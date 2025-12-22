 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: Frank Engeln

41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 15 bis 18 spielen

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Verlinkte Inhalte

BZL Südb. Bodensee
Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II

Heute geht es mit den Gruppen 15 bis 18 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 15
Mo., 22.12.25 17:30 Uhr SV Prag Stuttgart - FC Gerlingen
Mo., 22.12.25 17:41 Uhr TSV Grafenau - AC Catania Kirchheim II

Gruppe 16
Mo., 22.12.25 17:52 Uhr SpVgg Renningen - TV Kemnat
Mo., 22.12.25 18:03 Uhr VfL Sindelfingen II - SG Degerschla. / Sickenhausen

Gruppe 17
Mo., 22.12.25 18:14 Uhr AC Catania Kirchheim - SV Leonberg/Eltingen II
Mo., 22.12.25 18:25 Uhr GSV Maichingen II - SV Germania Bietigheim

Gruppe 18
Mo., 22.12.25 18:36 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - TV Zazenhausen
Mo., 22.12.25 18:47 Uhr Aramäer Bietigheim - TSV Schlierbach

Gruppe 15
Mo., 22.12.25 18:58 Uhr SV Prag Stuttgart - TSV Grafenau
Mo., 22.12.25 19:09 Uhr FC Gerlingen - AC Catania Kirchheim II

Gruppe 16
Mo., 22.12.25 19:20 Uhr SpVgg Renningen - VfL Sindelfingen II
Mo., 22.12.25 19:31 Uhr TV Kemnat - SG Degerschla. / Sickenhausen

Gruppe 17
Mo., 22.12.25 19:42 Uhr AC Catania Kirchheim - GSV Maichingen II
Mo., 22.12.25 19:53 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - SV Germania Bietigheim

Gruppe 18
Mo., 22.12.25 20:04 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - Aramäer Bietigheim
Mo., 22.12.25 20:15 Uhr TV Zazenhausen - TSV Schlierbach

Gruppe 15
Mo., 22.12.25 20:26 Uhr AC Catania Kirchheim II - SV Prag Stuttgart
Mo., 22.12.25 20:37 Uhr TSV Grafenau - FC Gerlingen

Gruppe 16
Mo., 22.12.25 20:48 Uhr SG Degerschla. / Sickenhausen - SpVgg Renningen
Mo., 22.12.25 20:59 Uhr VfL Sindelfingen II - TV Kemnat

Gruppe 17
Mo., 22.12.25 21:10 Uhr SV Germania Bietigheim - AC Catania Kirchheim
Mo., 22.12.25 21:21 Uhr GSV Maichingen II - SV Leonberg/Eltingen II

Gruppe 18
Mo., 22.12.25 21:32 Uhr TSV Schlierbach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Mo., 22.12.25 21:43 Uhr Aramäer Bietigheim - TV Zazenhausen

Viertelfinale
Mo., 22.12.25 21:54 Uhr -
Mo., 22.12.25 22:05 Uhr -
Mo., 22.12.25 22:16 Uhr -
Mo., 22.12.25 22:27 Uhr -

Finale
Mo., 22.12.25 22:38 Uhr -
Mo., 22.12.25 22:49 Uhr -

Aufrufe: 022.12.2025, 09:00 Uhr
redAutor