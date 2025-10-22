 2025-10-15T11:43:40.576Z

Allgemeines
– Foto: IMAGO, Eibner

41,7 Prozent: Fans von Alemannia Aachen haben klaren Trainerwunsch

3. Liga: 1.780 Stimmen bei der Umfrage zum neue Trainer von Alemannia Aachen – Sascha Hildmann hat die Nase vorn

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Alemannia Aachen
Cristian Fiél
Cristian Fiél
Daniel Thioune
Daniel Thioune
Fuat Kilic
Fuat Kilic

Wir wollten von euch im FuPa-Voting wissen, wer für die Nachfolge von Benedetto Muzzicato am Tivoli in Frage kommt. Dabei setzte sich Sascha Hildmann mit klarem Vorsprung durch. Der 53-Jährige erhielt 41,7 Prozent der Stimmen und gilt für die Mehrheit der User als Wunschlösung für den vakanten Trainerposten.

Hildmann klarer Favorit

Mit seiner Erfahrung bei Traditionsklubs wie Preußen Münster, 1. FC Kaiserslautern oder Sonnenhof Großaspach bringt Hildmann alles mit, was die Fans sich wünschen. Hildmann, der in zwei Spielzeiten das Trikot der Alemannia trug, wurde bereits im Sommer als Nachfolge-Kandidat von Heiner Backhaus gehandelt.

Auf den weiteren Plätzen folgen Cristian Fiel (15,0 %) – einst selbst Spieler am Tivoli und aktuell vereinslos nach seinem Engagement bei Hertha BSC – sowie Daniel Thioune (14,5 %), zuletzt Coach bei Fortuna Düsseldorf.

– Foto: IMAGO, Eibner, Becker, Hannappel

Klar ist aber: Weil beide nicht über die erforderliche Pro-Lizenz verfügen, dürfen sie gemäß den DFB-Statuten maximal 15 Werktage für die Mannschaft verantwortlich sein. Also bis zum 6. November. Spätestens beim Auswärtsspiel gegen Stuttgart II am 9. November müsste der neue Coach dann auf der Bank sitzen, wenn die Alemannia keine Strafzahlungen riskieren will.

Etwas weiter hinten landeten Pavel Dotchev (10,4 %) und Fuat Kilic (9,5 %), der bereits zwei Amtszeiten am Tivoli vorzuweisen hat. Thomas Wörle (6,5 %) und Bernhard Trares (2,5 %) komplettieren das Feld.

1780 Stimmen in nur 24 Stunden

Die Resonanz auf das Voting war enorm: 1780 Alemannia-Fans beteiligten sich innerhalb eines Tages an der Abstimmung und gaben weitere Trainer-Vorschläge ab.

Dieter Hecking war bereits von 2004 bis 2006 Trainer in der Kaiserstadt. Sein schneller Abgang in Richtung Hannover 96 wird dem heute 61-Jährigen von einigen Fans allerdings noch immer übelgenommen.

Huub Stevens, der „Knurrer von Kerkrade“, wurde bei der 0:1-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den FC Ingolstadt im Stadion gesichtet – das heizt die Gerüchteküche natürlich an. Auch wenn eine Rückkehr auf den Trainerstuhl unwahrscheinlich ist, wurde er am häufigsten als zusätzliche Option genannt.

Mehrfach wurde zudem geäußert, dass dem Interimsduo Ilyas Trenz und Carsten Wissing das Vertrauen geschenkt werden soll. Das Duo wird am Freitag im Spiel gegen Wehen Wiesbaden auf der Trainerbank Platz nehmen. Da beide nicht über die erforderliche Pro-Lizenz verfügen, dürfen sie gemäß den DFB-Statuten maximal 15 Werktage für die Mannschaft verantwortlich sein – also bis zum 6. November. Spätestens beim Auswärtsspiel gegen den VfB Stuttgart II müsste der neue Coach dann auf der Bank sitzen. Ansonsten kommen auf die Alemannia empfindliche Strafzahlungen zu.

– Foto: IMAGO, Eibner, Becker, Hannappel

👉 Das Ergebnis in der Übersicht:

  1. Sascha Hildmann – 41,7 %

  2. Cristian Fiel – 15,0 %

  3. Daniel Thioune – 14,5 %

  4. Pavel Dotchev – 10,4 %

  5. Fuat Kilic – 9,5 %

  6. Thomas Wörle – 6,5 %

  7. Bernhard Trares – 2,5 %

__________________________
📲 Du hast einen spannenden Spielerwechsel mitbekommen, weißt von einem Trainer-Rücktritt oder kennst eine besondere Geschichte aus dem Amateurfußball im Verbandsgebiet Mittelrhein? Dann schreib uns direkt per WhatsApp an 0162-31 77 168 oder nutze diesen Link. Ob Insiderinfos, Fotos, Videos oder kuriose Szenen – wir freuen uns über jede Nachricht. Bitte nenn uns dabei immer deinen Namen, deinen Verein und die Quelle deiner Info.

➡️ Bei der Einsendung erklärst du uns gleichzeitig, dass Fotos oder Videos selbst erstellt wurden (oder du gibst die Quelle an), damit keine Rechte Dritter verletzt werden. Außerdem räumst du uns unentgeltlich die Nutzungsrechte einschließlich des Rechts zur Bearbeitung an dem übermittelten Foto oder Video für die Veröffentlichung ein.

Aufrufe: 022.10.2025, 14:44 Uhr
Andreas SantnerAutor