42-Jähriger verstärkt Kreisligist, neuer Co-Trainer und Wertung

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
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Bei den Sportfreunden Stockheim steht zur kommenden Saison ein Wechsel im Trainerteam an. Der Kreisligist aus der Kreisliga B1 Franken wird Kevin Michna als neuen Co-Trainer begrüßen, der die Nachfolge von Philipp Gorbracht antritt.
Gorbracht beendet nach vielen erfolgreichen Jahren seine Tätigkeit, auch mit Blick auf familiäre Veränderungen. Der Verein zeigt Verständnis für diesen Schritt und bedankt sich für sein langjähriges Engagement.
Mit Michna gewinnt Stockheim einen Nachfolger, der zuletzt beim SV Adelshofen als Spielertrainer der zweiten Mannschaft tätig war und wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Gemeinsam mit Cheftrainer Dustin Weissbeck, der bereits verlängert hat, soll er neue Impulse setzen.
Der Fokus liegt nun auf einem erfolgreichen Saisonendspurt.
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Der TSGV Rechberg verstärkt sich weiter für die Rückrunde. Der Kreisligist aus der Kreisliga B1 Ostwürttemberg hat mit Ivan Kapovic einen erfahrenen Offensivspieler verpflichtet.
Der 42-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Straßdorf auf den Rechberg und bringt vor allem viel Routine und Spielverständnis mit. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz soll er insbesondere auch als Mentor für die jüngeren Spieler fungieren.
Mit seiner Erfahrung will Kapovic dem Team zusätzliche Stabilität und Impulse im Offensivspiel geben.
Beim TSGV zeigt man sich erfreut über den Neuzugang und erhofft sich wichtige Beiträge für die anstehende Rückrunde.
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Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:
Kreisliga B, Staffel 3
SV HNK Slaven Stuttgart - Sportvg Feuerbach III
Alter Termin Montag, den 06.04.2026 um 15.00 Uhr
Neuer Termin Mittwoch, den 22.04.2026 um 19.30 Uhr
Sonstiges
Das Sportgericht hat folgende Urteile getroffen:
Kreisliga B, Staffel 1
SV Özvatan Stuttgart - KV Plieningen II
vom 08.03.2026
Das o. g. Spiel ist dem Verein SV Özvatan Stuttgart mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten. Der Mannschaft SV Özvatan Stuttgart ist darüber hinaus eine Sperrstrafe von einem Spiel, die am 23.03.2026 beginnt, verhängt worden.
Termine Bezirkspokal
Frauen Halbfinale
Samstag, den 04.04.2026 um 11.00 Uhr
FSV Waldebene Stuttgart Ost II – VfB Obertürkheim
Sportvg Feuerbach - TSV Grafenau
Herren Halbfinale
TSV Weilimdorf II - TV Echterdingen II
Dienstag, den 14.04.2026 um 19.30 Uhr
SV Sillenbuch - VfL Herrenberg
Donnerstag, den 16.04.2025 um 19.30 Uhr
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