41,7 Prozent: Fans von Alemannia Aachen haben klaren Trainerwunsch

Wir wollten von euch im FuPa-Voting wissen, wer für die Nachfolge von Benedetto Muzzicato am Tivoli in Frage kommt. Dabei setzte sich Sascha Hildmann mit klarem Vorsprung durch. Der 53-Jährige erhielt 41,7 Prozent der Stimmen und gilt für die Mehrheit der User als Wunschlösung für den vakanten Trainerposten.

Mit seiner Erfahrung bei Traditionsklubs wie Preußen Münster, 1. FC Kaiserslautern oder Sonnenhof Großaspach bringt Hildmann alles mit, was die Fans sich wünschen. Hildmann, der in zwei Spielzeiten das Trikot der Alemannia trug, wurde bereits im Sommer als Nachfolge-Kandidat von Heiner Backhaus gehandelt.

Auf den weiteren Plätzen folgen Cristian Fiel (15,0 %) – einst selbst Spieler am Tivoli und aktuell vereinslos nach seinem Engagement bei Hertha BSC – sowie Daniel Thioune (14,5 %), zuletzt Coach bei Fortuna Düsseldorf.

Klar ist aber: Weil beide nicht über die erforderliche Pro-Lizenz verfügen, dürfen sie gemäß den DFB-Statuten maximal 15 Werktage für die Mannschaft verantwortlich sein. Also bis zum 6. November. Spätestens beim Auswärtsspiel gegen Stuttgart II am 9. November müsste der neue Coach dann auf der Bank sitzen, wenn die Alemannia keine Strafzahlungen riskieren will. Etwas weiter hinten landeten Pavel Dotchev (10,4 %) und Fuat Kilic (9,5 %), der bereits zwei Amtszeiten am Tivoli vorzuweisen hat. Thomas Wörle (6,5 %) und Bernhard Trares (2,5 %) komplettieren das Feld. 1780 Stimmen in nur 24 Stunden Die Resonanz auf das Voting war enorm: 1780 Alemannia-Fans beteiligten sich innerhalb eines Tages an der Abstimmung und gaben weitere Trainer-Vorschläge ab.

Dieter Hecking war bereits von 2004 bis 2006 Trainer in der Kaiserstadt. Sein schneller Abgang in Richtung Hannover 96 wird dem heute 61-Jährigen von einigen Fans allerdings noch immer übelgenommen.

Huub Stevens, der „Knurrer von Kerkrade“, wurde bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Ingolstadt im Stadion gesichtet – das heizt die Gerüchteküche natürlich an. Auch wenn eine Rückkehr auf den Trainerstuhl unwahrscheinlich ist, wurde er am häufigsten als zusätzliche Option genannt.

