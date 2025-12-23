 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 19 bis 22 sind aktiv

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Heute geht es mit den Gruppen 19 bis 22 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 19
Di., 23.12.25 17:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Ilshofen II
Di., 23.12.25 17:41 Uhr VfL Stuttgart - SV Böblingen II

Gruppe 20
Di., 23.12.25 17:52 Uhr SSV Reutlingen II - VfL Sindelfingen III
Di., 23.12.25 18:03 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - TSV Schrozberg

Gruppe 21
Di., 23.12.25 18:14 Uhr TGV Dürrenzimmern - SV Böblingen
Di., 23.12.25 18:25 Uhr FV Radnik Sindelfingen - TSV Weilheim/Teck II

Gruppe 22
Di., 23.12.25 18:36 Uhr SV Niederschopfheim - 1. CfR Pforzheim
Di., 23.12.25 18:47 Uhr TSV Pfedelbach II - GSV Maichingen III

Gruppe 19
Di., 23.12.25 18:58 Uhr TSV Weilheim/Teck - VfL Stuttgart
Di., 23.12.25 19:09 Uhr TSV Ilshofen II - SV Böblingen II

Gruppe 20
Di., 23.12.25 19:20 Uhr SSV Reutlingen II - FC Alzenberg-Wimberg
Di., 23.12.25 19:31 Uhr VfL Sindelfingen III - TSV Schrozberg

Gruppe 21
Di., 23.12.25 19:42 Uhr TGV Dürrenzimmern - FV Radnik Sindelfingen
Di., 23.12.25 19:53 Uhr SV Böblingen - TSV Weilheim/Teck II

Gruppe 22
Di., 23.12.25 20:04 Uhr SV Niederschopfheim - TSV Pfedelbach II
Di., 23.12.25 20:15 Uhr 1. CfR Pforzheim - GSV Maichingen III

Gruppe 19
Di., 23.12.25 20:26 Uhr SV Böblingen II - TSV Weilheim/Teck
Di., 23.12.25 20:37 Uhr VfL Stuttgart - TSV Ilshofen II

Gruppe 20
Di., 23.12.25 20:48 Uhr TSV Schrozberg - SSV Reutlingen II
Di., 23.12.25 20:59 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - VfL Sindelfingen III

Gruppe 21
Di., 23.12.25 21:10 Uhr TSV Weilheim/Teck II - TGV Dürrenzimmern
Di., 23.12.25 21:21 Uhr FV Radnik Sindelfingen - SV Böblingen

Gruppe 22
Di., 23.12.25 21:32 Uhr GSV Maichingen III - SV Niederschopfheim
Di., 23.12.25 21:43 Uhr TSV Pfedelbach II - 1. CfR Pforzheim

Viertelfinale
Di., 23.12.25 21:54 Uhr -
Di., 23.12.25 22:05 Uhr -
Di., 23.12.25 22:16 Uhr -
Di., 23.12.25 22:27 Uhr -

Finale
Di., 23.12.25 22:38 Uhr -
Di., 23.12.25 22:49 Uhr -

