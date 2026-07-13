41. Stadtmeisterschaft: In Baccum rollt wieder der Ball von ReDi · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Kaum sind die ersten Testspiele absolviert, wartet auf viele Fußballfans im Lingener Land schon der nächste Höhepunkt der Vorbereitung. Vom 13. bis 19. Juli richtet der SC Baccum die 41. Stadtmeisterschaft aus. Zwölf Mannschaften kämpfen in einer Woche um den traditionsreichen Wanderpokal und gleichzeitig um Selbstvertrauen für die neue Saison. Die Stadtmeisterschaft gehört seit Jahrzehnten fest zum Fußball-Sommer in Lingen. Für die einen ist sie die erste echte Standortbestimmung, für die anderen die Gelegenheit, Neuzugänge und neue Spielideen unter Wettkampfbedingungen zu testen. Dass am Ende trotzdem jeder den Pokal gewinnen möchte, gehört längst zur Tradition des Turniers.