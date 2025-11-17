4:1 - Spitzenreiter SV Bad Rothenfelde siegt souverän

Der Spitzenreiter war von Beginn an klar tonangebend und ging durch einen Doppelslchlag mit Toren von Robin Schröder und Jorris Stübbe in der Anfangsphase mit 2:0 in Führung. Adrin Exner mit einem Doppelpack kurz vor und direkt nach der Pause sorgte für eine frühe Vorentscheidung. Danach schaltete der Gastgeber einen Gang zurück und der SV Alfhausen kam besser ins Spiel und erzielte durch Domenci Grosse-Staarmann nach einer Stunde Spielzeit den verdienten Anschlußtreffer. Die Gäste waren erst nach der Pause richtig präsent; zu dem Zeitpunkt war das Spiel allerdings bereits entschieden.

"Wir verlieren aufgrund der ersten Halbzeit völlig verdient. Haben in der ersten Halbzeit de facto nicht stattgefunden und vor allem unsere Basics wie Laufbereitschaft und Zweikampfverhalten völlig vermissen lassen. Das war in der zweiten Halbzeit besser, ohne dass wir Rothenfelde nochmal wirklich bedrängen konnten. Unsere Identität wird immer sein, dass alle am Limit sind, ansonsten sind wir nicht auf Augenhöhe," sagte uns nach dem Spiel Trainer Tim Schütte (SV Alfhausen).

Wir haben heute von Anfang an Druck gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Auch die Höhe zur Halbzeit war in Ordnung, auch wenn das Spiel zwischendurch etwas zerfahren wirkte. In der zweiten Halbzeit haben wir dann schnell das 4:0 nachgelegt. Anschließend mussten wir verletzungsbedingt zweimal wechseln und auch taktisch umstellen. Ab der 50. Minute hat Alfhausen es dann richtig gut gemacht, kam zum Anschlusstreffer und hatte danach noch zwei gute Möglichkeiten. Wir wünschen Alfhausen viel Erfolg für den Rest der Saison," meinte Trainer Stefan Balsottemeyer nach dem Spiel.