– Foto: Nedi Vinković

41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 33 bis 36 spielen heute

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Heute geht es mit den Gruppen 33 bis 36 und somit mit dem Abschluss des Vorturniers weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 33
Mo., 29.12.25 17:30 Uhr SV Walddorf - TSV Korntal
Mo., 29.12.25 17:41 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - SV Spiegelberg

Gruppe 34
Mo., 29.12.25 17:52 Uhr TSV Michelfeld 1954 - TSV Eningen/u.A. II
Mo., 29.12.25 18:03 Uhr TSG Steinheim - GSV Maichingen

Gruppe 35
Mo., 29.12.25 18:14 Uhr FV Walbertsweiler-Rengetsweiler - SV Spaichingen
Mo., 29.12.25 18:25 Uhr TSV Korntal II - VfL Sindelfingen

Gruppe 36
Mo., 29.12.25 18:36 Uhr FC Obertsrot - TSV Malmsheim
Mo., 29.12.25 18:47 Uhr SG Fischen/Sonthofen II - SV Dogern

Gruppe 33
Mo., 29.12.25 18:58 Uhr SV Walddorf - SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden
Mo., 29.12.25 19:09 Uhr TSV Korntal - SV Spiegelberg

Gruppe 34
Mo., 29.12.25 19:20 Uhr TSV Michelfeld 1954 - TSG Steinheim
Mo., 29.12.25 19:31 Uhr TSV Eningen/u.A. II - GSV Maichingen

Gruppe 35
Mo., 29.12.25 19:41 Uhr FV Walbertsweiler-Rengetsweiler - TSV Korntal II
Mo., 29.12.25 19:52 Uhr SV Spaichingen - VfL Sindelfingen

Gruppe 36
Mo., 29.12.25 20:04 Uhr FC Obertsrot - SG Fischen/Sonthofen II
Mo., 29.12.25 20:15 Uhr TSV Malmsheim - SV Dogern

Gruppe 33
Mo., 29.12.25 20:26 Uhr SV Spiegelberg - SV Walddorf
Mo., 29.12.25 20:37 Uhr SGM TV Ebhausen/SV Rotfelden - TSV Korntal

Gruppe 34
Mo., 29.12.25 20:48 Uhr GSV Maichingen - TSV Michelfeld 1954
Mo., 29.12.25 20:59 Uhr TSG Steinheim - TSV Eningen/u.A. II

Gruppe 35
Mo., 29.12.25 21:10 Uhr VfL Sindelfingen - FV Walbertsweiler-Rengetsweiler
Mo., 29.12.25 21:21 Uhr TSV Korntal II - SV Spaichingen

Gruppe 36
Mo., 29.12.25 21:32 Uhr SV Dogern - FC Obertsrot
Mo., 29.12.25 21:43 Uhr SG Fischen/Sonthofen II - TSV Malmsheim

Viertelfinale
Mo., 29.12.25 21:54 Uhr -
Mo., 29.12.25 22:05 Uhr -
Mo., 29.12.25 22:16 Uhr -
Mo., 29.12.25 22:27 Uhr -

Finale
Mo., 29.12.25 22:38 Uhr -
Mo., 29.12.25 22:49 Uhr -

29.12.2025, 09:00 Uhr
