41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Morgen geht es los

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Morgen geht es los: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan. Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Los geht es am morgigen Freitag, 19.12.2025, um 17.30 Uhr mit den Spielen in den Gruppen 1 bis 4. Insgesamt 16 Mannschaften werden dabei aktiv sein und um zwei Startplätze für das Hauptturnier spielen. Das sind die Spiele des ersten Turniertages: