41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 15 bis 18 spielen

Heute geht es mit den Gruppen 15 bis 18 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Gruppe 15
Mo., 22.12.25 17:30 Uhr SV Prag Stuttgart - FC Gerlingen
Mo., 22.12.25 17:41 Uhr TSV Grafenau - AC Catania Kirchheim II
Gruppe 16
Mo., 22.12.25 17:52 Uhr SpVgg Renningen - TV Kemnat
Mo., 22.12.25 18:03 Uhr VfL Sindelfingen II - SG Degerschla. / Sickenhausen
Gruppe 17
Mo., 22.12.25 18:14 Uhr AC Catania Kirchheim - SV Leonberg/Eltingen II
Mo., 22.12.25 18:25 Uhr GSV Maichingen II - SV Germania Bietigheim
Gruppe 18
Mo., 22.12.25 18:36 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - TV Zazenhausen
Mo., 22.12.25 18:47 Uhr Aramäer Bietigheim - TSV Schlierbach
Gruppe 15
Mo., 22.12.25 18:58 Uhr SV Prag Stuttgart - TSV Grafenau
Mo., 22.12.25 19:09 Uhr FC Gerlingen - AC Catania Kirchheim II
Gruppe 16
Mo., 22.12.25 19:20 Uhr SpVgg Renningen - VfL Sindelfingen II
Mo., 22.12.25 19:31 Uhr TV Kemnat - SG Degerschla. / Sickenhausen
Gruppe 17
Mo., 22.12.25 19:42 Uhr AC Catania Kirchheim - GSV Maichingen II
Mo., 22.12.25 19:53 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - SV Germania Bietigheim
Gruppe 18
Mo., 22.12.25 20:04 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - Aramäer Bietigheim
Mo., 22.12.25 20:15 Uhr TV Zazenhausen - TSV Schlierbach
Gruppe 15
Mo., 22.12.25 20:26 Uhr AC Catania Kirchheim II - SV Prag Stuttgart
Mo., 22.12.25 20:37 Uhr TSV Grafenau - FC Gerlingen
Gruppe 16
Mo., 22.12.25 20:48 Uhr SG Degerschla. / Sickenhausen - SpVgg Renningen
Mo., 22.12.25 20:59 Uhr VfL Sindelfingen II - TV Kemnat
Gruppe 17
Mo., 22.12.25 21:10 Uhr SV Germania Bietigheim - AC Catania Kirchheim
Mo., 22.12.25 21:21 Uhr GSV Maichingen II - SV Leonberg/Eltingen II
Gruppe 18
Mo., 22.12.25 21:32 Uhr TSV Schlierbach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Mo., 22.12.25 21:43 Uhr Aramäer Bietigheim - TV Zazenhausen
Viertelfinale
Mo., 22.12.25 21:54 Uhr -
Mo., 22.12.25 22:05 Uhr -
Mo., 22.12.25 22:16 Uhr -
Mo., 22.12.25 22:27 Uhr -
Finale
Mo., 22.12.25 22:38 Uhr -
Mo., 22.12.25 22:49 Uhr -