41,7 Prozent: Fans von Alemannia Aachen haben klaren Trainerwunsch

Klar ist aber: Weil beide nicht über die erforderliche Pro-Lizenz verfügen, dürfen sie gemäß den DFB-Statuten maximal 15 Werktage für die Mannschaft verantwortlich sein. Also bis zum 6. November. Spätestens beim Auswärtsspiel gegen Stuttgart II am 9. November müsste der neue Coach dann auf der Bank sitzen, wenn die Alemannia keine Strafzahlungen riskieren will.
Etwas weiter hinten landeten Pavel Dotchev (10,4 %) und Fuat Kilic (9,5 %), der bereits zwei Amtszeiten am Tivoli vorzuweisen hat. Thomas Wörle (6,5 %) und Bernhard Trares (2,5 %) komplettieren das Feld.
1780 Stimmen in nur 24 Stunden
Die Resonanz auf das Voting war enorm: 1780 Alemannia-Fans beteiligten sich innerhalb eines Tages an der Abstimmung und gaben weitere Trainer-Vorschläge ab.