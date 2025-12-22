41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Schlierbach, SpVgg Renningen top

Heute ging es mit den Gruppen 15 bis 18 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Der TSV Schlierbach und die SpVgg Renningen lösten dabei die Tickets für das Hauptturnier.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Gruppe 15
Mo., 22.12.25 17:30 Uhr SV Prag Stuttgart - FC Gerlingen 0:3
Mo., 22.12.25 17:41 Uhr TSV Grafenau - AC Catania Kirchheim II 0:0
Gruppe 16
Mo., 22.12.25 17:52 Uhr SpVgg Renningen - TV Kemnat 2:1
Mo., 22.12.25 18:03 Uhr VfL Sindelfingen II - SG Degerschla. / Sickenhausen 2:3
Gruppe 17
Mo., 22.12.25 18:14 Uhr AC Catania Kirchheim - SV Leonberg/Eltingen II 2:0
Mo., 22.12.25 18:25 Uhr GSV Maichingen II - SV Germania Bietigheim 1:1
Gruppe 18
Mo., 22.12.25 18:36 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - TV Zazenhausen 7:0
Mo., 22.12.25 18:47 Uhr Aramäer Bietigheim - TSV Schlierbach 0:2
Gruppe 15
Mo., 22.12.25 18:58 Uhr SV Prag Stuttgart - TSV Grafenau 0:3
Mo., 22.12.25 19:09 Uhr FC Gerlingen - AC Catania Kirchheim II 1:3
Gruppe 16
Mo., 22.12.25 19:20 Uhr SpVgg Renningen - VfL Sindelfingen II 1:0
Mo., 22.12.25 19:31 Uhr TV Kemnat - SG Degerschla. / Sickenhausen 1:1
Gruppe 17
Mo., 22.12.25 19:42 Uhr AC Catania Kirchheim - GSV Maichingen II 0:1
Mo., 22.12.25 19:53 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - SV Germania Bietigheim 1:0
Gruppe 18
Mo., 22.12.25 20:04 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - Aramäer Bietigheim 0:0
Mo., 22.12.25 20:15 Uhr TV Zazenhausen - TSV Schlierbach 0:3
Gruppe 15
Mo., 22.12.25 20:26 Uhr AC Catania Kirchheim II - SV Prag Stuttgart 3:0
Mo., 22.12.25 20:37 Uhr TSV Grafenau - FC Gerlingen 2:3
Gruppe 16
Mo., 22.12.25 20:48 Uhr SG Degerschla. / Sickenhausen - SpVgg Renningen 0:3
Mo., 22.12.25 20:59 Uhr VfL Sindelfingen II - TV Kemnat 0:3
Gruppe 17
Mo., 22.12.25 21:10 Uhr SV Germania Bietigheim - AC Catania Kirchheim 0:1
Mo., 22.12.25 21:21 Uhr GSV Maichingen II - SV Leonberg/Eltingen II 0:1
Gruppe 18
Mo., 22.12.25 21:32 Uhr TSV Schlierbach - SG Ringschnait / Mittelbuch 0:2
Mo., 22.12.25 21:43 Uhr Aramäer Bietigheim - TV Zazenhausen 2:1
Viertelfinale
Mo., 22.12.25 21:54 Uhr AC Catania Kirchheim II - TV Kemnat 3:4
Mo., 22.12.25 22:05 Uhr AC Catania Kirchheim - TSV Schlierbach 3:4
Mo., 22.12.25 22:16 Uhr SpVgg Renningen - FC Gerlingen 4:3
Mo., 22.12.25 22:27 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - SV Leonberg/Eltingen II 3:1
Finale
Mo., 22.12.25 22:38 Uhr TV Kemnat - TSV Schlierbach 1:3
Mo., 22.12.25 22:49 Uhr SpVgg Renningen - SG Ringschnait / Mittelbuch 2:0