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41 Tore in 26 Spielen: Eversen/Sülze verpflichtet Torjäger
Der TuS Eversen/Sülze hat einen interessanten Neuzugang für die kommende Bezirksliga-Saison vorgestellt. Mit Tino Riemann wechselt ein Offensivspieler vom Ortsnachbarn Kickers Wolthausen nach Sülze.
Während die Saison bereits beendet ist und die Mannschaft ihre Abschlussfahrt hinter sich hat, laufen beim TuS Eversen/Sülze die Planungen für die kommende Spielzeit weiter. Nun hat der Bezirksligist mit Tino Riemann einen weiteren Neuzugang vorgestellt.
Der Offensivspieler wechselt von den Kickers Wolthausen aus der 1. Kreisklasse Celle nach Sülze. In der vergangenen Saison erzielte Riemann 41 Tore in 26 Spielen.
In einem Beitrag auf Instagram hebt der TuS Eversen/Sülze insbesondere Riemanns Torgefahr, seinen Zug zum Tor und seinen Torriecher hervor.