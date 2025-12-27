41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 23 bis 32 spielen heute

Heute geht es mit den Gruppen 23 bis 32 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Gruppe 23
Sa., 27.12.25 09:30 Uhr TV Pflugfelden - SG Weilimdorf
Sa., 27.12.25 09:41 Uhr TV Darmsheim II - TSV Oberensingen
Gruppe 24
Sa., 27.12.25 09:52 Uhr SV Böblingen II - FC Schmutter
Sa., 27.12.25 10:03 Uhr TuS Ellmendingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Gruppe 25
Sa., 27.12.25 10:14 Uhr SV Degerschlacht - TSV Göggingen
Sa., 27.12.25 10:25 Uhr FV Fulgenstadt - SGM JF Langenau
Gruppe 26
Sa., 27.12.25 10:36 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Ziemetshausen
Sa., 27.12.25 10:47 Uhr TSV Steinenbronn - FSV Saulheim II
Gruppe 23
Sa., 27.12.25 10:58 Uhr TV Pflugfelden - TV Darmsheim II
Sa., 27.12.25 11:09 Uhr SG Weilimdorf - TSV Oberensingen
Gruppe 24
Sa., 27.12.25 11:20 Uhr SV Böblingen II - TuS Ellmendingen
Sa., 27.12.25 11:31 Uhr FC Schmutter - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Gruppe 25
Sa., 27.12.25 11:42 Uhr SV Degerschlacht - FV Fulgenstadt
Sa., 27.12.25 11:53 Uhr TSV Göggingen - SGM JF Langenau
Gruppe 26
Sa., 27.12.25 12:04 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Steinenbronn
Sa., 27.12.25 12:15 Uhr TSV Ziemetshausen - FSV Saulheim II
Gruppe 23
Sa., 27.12.25 12:26 Uhr TSV Oberensingen - TV Pflugfelden
Sa., 27.12.25 12:37 Uhr TV Darmsheim II - SG Weilimdorf
Gruppe 24
Sa., 27.12.25 12:48 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SV Böblingen II
Sa., 27.12.25 12:59 Uhr TuS Ellmendingen - FC Schmutter
Gruppe 25
Sa., 27.12.25 13:10 Uhr SGM JF Langenau - SV Degerschlacht
Sa., 27.12.25 13:21 Uhr FV Fulgenstadt - TSV Göggingen
Gruppe 26
Sa., 27.12.25 13:32 Uhr FSV Saulheim II - FV Sönmez Spor Bietigheim
Sa., 27.12.25 13:43 Uhr TSV Steinenbronn - TSV Ziemetshausen
Viertelfinale
Sa., 27.12.25 13:54 Uhr -
Sa., 27.12.25 14:05 Uhr -
Sa., 27.12.25 14:16 Uhr -
Sa., 27.12.25 14:27 Uhr -
Finale
Sa., 27.12.25 14:38 Uhr -
Sa., 27.12.25 14:49 Uhr -
Gruppe 27
Sa., 27.12.25 15:15 Uhr TSV Münchingen - SV Ewattingen
Sa., 27.12.25 15:26 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TV Neckarweihingen
Gruppe 28
Sa., 27.12.25 15:37 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Berghülen
Sa., 27.12.25 15:48 Uhr TSV Enzweihingen - FC Schömberg-Luchse
Gruppe 27
Sa., 27.12.25 15:59 Uhr TSV Münchingen - SG Kimratshofen / TSV Legau
Sa., 27.12.25 16:10 Uhr SV Ewattingen - TV Neckarweihingen
Gruppe 28
Sa., 27.12.25 16:21 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Enzweihingen
Sa., 27.12.25 16:32 Uhr TSV Berghülen - FC Schömberg-Luchse
Gruppe 27
Sa., 27.12.25 16:43 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Münchingen
Sa., 27.12.25 16:54 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - SV Ewattingen
Gruppe 28
Sa., 27.12.25 17:05 Uhr FC Schömberg-Luchse - HSK Croatia Singen
Sa., 27.12.25 17:16 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Berghülen
Gruppe 29
Sa., 27.12.25 17:30 Uhr TV Aldingen - TV Tischardt
Sa., 27.12.25 17:41 Uhr SGM Aspach - TB Neckarhausen
Viertelfinale
Sa., 27.12.25 17:55 Uhr -
Sa., 27.12.25 18:06 Uhr -
Gruppe 30
Sa., 27.12.25 18:20 Uhr TSV Sondelfingen - SG Raidwangen / Oberensingen II
Sa., 27.12.25 18:31 Uhr TSGV Hattenhofen - SV Bergfeld
Finale
Sa., 27.12.25 18:45 Uhr -
Gruppe 31
Sa., 27.12.25 19:00 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - 1. FC Röthenbach
Sa., 27.12.25 19:11 Uhr TSV Kohlberg - TV Aldingen II
Gruppe 32
Sa., 27.12.25 19:22 Uhr FC Kosova Kernen - FC Marbach
Sa., 27.12.25 19:33 Uhr TSV Raidwangen - SV Weingarten
Gruppe 29
Sa., 27.12.25 19:44 Uhr TV Aldingen - SGM Aspach
Sa., 27.12.25 19:55 Uhr TV Tischardt - TB Neckarhausen
Gruppe 30
Sa., 27.12.25 20:06 Uhr TSV Sondelfingen - TSGV Hattenhofen
Sa., 27.12.25 20:17 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - SV Bergfeld
Gruppe 31
Sa., 27.12.25 20:28 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - TSV Kohlberg
Sa., 27.12.25 20:39 Uhr 1. FC Röthenbach - TV Aldingen II
Gruppe 32
Sa., 27.12.25 20:50 Uhr FC Kosova Kernen - TSV Raidwangen
Sa., 27.12.25 21:01 Uhr FC Marbach - SV Weingarten
Gruppe 29
Sa., 27.12.25 21:12 Uhr TB Neckarhausen - TV Aldingen
Sa., 27.12.25 21:23 Uhr SGM Aspach - TV Tischardt
Gruppe 30
Sa., 27.12.25 21:34 Uhr SV Bergfeld - TSV Sondelfingen
Sa., 27.12.25 21:45 Uhr TSGV Hattenhofen - SG Raidwangen / Oberensingen II
Gruppe 31
Sa., 27.12.25 21:56 Uhr TV Aldingen II - DAKV Atdheu Augsburg
Sa., 27.12.25 22:07 Uhr TSV Kohlberg - 1. FC Röthenbach
Gruppe 32
Sa., 27.12.25 22:18 Uhr SV Weingarten - FC Kosova Kernen
Sa., 27.12.25 22:29 Uhr TSV Raidwangen - FC Marbach
Viertelfinale
Sa., 27.12.25 22:40 Uhr -
Sa., 27.12.25 22:51 Uhr -
Sa., 27.12.25 23:02 Uhr -
Sa., 27.12.25 23:13 Uhr -
Finale
Sa., 27.12.25 23:24 Uhr -
Sa., 27.12.25 23:35 Uhr -