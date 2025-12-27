 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 23 bis 32 spielen heute

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Heute geht es mit den Gruppen 23 bis 32 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 23
Sa., 27.12.25 09:30 Uhr TV Pflugfelden - SG Weilimdorf
Sa., 27.12.25 09:41 Uhr TV Darmsheim II - TSV Oberensingen

Gruppe 24
Sa., 27.12.25 09:52 Uhr SV Böblingen II - FC Schmutter
Sa., 27.12.25 10:03 Uhr TuS Ellmendingen - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Gruppe 25
Sa., 27.12.25 10:14 Uhr SV Degerschlacht - TSV Göggingen
Sa., 27.12.25 10:25 Uhr FV Fulgenstadt - SGM JF Langenau

Gruppe 26
Sa., 27.12.25 10:36 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Ziemetshausen
Sa., 27.12.25 10:47 Uhr TSV Steinenbronn - FSV Saulheim II

Gruppe 23
Sa., 27.12.25 10:58 Uhr TV Pflugfelden - TV Darmsheim II
Sa., 27.12.25 11:09 Uhr SG Weilimdorf - TSV Oberensingen

Gruppe 24
Sa., 27.12.25 11:20 Uhr SV Böblingen II - TuS Ellmendingen
Sa., 27.12.25 11:31 Uhr FC Schmutter - Sportfreunde Schwäbisch Hall

Gruppe 25
Sa., 27.12.25 11:42 Uhr SV Degerschlacht - FV Fulgenstadt
Sa., 27.12.25 11:53 Uhr TSV Göggingen - SGM JF Langenau

Gruppe 26
Sa., 27.12.25 12:04 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - TSV Steinenbronn
Sa., 27.12.25 12:15 Uhr TSV Ziemetshausen - FSV Saulheim II

Gruppe 23
Sa., 27.12.25 12:26 Uhr TSV Oberensingen - TV Pflugfelden
Sa., 27.12.25 12:37 Uhr TV Darmsheim II - SG Weilimdorf

Gruppe 24
Sa., 27.12.25 12:48 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall - SV Böblingen II
Sa., 27.12.25 12:59 Uhr TuS Ellmendingen - FC Schmutter

Gruppe 25
Sa., 27.12.25 13:10 Uhr SGM JF Langenau - SV Degerschlacht
Sa., 27.12.25 13:21 Uhr FV Fulgenstadt - TSV Göggingen

Gruppe 26
Sa., 27.12.25 13:32 Uhr FSV Saulheim II - FV Sönmez Spor Bietigheim
Sa., 27.12.25 13:43 Uhr TSV Steinenbronn - TSV Ziemetshausen

Viertelfinale
Sa., 27.12.25 13:54 Uhr -
Sa., 27.12.25 14:05 Uhr -
Sa., 27.12.25 14:16 Uhr -
Sa., 27.12.25 14:27 Uhr -

Finale
Sa., 27.12.25 14:38 Uhr -
Sa., 27.12.25 14:49 Uhr -

Gruppe 27
Sa., 27.12.25 15:15 Uhr TSV Münchingen - SV Ewattingen
Sa., 27.12.25 15:26 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TV Neckarweihingen

Gruppe 28
Sa., 27.12.25 15:37 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Berghülen
Sa., 27.12.25 15:48 Uhr TSV Enzweihingen - FC Schömberg-Luchse

Gruppe 27
Sa., 27.12.25 15:59 Uhr TSV Münchingen - SG Kimratshofen / TSV Legau
Sa., 27.12.25 16:10 Uhr SV Ewattingen - TV Neckarweihingen

Gruppe 28
Sa., 27.12.25 16:21 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Enzweihingen
Sa., 27.12.25 16:32 Uhr TSV Berghülen - FC Schömberg-Luchse

Gruppe 27
Sa., 27.12.25 16:43 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Münchingen
Sa., 27.12.25 16:54 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - SV Ewattingen

Gruppe 28
Sa., 27.12.25 17:05 Uhr FC Schömberg-Luchse - HSK Croatia Singen
Sa., 27.12.25 17:16 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Berghülen

Gruppe 29
Sa., 27.12.25 17:30 Uhr TV Aldingen - TV Tischardt
Sa., 27.12.25 17:41 Uhr SGM Aspach - TB Neckarhausen

Viertelfinale
Sa., 27.12.25 17:55 Uhr -
Sa., 27.12.25 18:06 Uhr -

Gruppe 30
Sa., 27.12.25 18:20 Uhr TSV Sondelfingen - SG Raidwangen / Oberensingen II
Sa., 27.12.25 18:31 Uhr TSGV Hattenhofen - SV Bergfeld

Finale
Sa., 27.12.25 18:45 Uhr -

Gruppe 31
Sa., 27.12.25 19:00 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - 1. FC Röthenbach
Sa., 27.12.25 19:11 Uhr TSV Kohlberg - TV Aldingen II

Gruppe 32
Sa., 27.12.25 19:22 Uhr FC Kosova Kernen - FC Marbach
Sa., 27.12.25 19:33 Uhr TSV Raidwangen - SV Weingarten

Gruppe 29
Sa., 27.12.25 19:44 Uhr TV Aldingen - SGM Aspach
Sa., 27.12.25 19:55 Uhr TV Tischardt - TB Neckarhausen

Gruppe 30
Sa., 27.12.25 20:06 Uhr TSV Sondelfingen - TSGV Hattenhofen
Sa., 27.12.25 20:17 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - SV Bergfeld

Gruppe 31
Sa., 27.12.25 20:28 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - TSV Kohlberg
Sa., 27.12.25 20:39 Uhr 1. FC Röthenbach - TV Aldingen II

Gruppe 32
Sa., 27.12.25 20:50 Uhr FC Kosova Kernen - TSV Raidwangen
Sa., 27.12.25 21:01 Uhr FC Marbach - SV Weingarten

Gruppe 29
Sa., 27.12.25 21:12 Uhr TB Neckarhausen - TV Aldingen
Sa., 27.12.25 21:23 Uhr SGM Aspach - TV Tischardt

Gruppe 30
Sa., 27.12.25 21:34 Uhr SV Bergfeld - TSV Sondelfingen
Sa., 27.12.25 21:45 Uhr TSGV Hattenhofen - SG Raidwangen / Oberensingen II

Gruppe 31
Sa., 27.12.25 21:56 Uhr TV Aldingen II - DAKV Atdheu Augsburg
Sa., 27.12.25 22:07 Uhr TSV Kohlberg - 1. FC Röthenbach

Gruppe 32
Sa., 27.12.25 22:18 Uhr SV Weingarten - FC Kosova Kernen
Sa., 27.12.25 22:29 Uhr TSV Raidwangen - FC Marbach

Viertelfinale
Sa., 27.12.25 22:40 Uhr -
Sa., 27.12.25 22:51 Uhr -
Sa., 27.12.25 23:02 Uhr -
Sa., 27.12.25 23:13 Uhr -

Finale
Sa., 27.12.25 23:24 Uhr -
Sa., 27.12.25 23:35 Uhr -

