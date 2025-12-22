41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Gruppen 15 bis 18 spielen

Heute geht es mit den Gruppen 15 bis 18 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 15

Mo., 22.12.25 17:30 Uhr SV Prag Stuttgart - FC Gerlingen

Mo., 22.12.25 17:41 Uhr TSV Grafenau - AC Catania Kirchheim II



Gruppe 16

Mo., 22.12.25 17:52 Uhr SpVgg Renningen - TV Kemnat

Mo., 22.12.25 18:03 Uhr VfL Sindelfingen II - SG Degerschla. / Sickenhausen



Gruppe 17

Mo., 22.12.25 18:14 Uhr AC Catania Kirchheim - SV Leonberg/Eltingen II

Mo., 22.12.25 18:25 Uhr GSV Maichingen II - SV Germania Bietigheim



Gruppe 18

Mo., 22.12.25 18:36 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - TV Zazenhausen

Mo., 22.12.25 18:47 Uhr Aramäer Bietigheim - TSV Schlierbach



Gruppe 15

Mo., 22.12.25 18:58 Uhr SV Prag Stuttgart - TSV Grafenau

Mo., 22.12.25 19:09 Uhr FC Gerlingen - AC Catania Kirchheim II



Gruppe 16

Mo., 22.12.25 19:20 Uhr SpVgg Renningen - VfL Sindelfingen II

Mo., 22.12.25 19:31 Uhr TV Kemnat - SG Degerschla. / Sickenhausen



Gruppe 17

Mo., 22.12.25 19:42 Uhr AC Catania Kirchheim - GSV Maichingen II

Mo., 22.12.25 19:53 Uhr SV Leonberg/Eltingen II - SV Germania Bietigheim



Gruppe 18

Mo., 22.12.25 20:04 Uhr SG Ringschnait / Mittelbuch - Aramäer Bietigheim

Mo., 22.12.25 20:15 Uhr TV Zazenhausen - TSV Schlierbach



Gruppe 15

Mo., 22.12.25 20:26 Uhr AC Catania Kirchheim II - SV Prag Stuttgart

Mo., 22.12.25 20:37 Uhr TSV Grafenau - FC Gerlingen



Gruppe 16

Mo., 22.12.25 20:48 Uhr SG Degerschla. / Sickenhausen - SpVgg Renningen

Mo., 22.12.25 20:59 Uhr VfL Sindelfingen II - TV Kemnat



Gruppe 17

Mo., 22.12.25 21:10 Uhr SV Germania Bietigheim - AC Catania Kirchheim

Mo., 22.12.25 21:21 Uhr GSV Maichingen II - SV Leonberg/Eltingen II



Gruppe 18

Mo., 22.12.25 21:32 Uhr TSV Schlierbach - SG Ringschnait / Mittelbuch

Mo., 22.12.25 21:43 Uhr Aramäer Bietigheim - TV Zazenhausen



Viertelfinale

Mo., 22.12.25 21:54 Uhr -

Mo., 22.12.25 22:05 Uhr -

Mo., 22.12.25 22:16 Uhr -

Mo., 22.12.25 22:27 Uhr -



Finale

Mo., 22.12.25 22:38 Uhr -

Mo., 22.12.25 22:49 Uhr -