorgenommen, jetzt nur den Gegner nicht wieder aufzuwecken. Und das hat ganze acht Minuten hingehauen..." Kottern konterte den SVS in Minute 34 mustergültig aus, Adrian Keckeisen auf Christopher Duchardt, die Konterabsicherung nach eigenem (!) Eckball hat in dieser Situation so gar nicht geklappt. Noch schlimmer lief's vorm 0:2, als Kapitän Quirin Stiglbauer ein komplett missglückter Rückpass zum Gegner unterlief! Micha Bareis stand plötzlich frei vorm Kasten und nahm das Geschenk an (41.).

Schwarz: "Unsere Tore fielen zum perfekten Zeitpunkt."





