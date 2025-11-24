4:2-Erfolg lässt Fortuna-U23 nach acht sieglosen Spielen wieder jubeln

Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass eisige Temperaturen herrschen, wenn für Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer die Reise zum Wuppertaler SV ansteht. So war es auch diesmal wieder: Unter der Woche fiel sogar etwas Schnee im Bergischen Land, der zwar schnell wieder verschwunden war, doch auch am Samstag blieb das Wetter frostig – genau wie die Stimmung im Stadion am Zoo.
Hatte sich die aktive Fanszene des WSV zu Beginn noch am deutschlandweiten Protest gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in den hiesigen Stadien beteiligt und erst nach zwölf Minuten die Unterstützung aufgenommen, stellte sie diese in der zweiten Hälfte auch schon wieder ein. Denn zu dem Zeitpunkt führte die „Zwote“ bereits mit drei Toren. Und die Düsseldorfer schafften es tatsächlich einmal, ihre Führung über die Zeit zu bringen: Am Ende feierten sie einen 4:2-Erfolg. Es war der erste Sieg seit Mitte September, nach acht vergeblichen Anläufen.
Czako konnte sich jedoch nicht lange über sein Debüt freuen: Wuppertal-Angreifer Jeff Fehr war gleich nach dem Anstoß ins Pressing gegangen, und der U23-Keeper spielte ihm den Ball direkt in die Füße. Fehr musste daraufhin nur noch ins leere Tor einschieben – und die „Zwote“ lag nach nicht einmal einer Minute hinten. Mit der frühen Führung im Nacken begnügte sich der WSV zunehmend damit, der Langeneke-Truppe den Ball zu überlassen. Fortuna schlug daraus jedoch nur wenig Kapital und kam zunächst überhaupt nicht in eine gute Abschlussposition. Aber genauso schnell, wie es zu Anfang gegangen war, lief es plötzlich auf der gegenüberliegenden Seite. Latza bediente den hereinstürmenden Bindemann, der auf der rechten Seite ordentlich Raum hatte und zum Ausgleich traf.
Von da an war das Momentum aufseiten der „Zwoten“. Hatte sie kurz zuvor noch eine Großchance der Gäste mit vereinten Kräften vereitelt, ließ sie es wenig später selbst im Kasten klingeln: Hamza Anhari drehte mit einer Direktabnahme die Partie noch vor der Pause. Nach dem Seitenwechsel kamen die Wuppertaler zwar mit mehr Schwung aus der Kabine, doch erneut waren es die Flingerner, die jubelten. Anhari wurde im Strafraum zu Fall gebracht und Bindemann baute mit seinem sicher verwandelten Strafstoß die Führung aus.
Doch damit nicht genug: Eine Viertelstunde vor Schluss wurde der eingewechselte Lennart Garlipp im Sechzehner gefoult – Bindemann verwandelte auch diesen Elfmeter zum 4:1. Aber die Bergischen durften es nur wenig später ebenfalls vom Punkt versuchen und verkürzten noch einmal. Doch die U23 schaffte es, ihre Führung über die Zeit zu bringen, auch weil sie nach einem groben Foul an Kapitän Savic und der Roten Karte gegen Dominic Duncan in Überzahl nicht mehr viel anbrennen ließen.