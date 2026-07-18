4:2 gegen Wernberg: Perfektes Neidhardt-Debüt in Vohenstrauß

Die SpVgg Vohenstrauß (in Rot) startet mit einem verdienten Heimsieg in die Saison. – Foto: Josef Trummer

Es war ein mehr als geglücktes Pflichtspiel-Debüt für den neuen Trainer der SpVgg Vohenstrauß: Nico Neidhardt sah am Samstagnachmittag eine starke Vorstellung seiner Mannschaft, die sich in der Bezirksliga Nord mit einem verdienten 4:2-Heimsieg gegen den FC Wernberg belohnte. Damit hat die SpVgg gleich mal ein Ausrufezeichen setzen können, schloss der Gegner die abgelaufene Saison doch auf Platz drei ab. So bewerten die beiden Coaches diese ersten 90 Minuten der neuen Saison:



Nico Neidhardt (Trainer SpVgg Vohenstrauß): „Ein verdienter Sieg mit einer starken Kollektivleistung – vor allem in der ersten Halbzeit. Hier hätten wir mindestens noch das 2:0 machen können. Wir haben um die individuelle Stärke von Wernberg gewusst. Das hat man in den ersten 10, 15 Minuten nach der Pause gemerkt. Trotzdem haben wir im Kollektiv gut verteidigt, und zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft, wie sie es taktisch und mit Leidenschaft umgesetzt hat. Wir sind natürlich happy über diesen Start in die Saison.“



Bastian Lobinger (Spielertrainer FC Wernberg): „Leider keine gute Leistung von uns und nicht der Start, den wir uns vorgestellt haben. Glückwunsch an Vohenstrauß. Es entwickelte sich ein wildes Spiel mit vielen langen Bällen. In der ersten Halbzeit hatten wir eine Riesenchance und dann haben wir im Anschluss das 1:0 bekommen. Leider haben wir erst ab dem 2:0 begonnen richtig druckvoll Fußball zu spielen. Konnten verdient verkürzen und hatten den Ausgleich zweimal auf dem Fuß. Genau in dieser Drangphase haben wir das 3:1 bekommen. Schade. Da wäre mehr drin gewesen.“