4:2-Erfolg nach Rückstand: Oberligist siegt im emotionalen Testspiel

Ein turbulenter Auftakt am Bodensee

Das Vorbereitungsspiel beim Verbandsliga-Vertreter SC Konstanz-Wollmatingen entwickelte sich von Beginn an zu einer emotionalen Zerreißprobe für alle Beteiligten. Die Zuschauer erlebten einen Blitzstart der Young Boys Reutlingen, als Luca Lennerth bereits in der 1. Spielminute die frühe Führung für den Klub aus der Oberliga erzielte. Doch die anfängliche Euphorie über den perfekten Einstand wieg schnell einer Phase der Ernüchterung, da die Gastgeber eine extrem leidenschaftliche Reaktion zeigten.

In der 9. Spielminute gelang Luca Uhl der Ausgleich zum 1:1 für den gegnerischen Heimverein. Die Reutlinger verloren in dieser Phase der Begegnung kurzzeitig die spielerische Ordnung auf dem Platz, was der hochmotivierte Kontrahent bestrafte. Mit großem Kampfgeist drehte der Gegner das Spiel vorerst komplett, als Sven Bode in der 25. Spielminute zur 2:1-Führung für den SC Konstanz-Wollmatingen traf und die Hoffnungen des Oberligisten dämpfte. Mit diesem unglücklichen Rückstand ging es schließlich in die Kabinen.

Die Wende durch Entschlossenheit nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel kehrten die Spieler der Young Boys Reutlingen mit einer beeindruckenden Willensleistung auf den Rasen zurück, um die drohende Niederlage mit aller Macht abzuwenden. Nur zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff, in der 47. Spielminute, erlöste Erlind Zogjani sein Team mit dem wichtigen Treffer zum 2:2-Ausgleich. Der psychologische Vorteil lag nun wieder ganz auf der Seite des Favoriten, der unermüdlich und druckvoll weiter nach vorne spielte.

In der 51. Spielminute folgte die Schlüsselszene: Erlind Zogjani traf erneut und verwandelte einen Elfmeter zur viel umjubelten 2:3-Führung. Die Schlussphase blieb zwar intensiv und hart umkämpft, doch kurz vor dem offiziellen Abpfiff machte Eser Gümüs in der 88. Spielminute mit dem Tor zum 2:4-Endstand alles klar und krönte die emotionale Aufholjagd.