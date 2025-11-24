Fortuna Düsseldorfs U23 hat beim Wuppertaler SV die Punkte mitgenommen. – Foto: Jochen Classen

4:2-Erfolg lässt Fortuna-U23 nach acht sieglosen Spielen wieder jubeln Regionalliga West: Fortuna Düsseldorfs U23 gewinnt 4:2 beim Wuppertaler SV. Verlinkte Inhalte Regionalliga West F. Düsseld. II Wuppertaler SV

Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass eisige Temperaturen herrschen, wenn für Fortuna Düsseldorfs Regionalliga-Fußballer die Reise zum Wuppertaler SV ansteht. So war es auch diesmal wieder: Unter der Woche fiel sogar etwas Schnee im Bergischen Land, der zwar schnell wieder verschwunden war, doch auch am Samstag blieb das Wetter frostig – genau wie die Stimmung im Stadion am Zoo.

Sa., 22.11.2025, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. II 2 4 Hatte sich die aktive Fanszene des WSV zu Beginn noch am deutschlandweiten Protest gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in den hiesigen Stadien beteiligt und erst nach zwölf Minuten die Unterstützung aufgenommen, stellte sie diese in der zweiten Hälfte auch schon wieder ein. Denn zu dem Zeitpunkt führte die „Zwote“ bereits mit drei Toren. Und die Düsseldorfer schafften es tatsächlich einmal, ihre Führung über die Zeit zu bringen: Am Ende feierten sie einen 4:2-Erfolg. Es war der erste Sieg seit Mitte September, nach acht vergeblichen Anläufen.

Fortuna-Coach Jens Langeneke hatte in Wuppertal auf gleich vier Positionen rotiert: Tobias Pawelczyk musste seinen Platz im Tor für U23-Debütant Milan Czako räumen, und Deniz Bindemann ersetzte Si-woo Yang auf dem linken Flügel. Außerdem rückten Kapitän David Savic und Danny Latza nach überstandenen Verletzungen zurück in die Startelf. Kein guter Start für Fortuna Czako konnte sich jedoch nicht lange über sein Debüt freuen: Wuppertal-Angreifer Jeff Fehr war gleich nach dem Anstoß ins Pressing gegangen, und der U23-Keeper spielte ihm den Ball direkt in die Füße. Fehr musste daraufhin nur noch ins leere Tor einschieben – und die „Zwote“ lag nach nicht einmal einer Minute hinten. Mit der frühen Führung im Nacken begnügte sich der WSV zunehmend damit, der Langeneke-Truppe den Ball zu überlassen. Fortuna schlug daraus jedoch nur wenig Kapital und kam zunächst überhaupt nicht in eine gute Abschlussposition. Aber genauso schnell, wie es zu Anfang gegangen war, lief es plötzlich auf der gegenüberliegenden Seite. Latza bediente den hereinstürmenden Bindemann, der auf der rechten Seite ordentlich Raum hatte und zum Ausgleich traf.