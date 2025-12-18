41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Morgen geht es los

Morgen geht es los: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Los geht es am morgigen Freitag, 19.12.2025, um 17.30 Uhr mit den Spielen in den Gruppen 1 bis 4. Insgesamt 16 Mannschaften werden dabei aktiv sein und um zwei Startplätze für das Hauptturnier spielen.
Gruppe 1
Fr., 19.12.25 17:30 Uhr ABV Stuttgart - SKV Rutesheim (U23) II
Fr., 19.12.25 17:41 Uhr TSV Dagersheim II - TSV RSK Esslingen II
Gruppe 2
Fr., 19.12.25 17:52 Uhr Türkspor Stuttgart - Spvgg Bissingen
Fr., 19.12.25 18:03 Uhr SV Sillenbuch II - SpVgg Holzgerlingen
Gruppe 3
Fr., 19.12.25 18:14 Uhr SF Dettingen/Teck - SpVgg 1887 Möhringen
Fr., 19.12.25 18:25 Uhr SSC Donaueschingen - SKV Rutesheim
Gruppe 4
Fr., 19.12.25 18:36 Uhr FC Uhldingen 1927 - FV Germania Degerloch
Fr., 19.12.25 18:47 Uhr SV Sulzburg - KSC Sindelfingen
Gruppe 1
Fr., 19.12.25 18:58 Uhr ABV Stuttgart - TSV Dagersheim II
Fr., 19.12.25 19:09 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV RSK Esslingen II
Gruppe 2
Fr., 19.12.25 19:20 Uhr Türkspor Stuttgart - SV Sillenbuch II
Fr., 19.12.25 19:31 Uhr Spvgg Bissingen - SpVgg Holzgerlingen
Gruppe 3
Fr., 19.12.25 19:42 Uhr SF Dettingen/Teck - SSC Donaueschingen
Fr., 19.12.25 19:53 Uhr SpVgg 1887 Möhringen - SKV Rutesheim
Gruppe 4
Fr., 19.12.25 20:04 Uhr FC Uhldingen 1927 - SV Sulzburg
Fr., 19.12.25 20:15 Uhr FV Germania Degerloch - KSC Sindelfingen
Gruppe 1
Fr., 19.12.25 20:26 Uhr TSV RSK Esslingen II - ABV Stuttgart
Fr., 19.12.25 20:37 Uhr TSV Dagersheim II - SKV Rutesheim (U23) II
Gruppe 2
Fr., 19.12.25 20:48 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Türkspor Stuttgart
Fr., 19.12.25 20:59 Uhr SV Sillenbuch II - Spvgg Bissingen
Gruppe 3
Fr., 19.12.25 21:10 Uhr SKV Rutesheim - SF Dettingen/Teck
Fr., 19.12.25 21:21 Uhr SSC Donaueschingen - SpVgg 1887 Möhringen
Gruppe 4
Fr., 19.12.25 21:32 Uhr KSC Sindelfingen - FC Uhldingen 1927
Fr., 19.12.25 21:43 Uhr SV Sulzburg - FV Germania Degerloch
Viertelfinale
Fr., 19.12.25 21:54 Uhr
Fr., 19.12.25 22:05 Uhr
Fr., 19.12.25 22:16 Uhr
Fr., 19.12.25 22:27 Uhr
Finale
Fr., 19.12.25 22:38 Uhr
Fr., 19.12.25 22:49 Uhr