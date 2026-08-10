42-Jähriger zurück im Verbandsliga-Tor: "Macht einen Unterschied"

Im Mai 2024 stand Norbert Guth (r.) zum letzten Mal beim BSV Halle-Ammendorf zwischen den Pfosten. – Foto: Laura Bornemann

Als absolute Clublegende hatte sich Norbert Guth vor einigen Jahren aus dem Tor des BSV Halle-Ammendorf verabschiedet. Im Sommer 2023 hatte er seinen Posten als Nummer eins nach weit mehr als einem Jahrzehnt an Magnus Janek Elm abgetreten, im Mai 2024 lief Guth ein letztes Mal für den Verbandsligisten auf - bis zu seinem Comeback am Sonntag.

"Unser Janek hat sich im Sommer verletzt und sich zwei Bänder gerissen", berichtet BSV-Coach Christian Kamalla. Paul Himstedt, der in der vergangenen Saison noch erster Elm-Vertreter gewesen ist, war im Sommer zum Landesligisten SV Edelweiß Arnstedt gegangen. Und Tim Sdralek, der dafür aus der U19 des VfL Halle 96 neu nach Ammendorf gekommen war, "ist noch 17 und darf erst im Oktober ran, wenn er 18 geworden ist", erklärt Kamalla.

Beim 3:2-Auftaktsieg über den VfB Merseburg stand Guth plötzlich wieder zwischen den Pfosten. Es könnte nicht der letzte Einsatz des 42-jährigen Routiniers gewesen sein.

Plötzlich war Jonas Honsa der einzig verbliebene Keeper im Stadion der Waggonbauer. Der 21-Jährige war erst im Sommer vom SV Grün-Weiß Ammendorf zum BSV Halle-Ammendorf gewechselt. "Er ist eigentlich für unsere Zweite vorgehen, hat in der Vorbereitung aber mit uns trainiert und die Testspiele bestritten", erklärt Kamalla. Nur: "Der Schritt aus der Stadtoberliga in die Verbandsliga ist natürlich riesig."

BSV Halle-Ammendorf dreht die Partie nach 0:2-Rückstand noch

Also kam die Idee auf, Torwarttrainer Norbert Guth noch einmal für den Posten zwischen den Pfosten zu gewinnen. "Er ist natürlich 42 und hat auch die einen oder anderen Wehwehchen", sagt Kamalla. Doch: "In der vergangenen Woche hat er sein Okay gegeben." Und sogleich hat sich gezeigt: "Es macht einen Unterschied, wenn jemand im Tor steht - auch wenn er ein bisschen älter ist - der so viel Erfahrung mitbringt", erklärt der BSV-Coach.

Zwar musste Guth gegen Danny Wagner (29.) und Pascal Mittler (50.) zweimal hinter sich greifen, danach aber drehten die Ammendorfer den 0:2-Rückstand noch zum 3:2-Sieg. "Das war eine ganz schöne Herausforderung", sagt Kamalla. Doch nach dem Anschlusstreffer durch Laurenz Hoffmann (53.) "sind wir besser reingekommen." Dmytro Piven (63.) und Dominic Winkler (68.) trafen noch zum Auswärtsdreier - und zum damit erfolgreichen Comeback für Torhüter Norbert Guth: "Es ist schön auf für ihn, dass wir mit ihm den Sieg geholt haben", unterstreicht Kamalla.