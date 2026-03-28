42-Jähriger verstärkt Kreisligist, neuer Co-Trainer und Wertung

– Foto: Thomas Nast

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Gorbracht beendet nach vielen erfolgreichen Jahren seine Tätigkeit, auch mit Blick auf familiäre Veränderungen. Der Verein zeigt Verständnis für diesen Schritt und bedankt sich für sein langjähriges Engagement.

Bei den Sportfreunden Stockheim steht zur kommenden Saison ein Wechsel im Trainerteam an. Der Kreisligist aus der Kreisliga B1 Franken wird Kevin Michna als neuen Co-Trainer begrüßen, der die Nachfolge von Philipp Gorbracht antritt.

Mit Michna gewinnt Stockheim einen Nachfolger, der zuletzt beim SV Adelshofen als Spielertrainer der zweiten Mannschaft tätig war und wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Gemeinsam mit Cheftrainer Dustin Weissbeck, der bereits verlängert hat, soll er neue Impulse setzen.

Der Fokus liegt nun auf einem erfolgreichen Saisonendspurt.

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TSGV Rechberg

Der TSGV Rechberg verstärkt sich weiter für die Rückrunde. Der Kreisligist aus der Kreisliga B1 Ostwürttemberg hat mit Ivan Kapovic einen erfahrenen Offensivspieler verpflichtet.

Der 42-Jährige wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Straßdorf auf den Rechberg und bringt vor allem viel Routine und Spielverständnis mit. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz soll er insbesondere auch als Mentor für die jüngeren Spieler fungieren.

Mit seiner Erfahrung will Kapovic dem Team zusätzliche Stabilität und Impulse im Offensivspiel geben.

Beim TSGV zeigt man sich erfreut über den Neuzugang und erhofft sich wichtige Beiträge für die anstehende Rückrunde.

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Fußballbezirk Stuttgart/Böblingen

Die Ansetzungen der folgenden Spiele haben sich geändert:

Kreisliga B, Staffel 3

SV HNK Slaven Stuttgart - Sportvg Feuerbach III

Alter Termin Montag, den 06.04.2026 um 15.00 Uhr

Neuer Termin Mittwoch, den 22.04.2026 um 19.30 Uhr

Sonstiges

Das Sportgericht hat folgende Urteile getroffen:

Kreisliga B, Staffel 1

SV Özvatan Stuttgart - KV Plieningen II

vom 08.03.2026

Das o. g. Spiel ist dem Verein SV Özvatan Stuttgart mit 0:3 Toren als verloren und dem Spielgegner entsprechend als gewonnen zu werten. Der Mannschaft SV Özvatan Stuttgart ist darüber hinaus eine Sperrstrafe von einem Spiel, die am 23.03.2026 beginnt, verhängt worden.

Termine Bezirkspokal

Frauen Halbfinale

Samstag, den 04.04.2026 um 11.00 Uhr

FSV Waldebene Stuttgart Ost II – VfB Obertürkheim

Sportvg Feuerbach - TSV Grafenau

Herren Halbfinale

TSV Weilimdorf II - TV Echterdingen II

Dienstag, den 14.04.2026 um 19.30 Uhr

SV Sillenbuch - VfL Herrenberg

Donnerstag, den 16.04.2025 um 19.30 Uhr

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