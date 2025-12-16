⚽ 42. Ahnataler Hallencup ⚽

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Die SG Ahnatal lädt herzlich zum traditionellen Fußball-Hallencup vom 28. bis 30. Dezember 2025 ein. Freut Euch auf attraktiven Hallenfußball, spannende Begegnungen und sportliche Höchstleistungen in besonderer Atmosphäre.
Erlebt dabei temporeiche Spiele, technische Raffinesse und packende Duelle, die für beste Unterhaltung sorgen. Das Turnier bietet Fußball auf hohem Niveau und ist ein sportliches Highlight zum Jahresausklang.