41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 33 bis 36 spielen heute

Heute geht es mit den Gruppen 33 bis 36 und somit mit dem Abschluss des Vorturniers weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Gruppe 33
Mo., 29.12.25 17:30 Uhr SV Walddorf - TSV Korntal
Mo., 29.12.25 17:41 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - SV Spiegelberg
Gruppe 34
Mo., 29.12.25 17:52 Uhr TSV Michelfeld 1954 - TSV Eningen/u.A. II
Mo., 29.12.25 18:03 Uhr TSG Steinheim - GSV Maichingen
Gruppe 35
Mo., 29.12.25 18:14 Uhr FV Walbertsweiler-Rengetsweiler - SV Spaichingen
Mo., 29.12.25 18:25 Uhr TSV Korntal II - VfL Sindelfingen
Gruppe 36
Mo., 29.12.25 18:36 Uhr FC Obertsrot - TSV Malmsheim
Mo., 29.12.25 18:47 Uhr SG Fischen/Sonthofen II - SV Dogern
Gruppe 33
Mo., 29.12.25 18:58 Uhr SV Walddorf - SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden
Mo., 29.12.25 19:09 Uhr TSV Korntal - SV Spiegelberg
Gruppe 34
Mo., 29.12.25 19:20 Uhr TSV Michelfeld 1954 - TSG Steinheim
Mo., 29.12.25 19:31 Uhr TSV Eningen/u.A. II - GSV Maichingen
Gruppe 35
Mo., 29.12.25 19:41 Uhr FV Walbertsweiler-Rengetsweiler - TSV Korntal II
Mo., 29.12.25 19:52 Uhr SV Spaichingen - VfL Sindelfingen
Gruppe 36
Mo., 29.12.25 20:04 Uhr FC Obertsrot - SG Fischen/Sonthofen II
Mo., 29.12.25 20:15 Uhr TSV Malmsheim - SV Dogern
Gruppe 33
Mo., 29.12.25 20:26 Uhr SV Spiegelberg - SV Walddorf
Mo., 29.12.25 20:37 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - TSV Korntal
Gruppe 34
Mo., 29.12.25 20:48 Uhr GSV Maichingen - TSV Michelfeld 1954
Mo., 29.12.25 20:59 Uhr TSG Steinheim - TSV Eningen/u.A. II
Gruppe 35
Mo., 29.12.25 21:10 Uhr VfL Sindelfingen - FV Walbertsweiler-Rengetsweiler
Mo., 29.12.25 21:21 Uhr TSV Korntal II - SV Spaichingen
Gruppe 36
Mo., 29.12.25 21:32 Uhr SV Dogern - FC Obertsrot
Mo., 29.12.25 21:43 Uhr SG Fischen/Sonthofen II - TSV Malmsheim
Viertelfinale
Mo., 29.12.25 21:54 Uhr -
Mo., 29.12.25 22:05 Uhr -
Mo., 29.12.25 22:16 Uhr -
Mo., 29.12.25 22:27 Uhr -
Finale
Mo., 29.12.25 22:38 Uhr -
Mo., 29.12.25 22:49 Uhr -