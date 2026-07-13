41. Stadtmeisterschaft: In Baccum rollt wieder der Ball

Kaum sind die ersten Testspiele absolviert, wartet auf viele Fußballfans im Lingener Land schon der nächste Höhepunkt der Vorbereitung. Vom 13. bis 19. Juli richtet der SC Baccum die 41. Stadtmeisterschaft aus. Zwölf Mannschaften kämpfen in einer Woche um den traditionsreichen Wanderpokal und gleichzeitig um Selbstvertrauen für die neue Saison.
Die Stadtmeisterschaft gehört seit Jahrzehnten fest zum Fußball-Sommer in Lingen. Für die einen ist sie die erste echte Standortbestimmung, für die anderen die Gelegenheit, Neuzugänge und neue Spielideen unter Wettkampfbedingungen zu testen. Dass am Ende trotzdem jeder den Pokal gewinnen möchte, gehört längst zur Tradition des Turniers.
Eine Besonderheit gibt es in diesem Jahr beim Titelverteidiger. Der SV Holthausen-Biene verzichtet mit seiner ersten Mannschaft auf die Teilnahme, um sich voll auf die Vorbereitung der neuen Landesliga-Saison zu konzentrieren. Stattdessen vertritt die zweite Mannschaft den Verein. Die reist allerdings keineswegs als Außenseiter an: Holthausen-Biene II sicherte sich in der vergangenen Saison die Meisterschaft der 1. Kreisklasse Süd und möchte nun auch auf der großen Bühne der Stadtmeisterschaft zeigen, was in ihr steckt.
Mit dem SV Adler Messingen ist zudem wieder ein Gastverein dabei. Der Aufsteiger in die Emslandliga ergänzt das Teilnehmerfeld und dürfte für die Lingener Mannschaften ein interessanter Gradmesser werden.
Neben Gastgeber SC Baccum kämpfen der ASV Altenlingen, Olympia Laxten, TuS Lingen, VfB Lingen, Voran Brögbern, SuS Darme, SG Bramsche, Eintracht Schepsdorf, BV Clusorth-Bramhar, Holthausen-Biene II und Gastteam Adler Messingen um den Titel.
Gespielt wird zunächst in drei Vierergruppen. Die besten Teams erreichen die Zwischenrunde, bevor am Finaltag die Platzierungsspiele und das Endspiel anstehen.
Eine Woche voller Lokalduelle, Wiedersehen und erster Fingerzeige für die neue Saison steht also bevor. Die Formtabelle zählt im Juli zwar noch nicht, der Wanderpokal aber schon.
Tag 1
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