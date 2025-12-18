 2025-12-17T10:26:01.779Z

41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Morgen geht es los

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten vom 19.12.2025 bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Morgen geht es los: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Los geht es am morgigen Freitag, 19.12.2025, um 17.30 Uhr mit den Spielen in den Gruppen 1 bis 4. Insgesamt 16 Mannschaften werden dabei aktiv sein und um zwei Startplätze für das Hauptturnier spielen.

Das sind die Spiele des ersten Turniertages:

Gruppe 1
Fr., 19.12.25 17:30 Uhr ABV Stuttgart - SKV Rutesheim (U23) II
Fr., 19.12.25 17:41 Uhr TSV Dagersheim II - TSV RSK Esslingen II

Gruppe 2
Fr., 19.12.25 17:52 Uhr Türkspor Stuttgart - Spvgg Bissingen
Fr., 19.12.25 18:03 Uhr SV Sillenbuch II - SpVgg Holzgerlingen

Gruppe 3
Fr., 19.12.25 18:14 Uhr SF Dettingen/Teck - SpVgg 1887 Möhringen
Fr., 19.12.25 18:25 Uhr SSC Donaueschingen - SKV Rutesheim

Gruppe 4
Fr., 19.12.25 18:36 Uhr FC Uhldingen 1927 - FV Germania Degerloch
Fr., 19.12.25 18:47 Uhr SV Sulzburg - KSC Sindelfingen

Gruppe 1
Fr., 19.12.25 18:58 Uhr ABV Stuttgart - TSV Dagersheim II
Fr., 19.12.25 19:09 Uhr SKV Rutesheim (U23) II - TSV RSK Esslingen II

Gruppe 2
Fr., 19.12.25 19:20 Uhr Türkspor Stuttgart - SV Sillenbuch II
Fr., 19.12.25 19:31 Uhr Spvgg Bissingen - SpVgg Holzgerlingen

Gruppe 3
Fr., 19.12.25 19:42 Uhr SF Dettingen/Teck - SSC Donaueschingen
Fr., 19.12.25 19:53 Uhr SpVgg 1887 Möhringen - SKV Rutesheim

Gruppe 4
Fr., 19.12.25 20:04 Uhr FC Uhldingen 1927 - SV Sulzburg
Fr., 19.12.25 20:15 Uhr FV Germania Degerloch - KSC Sindelfingen

Gruppe 1
Fr., 19.12.25 20:26 Uhr TSV RSK Esslingen II - ABV Stuttgart
Fr., 19.12.25 20:37 Uhr TSV Dagersheim II - SKV Rutesheim (U23) II

Gruppe 2
Fr., 19.12.25 20:48 Uhr SpVgg Holzgerlingen - Türkspor Stuttgart
Fr., 19.12.25 20:59 Uhr SV Sillenbuch II - Spvgg Bissingen

Gruppe 3
Fr., 19.12.25 21:10 Uhr SKV Rutesheim - SF Dettingen/Teck
Fr., 19.12.25 21:21 Uhr SSC Donaueschingen - SpVgg 1887 Möhringen

Gruppe 4
Fr., 19.12.25 21:32 Uhr KSC Sindelfingen - FC Uhldingen 1927
Fr., 19.12.25 21:43 Uhr SV Sulzburg - FV Germania Degerloch

Viertelfinale
Fr., 19.12.25 21:54 Uhr
Fr., 19.12.25 22:05 Uhr
Fr., 19.12.25 22:16 Uhr
Fr., 19.12.25 22:27 Uhr

Finale
Fr., 19.12.25 22:38 Uhr
Fr., 19.12.25 22:49 Uhr

