41 Tore in 21 Spielen: ATSV-Torjäger Danny Hahne nimmt „falsche“ Trophäe wegen Viererpack entgegen

Das finale Punktspiel in der B-Klasse 6 (München) war für die Kirchseeoner Zweite eine Art „Schaulaufen des Meisters“. Denn den Titel hatte sich die Fußballmannschaft von Coach Matthias Mählen längst gesichert. Doch es galt, eine eigene Serie – eine Saison ohne Niederlage – zu halten und auf dem Rasen für die Entscheidung zu sorgen, wer als Zweiter im Endklassement mit hoch in die A-Klasse gehen würde.

Kirchseeon hatte es dabei in der Hand, Heimstetten II oder Grüne Heide Ismaning „mitzunehmen“. Denn der ATSV musste in Ismaning ran, während Heimstetten gegen Glonn II siegen und auf Schützenhilfe des Meisters hoffen musste. Es sollte ein heißes Fernduell werden, da Kirchseeon durch Danny Hahne früh in Führung ging (4.). Grüne Heide glich aus (12.), ging sogar in Führung (18.). Es folgte ein Hahne-Doppelpack (24./39.) und die Retourkutsche der Ismaninger zum 4:3 (41./48.).

Doch auf den Kirchseeoner Hahne war Verlass. Sein Treffer in der 69. Minute brachte das 4:4 und ließ Kirchseeons Zweite ohne Niederlage aus der Saison gehen. 22 Siege und nur zwei Remis standen so zu Buche. Dass Danny Hahne Torschützenkönig der B-Klasse 6 werden würde, war vorab klar. In Kirchseeon ist es Tradition, dass der beste Torschütze am Ende der Saison eine Torjägerkanone erhält. „Bei der Ersten konnten wir uns die sparen“, so Abteilungsleiter Werner Weber. Nicht wegen des Abstiegs der Kreisliga-Mannschaft, sondern es war keiner der Elf von Günther Lehner so zielsicher, um mit zehn Treffern die Voraussetzung für diese Ehrung zu erfüllen.

Umso eifriger war Weber bemüht, die Trophäe im Rahmen der ATSV-Abschlussfeier, die nur wenige Stunden nach dem Gründe Heide-Schlusspfiff in Kirchseeon stieg, mit der korrekten Beschriftung überreichen zu können. Er hatte entsprechend vorgesorgt, dachte er zumindest, und mehrere gravierte Trophäenschilder anfertigen lassen: Für den Fall, dass Hahne in Ismaning gar nicht treffen würde, ein, zwei oder drei Tore schießen würde. Der 34-Jährige machte seinem „Chef“ aber einen Strich durch die Rechnung, traf vier Mal und damit insgesamt 41 Mal. Er durfte eine „falsche“ Torjägerkanone in Empfang nehmen. Das in der Aufschrift fehlende Tor müsse er sich eben dazu denken, so Weber schmunzelnd. (Wolfgang Herfort)