4:2 im Spitzenspiel: Jetzt ist wieder Pödinghausen die Nummer ein Das Duell Erster gegen Zweiter hält, was es verspricht. Gastgeber BV Stift Quernheim zeigt Moral und kommt zweimal zurück, doch der Sieg der Gäste fällt verdient aus. von Andreas Gerth · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Die Pödinghauser dominierten vor allem in der ersten Halbzeit und feiern hier das 1:0 durch Orkun Tosun. – Foto: Andreas Gerth

Sechs Tore, ein verdienter Sieger, aber längst noch keine Entscheidung im Aufstiegsrennen der Fußball-Bezirksliga: Der BV Stift Quernheim und TuS GW Pödinghausen lieferten sich im strömenden Regen ein sehr unterhaltsames Spitzenspiel, das die Gäste verdient mit 4:2 (2:1) gewannen und damit den Hausherren die Tabellenführung vorerst wieder abknöpften.

Schlechtes Wetter, super Spiel lautete das Motto, welches zunächst vor allem die Grün-Weißen aus Enger bedienten. Allein der wuchtige Schuss von Orkus Tosun zum 0:1 (14.) war den Besuch im Friedenstal trotz Dauerregens wert. Hashem Celik hatte zuvor im Zweikampf mit Dean Peitzmeier den Ball behauptet und für Tosun aufgelegt. Und die Pödinghauser um Kapitän Philip Ewert legten sofort nach. Tosuns Vorarbeit leitete Mourad El Hamdaoui weiter auf Celik, der Quernheims Ersatztorwart Kai Hoffmann das 0:2 (20.) einschenkte.

Das spielte der Elf von Holm Windmann komplett in die Karten. Die Gäste zogen sich mit der Führung im Rücken zurück, nahmen die Hausherren ab der Mittellinie in Empfang und lauerten auf Umschaltsituationen. Doch mit der ersten eigenen Torchance machten die Quernheimer das Spitzenspiel wieder scharf, Nico Schmidt bediente Torjäger Tibor Sander, dem gefühlt aus dem Nichts das 1:2 (34.) gelang. Stift verlor mit dem angeschlagenen und ausgewechselten Dean Peitzmeier einen weiteren Spieler, war aber zurück im Spiel. Auch in der zweiten Halbzeit erwischte GWP den besseren Start. Den ersten Versuch konnte Stift-Keeper Hoffmann noch abwehren, war dann aber gegen Jan Menne machtlos – 1:3 (49.). Die Vorentscheidung? Keineswegs. Die ersatzgeschwächten Gastgeber (ohne Heller, Grote, Adick und auch Kapitän Maxi Lage) zeigten eine gute Moral und kamen erneut zurück.