⚽ 42. Ahnataler Hallencup ⚽

Die SG Ahnatal lädt herzlich zum traditionellen Fußball-Hallencup vom 28. bis 30. Dezember 2025 ein. Freut Euch auf attraktiven Hallenfußball, spannende Begegnungen und sportliche Höchstleistungen in besonderer Atmosphäre.

Erlebt dabei temporeiche Spiele, technische Raffinesse und packende Duelle, die für beste Unterhaltung sorgen. Das Turnier bietet Fußball auf hohem Niveau und ist ein sportliches Highlight zum Jahresausklang.

📅 28.–30.12.2025
📍 Sporthalle Ahnatal

Wir freuen uns auf Euren Besuch!

