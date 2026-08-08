4:2-Heimsieg vor ausverkauftem Haus

– Foto: Baumann

10.500 Zuschauer, ein ausverkauftes GAZi-Stadion, zwei württembergische Traditionsvereine und ein Spiel, das alles bereithielt, was sich ein Fußballfan zum Saisonauftakt wünschen konnte. Die Stuttgarter Kickers schlugen den SSV Ulm 1846 Fußball mit 4:2 (0:0). Dennis Chessa brachte den Drittligaabsteiger nach der Pause per Foulelfmeter in Führung, doch Dejan Bozic, ein Eigentor von Marcel Seegert und Maximilian Zaiser drehten die Partie innerhalb von sieben Minuten. Chessa machte es mit seinem zweiten Treffer noch einmal spannend, ehe der 16-jährige Leandro Mendes in der fünften Minute der Nachspielzeit den Schlusspunkt setzte.

Erstmals seit 33 Jahren war das GAZi-Stadion bei einem Liga-Heimspiel der Kickers wieder ausverkauft. (53.). Die Zuschauer sorgten für eine stimmungsvolle Kulisse, darunter rund 3.000 mitgereiste Ulmer Fans.

„Wir haben heute einen außergewöhnlichen Fußballabend erlebt“, sagte Kickers-Cheftrainer Holger Bachthaler nach dem Schlusspfiff. Und tatsächlich. Dieser Freitagabend unter dem Fernsehturm hatte es in sich.

Griffige Blaue bestimmen den ersten Spielabschnitt

Die Kickers gingen intensiv, zweikampfstark und mit aggressivem Pressing in die Partie. Bereits in der dritten Minute hatte Mauersberger die erste Möglichkeit, sein Abschluss wurde jedoch geklärt.

Nach einer guten Viertelstunde wurde es im Ulmer Strafraum interessant. Bozic ging nach einem Zweikampf mit Daniel Hülsenbusch zu Boden. Es gab einen leichten Kontakt, Schiedsrichter Jannis Jäschke ließ weiterspielen – eine vertretbare Entscheidung.

Danach übernahm Sebastian Müller zunehmend die Hauptrolle. In der 21. Minute zwang er Ulms Torhüter Robin Mantel mit einem Freistoß aus gut 20 Metern zu einer starken Parade. Drei Minuten später schoss Müller aus halbrechter Position knapp am langen Pfosten vorbei. In der Folge ging sein Heber aus rund 20 Metern über das Tor (36.)

Ulm bemühte sich um spielerische Kontrolle, doch die Kickers verteidigten konsequent und ließen vor der Pause kaum etwas zu.

„Ich glaube, wir waren in den ersten 45 Minuten sehr griffig im Spiel gegen den Ball“, analysierte Bachthaler. „Die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, haben wir überwiegend gut umsetzen können. Aber wir haben es leider versäumt schon in Führung zu gehen.“

Ulm erwischte den besseren Start

Nach der Pause kam Ulm wacher aus der Kabine. Oliver Wähling hatte die erste Großchance der zweiten Hälfte (46.).

Fünf Minuten später dann die Führung für die Spatzen. Dennis Chessa kam im Zweikampf mit Nico Fundel im Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Jäschke entschied auf Foulelfmeter und Chessa selbst trat an und ließ Felix Dornebusch keine Chance – 0:1.

„Nach dem Seitenwechsel wurden wir durch Unachtsamkeiten in den ersten fünf bis zehn Minuten bitter bestraft“, sagte Bachthaler.

Doch nur zwei Minuten später folgte der nächste Wendepunkt. Per Lockl, inzwischen für Ulm am Ball und einst selbst Kickers-Spieler, sah nach einem Foul die Gelb-Rote Karte. Die Spatzen war fortan in Unterzahl (53.). Und die Partie kippte.

Sieben Minuten, die alles veränderten

Die Kickers erhöhten den Druck. David Udogu scheiterte aus spitzem Winkel an Mantel im SSV-Tor, Nico Blank verpasste in der 56. Minute. Dann prüfte Müller nach einer Flanke von Melkamu Frauendorf den Ulmer Torhüter mit seinem Kopfball (70.). Dann brachen die Dämme.

73. Minute - 1:1

Sebastian Müller flankte präzise in den Strafraum. Bozic setzte sich mit seiner Körpergröße von 1,94 Metern durch und köpfte den Ball aus zentraler Position ins linke Toreck.

Die Waldau explodierte.

78. Minute - 2:1

Frauendorf brachte den Ball von der linken Seite scharf in die Mitte. Marcel Seegert wollte klären, lenkte das Leder aber unglücklich flach rechts ins eigene Tor.

Nur fünf Minuten später war die Partie endgültig gedreht.

80. Minute - 3:1

David Stojak setzte sich im Strafraum auf der rechten Seite energisch durch und legte quer. Maximilian Zaiser stand goldrichtig und schob aus kurzer Distanz ein.

Sieben Minuten, drei Tore – und ein Stadion völlig außer Rand und Band.

„Umso höher ist es einzuordnen, dass die Jungs dann wieder brutale Energie und Moral auf den Platz bekommen haben“, lobte Bachthaler. „Dann haben wir den Ausgleichstreffer erzielt und hinten raus auch das Spiel gedreht.“

Chessa machte es noch einmal spannend

Ulm gab sich noch nicht geschlagen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit umkurvte Mattis Hoppe Kickers-Keeper Dornebusch und scheiterte aus spitzem Winkel am Außenpfosten. Den Abpraller nahm Chessa auf und markiert den 2:3-Anschlusstreffer.

Für einen kurzen Moment war die Ulmer Hoffnung zurück. Doch die Kickers schlugen noch einmal zurück.

90.+5 Minute - 4:2

Yannick Glessing spielte den Ball präzise in den Strafraum, wo der eingewechselte Leandro Mendes cool vor SSV-Keeper Mantel blieb und aus zwölf Metern traf. Für den 16-Jährigen war es der erste Ligaeinsatz für die 1. Mannschaft der Degerlocher. Die Mannschaft feierte den Youngster, die Waldau bebte. Damit war der Schlusspunkt unter einen außergewöhnlichen Fußballabend unter dem Fernsehturm gesetzt.

„Man hat gespürt, dass die Jungs alles dafür tun und von daher gewinnen wir das Spiel auch verdient aus meiner Sicht“, sagte Cheftrainer Holger Bachthaler nach dem Schlusspfiff.

Die Regionalliga war zurück auf der Waldau – und die Blauen starteten mit drei wichtigen Punkten in die neue Saison.

Ausblick

Viel Zeit zum Verschnaufen blieb nicht. Am Dienstag, 11. August 2026 geht’s es für die Blauen in der dritten Runde im WFV-Pokal weiter. Anpfiff beim FC Rottenburg im Hohenberg Stadion (Jahnstraße 35, 72108 Rottenburg am Neckar) ist wegen fehlendem Flutlicht um 18.00 Uhr.

In der Regionalliga Südwest reisen die Kickers zum ersten Auswärtsspiel der Saison am Samstag, 15. August 2026, zur Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt.