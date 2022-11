4:2 – Mathis Peters macht den Sieg des SVS II spät perfekt Bezirksliga, Gruppe 4: Der SV Straelen II siegt gegen den VfL Tönisberg mit 4:2.

Der SV Straelen II bleibt auf Erfolgskurs. Der Bezirksligist feierte am Freitagabend mit dem 4:2 (1:1) beim Landesliga-Absteiger VfL Tönisberg den dritten Sieg in Folge. Lange Zeit sah es allerdings nicht danach aus, als würde der Tabellenfünfte drei Zähler entführen können. Denn kurz vor dem Abpfiff stand es noch 2:2. Doch Trainer Bilal Lekesiz hatte ein gutes Händchen bewiesen, als er Mathis Peters in der 69. Minute ins Spiel gebracht hatte. Peters erzielte per Strafstoß das 3:2 für den SV Straelen II (89.) und markierte eine Minute später auch das vierte Tor der Gäste.