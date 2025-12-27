41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 23 bis 32 spielen heute

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 23

Sa., 27.12.25 09:30 Uhr TV Pflugfelden - SG Weilimdorf

Sa., 27.12.25 09:41 Uhr TV Darmsheim II - TSV Oberensingen



Gruppe 24

Sa., 27.12.25 09:52 Uhr SV Böblingen II - FC Schmutter

Sa., 27.12.25 10:03 Uhr TuS Ellmendingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall



Gruppe 25

Sa., 27.12.25 10:14 Uhr SV Degerschlacht - TSV Göggingen

Sa., 27.12.25 10:25 Uhr FV Fulgenstadt - SGM JF Langenau



Gruppe 26

Sa., 27.12.25 10:36 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Ziemetshausen

Sa., 27.12.25 10:47 Uhr TSV Steinenbronn - FSV Saulheim II



Gruppe 23

Sa., 27.12.25 10:58 Uhr TV Pflugfelden - TV Darmsheim II

Sa., 27.12.25 11:09 Uhr SG Weilimdorf - TSV Oberensingen



Gruppe 24

Sa., 27.12.25 11:20 Uhr SV Böblingen II - TuS Ellmendingen

Sa., 27.12.25 11:31 Uhr FC Schmutter - Sportfreunde Schwäbisch Hall



Gruppe 25

Sa., 27.12.25 11:42 Uhr SV Degerschlacht - FV Fulgenstadt

Sa., 27.12.25 11:53 Uhr TSV Göggingen - SGM JF Langenau



Gruppe 26

Sa., 27.12.25 12:04 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Steinenbronn

Sa., 27.12.25 12:15 Uhr TSV Ziemetshausen - FSV Saulheim II



Gruppe 23

Sa., 27.12.25 12:26 Uhr TSV Oberensingen - TV Pflugfelden

Sa., 27.12.25 12:37 Uhr TV Darmsheim II - SG Weilimdorf



Gruppe 24

Sa., 27.12.25 12:48 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SV Böblingen II

Sa., 27.12.25 12:59 Uhr TuS Ellmendingen - FC Schmutter



Gruppe 25

Sa., 27.12.25 13:10 Uhr SGM JF Langenau - SV Degerschlacht

Sa., 27.12.25 13:21 Uhr FV Fulgenstadt - TSV Göggingen



Gruppe 26

Sa., 27.12.25 13:32 Uhr FSV Saulheim II - FV Sönmez Spor Bietigheim

Sa., 27.12.25 13:43 Uhr TSV Steinenbronn - TSV Ziemetshausen



Viertelfinale

Sa., 27.12.25 13:54 Uhr -

Sa., 27.12.25 14:05 Uhr -

Sa., 27.12.25 14:16 Uhr -

Sa., 27.12.25 14:27 Uhr -



Finale

Sa., 27.12.25 14:38 Uhr -

Sa., 27.12.25 14:49 Uhr -



Gruppe 27

Sa., 27.12.25 15:15 Uhr TSV Münchingen - SV Ewattingen

Sa., 27.12.25 15:26 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TV Neckarweihingen



Gruppe 28

Sa., 27.12.25 15:37 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Berghülen

Sa., 27.12.25 15:48 Uhr TSV Enzweihingen - FC Schömberg-Luchse



Gruppe 27

Sa., 27.12.25 15:59 Uhr TSV Münchingen - SG Kimratshofen / TSV Legau

Sa., 27.12.25 16:10 Uhr SV Ewattingen - TV Neckarweihingen



Gruppe 28

Sa., 27.12.25 16:21 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Enzweihingen

Sa., 27.12.25 16:32 Uhr TSV Berghülen - FC Schömberg-Luchse



Gruppe 27

Sa., 27.12.25 16:43 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Münchingen

Sa., 27.12.25 16:54 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - SV Ewattingen



Gruppe 28

Sa., 27.12.25 17:05 Uhr FC Schömberg-Luchse - HSK Croatia Singen

Sa., 27.12.25 17:16 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Berghülen



Gruppe 29

Sa., 27.12.25 17:30 Uhr TV Aldingen - TV Tischardt

Sa., 27.12.25 17:41 Uhr SGM Aspach - TB Neckarhausen



Viertelfinale

Sa., 27.12.25 17:55 Uhr -

Sa., 27.12.25 18:06 Uhr -



Gruppe 30

Sa., 27.12.25 18:20 Uhr TSV Sondelfingen - SG Raidwangen / Oberensingen II

Sa., 27.12.25 18:31 Uhr TSGV Hattenhofen - SV Bergfeld



Finale

Sa., 27.12.25 18:45 Uhr -



Gruppe 31

Sa., 27.12.25 19:00 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - 1. FC Röthenbach

Sa., 27.12.25 19:11 Uhr TSV Kohlberg - TV Aldingen II



Gruppe 32

Sa., 27.12.25 19:22 Uhr FC Kosova Kernen - FC Marbach

Sa., 27.12.25 19:33 Uhr TSV Raidwangen - SV Weingarten



Gruppe 29

Sa., 27.12.25 19:44 Uhr TV Aldingen - SGM Aspach

Sa., 27.12.25 19:55 Uhr TV Tischardt - TB Neckarhausen



Gruppe 30

Sa., 27.12.25 20:06 Uhr TSV Sondelfingen - TSGV Hattenhofen

Sa., 27.12.25 20:17 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - SV Bergfeld



Gruppe 31

Sa., 27.12.25 20:28 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - TSV Kohlberg

Sa., 27.12.25 20:39 Uhr 1. FC Röthenbach - TV Aldingen II



Gruppe 32

Sa., 27.12.25 20:50 Uhr FC Kosova Kernen - TSV Raidwangen

Sa., 27.12.25 21:01 Uhr FC Marbach - SV Weingarten



Gruppe 29

Sa., 27.12.25 21:12 Uhr TB Neckarhausen - TV Aldingen

Sa., 27.12.25 21:23 Uhr SGM Aspach - TV Tischardt



Gruppe 30

Sa., 27.12.25 21:34 Uhr SV Bergfeld - TSV Sondelfingen

Sa., 27.12.25 21:45 Uhr TSGV Hattenhofen - SG Raidwangen / Oberensingen II



Gruppe 31

Sa., 27.12.25 21:56 Uhr TV Aldingen II - DAKV Atdheu Augsburg

Sa., 27.12.25 22:07 Uhr TSV Kohlberg - 1. FC Röthenbach



Gruppe 32

Sa., 27.12.25 22:18 Uhr SV Weingarten - FC Kosova Kernen

Sa., 27.12.25 22:29 Uhr TSV Raidwangen - FC Marbach



Viertelfinale

Sa., 27.12.25 22:40 Uhr -

Sa., 27.12.25 22:51 Uhr -

Sa., 27.12.25 23:02 Uhr -

Sa., 27.12.25 23:13 Uhr -



Finale

Sa., 27.12.25 23:24 Uhr -

Sa., 27.12.25 23:35 Uhr -