41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Heute geht es weiter

Heute geht es weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Gruppe 5
Sa., 20.12.25 09:30 Uhr SV Magstadt - VfB Neuffen
Sa., 20.12.25 09:41 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - JSG Mühlhausen/Rettigheim/Angelbachtal
Gruppe 6
Sa., 20.12.25 09:52 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SG Weilimdorf II
Sa., 20.12.25 10:03 Uhr SV Deggenhausertal - SV Böblingen II
Gruppe 7
Sa., 20.12.25 10:14 Uhr TSG Ailingen - VfB Neckarrems 1913
Sa., 20.12.25 10:25 Uhr SV Magstadt II - SV Sillenbuch
Gruppe 8
Sa., 20.12.25 10:36 Uhr VfR Wormatia Worms U21 II - TB Ruit II
Sa., 20.12.25 10:47 Uhr SG Hohensachsen - SG Mietingen / Baustetten
Gruppe 5
Sa., 20.12.25 10:58 Uhr SV Magstadt - SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll
Sa., 20.12.25 11:09 Uhr VfB Neuffen - JSG Mühlhausen/Rettigheim/Angelbachtal
Gruppe 6
Sa., 20.12.25 11:20 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SV Deggenhausertal
Sa., 20.12.25 11:31 Uhr SG Weilimdorf II - SV Böblingen II
Gruppe 7
Sa., 20.12.25 11:42 Uhr TSG Ailingen - SV Magstadt II
Sa., 20.12.25 11:53 Uhr VfB Neckarrems 1913 - SV Sillenbuch
Gruppe 8
Sa., 20.12.25 12:04 Uhr VfR Wormatia Worms U21 II - SG Hohensachsen
Sa., 20.12.25 12:15 Uhr TB Ruit II - SG Mietingen / Baustetten
Gruppe 5
Sa., 20.12.25 12:26 Uhr JSG Mühlhausen/Rettigheim/Angelbachtal - SV Magstadt
Sa., 20.12.25 12:37 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - VfB Neuffen
Gruppe 6
Sa., 20.12.25 12:48 Uhr SV Böblingen II - Drita Kosova Kornwestheim
Sa., 20.12.25 12:59 Uhr SV Deggenhausertal - SG Weilimdorf II
Gruppe 7
Sa., 20.12.25 13:10 Uhr SV Sillenbuch - TSG Ailingen
Sa., 20.12.25 13:21 Uhr SV Magstadt II - VfB Neckarrems 1913
Gruppe 8
Sa., 20.12.25 13:32 Uhr SG Mietingen / Baustetten - VfR Wormatia Worms U21 II
Sa., 20.12.25 13:43 Uhr SG Hohensachsen - TB Ruit II
Viertelfinale
Sa., 20.12.25 13:54 Uhr -
Sa., 20.12.25 14:05 Uhr -
Sa., 20.12.25 14:16 Uhr -
Sa., 20.12.25 14:27 Uhr -
Finale
Sa., 20.12.25 14:38 Uhr -
Sa., 20.12.25 14:49 Uhr -
Gruppe 9
Sa., 20.12.25 15:15 Uhr SV Körne - Türkgücü Eibensbach
Sa., 20.12.25 15:26 Uhr FC Sandhausen - MTV Stuttgart
Gruppe 10
Sa., 20.12.25 15:37 Uhr SG Hochberg / Hochdorf - FC Neuhausen 80
Sa., 20.12.25 15:48 Uhr Orange Devils 02 Schönaich - FC Badenia St.Ilgen
Gruppe 9
Sa., 20.12.25 15:59 Uhr SV Körne - FC Sandhausen
Sa., 20.12.25 16:10 Uhr Türkgücü Eibensbach - MTV Stuttgart
Gruppe 10
Sa., 20.12.25 16:21 Uhr SG Hochberg / Hochdorf - Orange Devils 02 Schönaich
Sa., 20.12.25 16:32 Uhr FC Neuhausen 80 - FC Badenia St.Ilgen
Gruppe 9
Sa., 20.12.25 16:43 Uhr MTV Stuttgart - SV Körne
Sa., 20.12.25 16:54 Uhr FC Sandhausen - Türkgücü Eibensbach
Gruppe 10
Sa., 20.12.25 17:05 Uhr FC Badenia St.Ilgen - SG Hochberg / Hochdorf
Sa., 20.12.25 17:16 Uhr Orange Devils 02 Schönaich - FC Neuhausen 80
Gruppe 11
Sa., 20.12.25 17:30 Uhr VfL Obereisesheim - KF Kosova Bernhausen
Sa., 20.12.25 17:41 Uhr Spvgg Aidlingen II - SV Gosheim
Viertelfinale
Sa., 20.12.25 17:55 Uhr -
Sa., 20.12.25 18:06 Uhr -
Gruppe 12
Sa., 20.12.25 18:20 Uhr SSV Zuffenhausen - TSG Münsingen
Sa., 20.12.25 18:31 Uhr SV Morsbach 1971 - SV Westerheim
Finale
Sa., 20.12.25 18:45 Uhr -
Gruppe 13
Sa., 20.12.25 19:00 Uhr SpVgg Groß-Umstadt - TSV Waldhausen
Sa., 20.12.25 19:11 Uhr SKV Erligheim - FC Badenia St.Ilgen
Gruppe 14
Sa., 20.12.25 19:22 Uhr TuS Metzingen - TSV Mühlhausen a.d. Würm
Sa., 20.12.25 19:33 Uhr FC Anadolu Radolfzell - FC Germania Friedrichstal II
Gruppe 11
Sa., 20.12.25 19:44 Uhr VfL Obereisesheim - Spvgg Aidlingen II
Sa., 20.12.25 19:55 Uhr KF Kosova Bernhausen - SV Gosheim
Gruppe 12
Sa., 20.12.25 20:06 Uhr SSV Zuffenhausen - SV Morsbach 1971
Sa., 20.12.25 20:17 Uhr TSG Münsingen - SV Westerheim
Gruppe 13
Sa., 20.12.25 20:28 Uhr SpVgg Groß-Umstadt - SKV Erligheim
Sa., 20.12.25 20:39 Uhr TSV Waldhausen - FC Badenia St.Ilgen
Gruppe 14
Sa., 20.12.25 20:50 Uhr TuS Metzingen - FC Anadolu Radolfzell
Sa., 20.12.25 21:01 Uhr TSV Mühlhausen a.d. Würm - FC Germania Friedrichstal II
Gruppe 11
Sa., 20.12.25 21:12 Uhr SV Gosheim - VfL Obereisesheim
Sa., 20.12.25 21:23 Uhr Spvgg Aidlingen II - KF Kosova Bernhausen
Gruppe 12
Sa., 20.12.25 21:34 Uhr SV Westerheim - SSV Zuffenhausen
Sa., 20.12.25 21:45 Uhr SV Morsbach 1971 - TSG Münsingen
Gruppe 13
Sa., 20.12.25 21:56 Uhr FC Badenia St.Ilgen - SpVgg Groß-Umstadt
Sa., 20.12.25 22:07 Uhr SKV Erligheim - TSV Waldhausen
Gruppe 14
Sa., 20.12.25 22:18 Uhr FC Germania Friedrichstal II - TuS Metzingen
Sa., 20.12.25 22:29 Uhr FC Anadolu Radolfzell - TSV Mühlhausen a.d. Würm
Viertelfinale
Sa., 20.12.25 22:40 Uhr -
Sa., 20.12.25 22:51 Uhr -
Sa., 20.12.25 23:02 Uhr -
Sa., 20.12.25 23:13 Uhr -
Finale
Sa., 20.12.25 23:24 Uhr -
Sa., 20.12.25 23:35 Uhr -