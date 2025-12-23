41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 19 bis 22 sind aktiv

Heute geht es mit den Gruppen 19 bis 22 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Gruppe 19
Di., 23.12.25 17:30 Uhr TSV Weilheim/Teck - TSV Ilshofen II
Di., 23.12.25 17:41 Uhr VfL Stuttgart - SV Böblingen II
Gruppe 20
Di., 23.12.25 17:52 Uhr SSV Reutlingen II - VfL Sindelfingen III
Di., 23.12.25 18:03 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - TSV Schrozberg
Gruppe 21
Di., 23.12.25 18:14 Uhr TGV Dürrenzimmern - SV Böblingen
Di., 23.12.25 18:25 Uhr FV Radnik Sindelfingen - TSV Weilheim/Teck II
Gruppe 22
Di., 23.12.25 18:36 Uhr SV Niederschopfheim - 1. CfR Pforzheim
Di., 23.12.25 18:47 Uhr TSV Pfedelbach II - GSV Maichingen III
Gruppe 19
Di., 23.12.25 18:58 Uhr TSV Weilheim/Teck - VfL Stuttgart
Di., 23.12.25 19:09 Uhr TSV Ilshofen II - SV Böblingen II
Gruppe 20
Di., 23.12.25 19:20 Uhr SSV Reutlingen II - FC Alzenberg-Wimberg
Di., 23.12.25 19:31 Uhr VfL Sindelfingen III - TSV Schrozberg
Gruppe 21
Di., 23.12.25 19:42 Uhr TGV Dürrenzimmern - FV Radnik Sindelfingen
Di., 23.12.25 19:53 Uhr SV Böblingen - TSV Weilheim/Teck II
Gruppe 22
Di., 23.12.25 20:04 Uhr SV Niederschopfheim - TSV Pfedelbach II
Di., 23.12.25 20:15 Uhr 1. CfR Pforzheim - GSV Maichingen III
Gruppe 19
Di., 23.12.25 20:26 Uhr SV Böblingen II - TSV Weilheim/Teck
Di., 23.12.25 20:37 Uhr VfL Stuttgart - TSV Ilshofen II
Gruppe 20
Di., 23.12.25 20:48 Uhr TSV Schrozberg - SSV Reutlingen II
Di., 23.12.25 20:59 Uhr FC Alzenberg-Wimberg - VfL Sindelfingen III
Gruppe 21
Di., 23.12.25 21:10 Uhr TSV Weilheim/Teck II - TGV Dürrenzimmern
Di., 23.12.25 21:21 Uhr FV Radnik Sindelfingen - SV Böblingen
Gruppe 22
Di., 23.12.25 21:32 Uhr GSV Maichingen III - SV Niederschopfheim
Di., 23.12.25 21:43 Uhr TSV Pfedelbach II - 1. CfR Pforzheim
Viertelfinale
Di., 23.12.25 21:54 Uhr -
Di., 23.12.25 22:05 Uhr -
Di., 23.12.25 22:16 Uhr -
Di., 23.12.25 22:27 Uhr -
Finale
Di., 23.12.25 22:38 Uhr -
Di., 23.12.25 22:49 Uhr -