4:1 über Steinbach Haiger: Großaspach zieht Gästen den Stecker







Und es war in den 45 Spielminuten zunächst auch ein Geduldsspiel. Der Dorfklub und die Gäste des TSV Steinbach Haiger begegneten sich mit viel Respekt, der Ball zirkulierte zwischen den Strafräumen und keine Abwehr wollte einen Fehler begehen. Dieser passierte in der 13. Spielminute Kevin Ibrahim: Einem Rückpass seines Mitspielers versprang dem TSV-Schlussmann, SG-Goalgetter Fabian Eisele roch den Braten, eroberte den Ball und Loris Maier hatte leichtes Spiel die frühe Aspacher Führung zu erzielen. Die Marschroute beider Mannschaften blieb unverändert, hochkarätige Tormöglichkeiten blieben aus.

Erst nach einer halben Stunde kam Eisele nach einer Pollex-Ecke zum Kopfball, der Aufsetzer landete aber neben dem Gehäuse. So musste die nächste Standardsituation herhalten, dieses Mal auf der Seite von Maxi Reule – Eros Dacaj brachte einen Freistoß vor Aspachs Kasten und erreichte Ole Käuper, der zum 1:1 ungehindert einköpfen konnte (33.). Die Gäste setzten nach und hatten durch Maximilian Pronichev sogar die Führung auf dem Fuß, doch der zuvor chancenlose Reule konnte nun sein Können zeigen und verhinderte stark gegen den Angreifer.

In das bereits temporeichen Spiel wurde nun auf beiden Seiten mehr investiert und hätte Leon Maier bei einem der schnellen Gegenstöße die Ruhe bewahrt (37.), die Möglichkeit auf die neuerliche SG-Führung hätte Konturen angenommen. Dies tat es in der 43. Minute, als Aspach einen Fehlpass erzwang und es ganz schnell ging: Loris Maier auf Eisele, der mit Übersicht auf Niklas Pollex und aus neun Metern freistehend zappelte das Haiger Netz ein zweites Mal, zugleich der Pausenstand.

Die zweite Halbzeit eröffnete Michael Kleinschrodt, als er nach erneuter Balleroberung bedient wurde, in Ibrahim aber seinen Meister fand (52.). Minuten später trudelte ein Schlenzer von Steinbachs Serkan Firat knapp am Pfosten vorbei. In der 60. Minute war der Bann schließlich gebrochen, und das in doppelter Hinsicht – Niklas Pollex bedankte sich für die Vorlage zum 2:1 nun mit seiner scharfen Hereingabe auf Fabian Eisele, der mit dem 3:1 seinen 17. Saisontreffer und gleichzeitig seinen ersten Treffer im Jahr 2026 markierte.

Fortan lief der Ball auch schneller durch die Aspacher Reihen, wie Minute 71, als der eingewechselte Mert Tasdelen den Turbo einschaltete und nach Doppelpass mit Marius Kunde freistehend vor Ibrahim ins lange rechte Eck schob. Der achte Heimsieg war eingefahren, obwohl sich die Gäste nicht hängen ließen, dem Druck der Hausherren aber nichts mehr entgegenzusetzen hatte. So waren es die Dorfklub-Kicker, die ihr ohnehin schon schmuckes Torekonto aufpolieren wollten, doch eine Vielzahl von Hochkarätern – so gefühlt ziemlich jede SG-Offensivkraft durfte sich aussichtsreich noch versuchen – fand nicht mehr den Weg ins gegnerische Tor.



Die nächste Partie

Am kommenden Samstag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach den FC 08 Homburg. Anpfiff der Partie des 26. Spieltags in der Regionalliga Südwest in der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 14 Uhr.