– Foto: Nedi Vinković

41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Fünf Teams sind weiter

Der VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen richten bis 04.01.2026 eines der größten und bedeutendsten Hallenfußballturniere für Amateurmannschaften in Deutschland aus.

Heute ging es mit den Gruppen 23 bis 32 weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Dabei lösten fünf weitere Mannschaften das Ticket für das Hauptturnier.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen.

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 23
Sa., 27.12.25 09:30 Uhr TV Pflugfelden - SG Weilimdorf 0:2
Sa., 27.12.25 09:41 Uhr TV Darmsheim II - TSV Oberensingen 1:1

Gruppe 24
Sa., 27.12.25 09:52 Uhr SV Böblingen II - FC Schmutter 0:0
Sa., 27.12.25 10:03 Uhr TuS Ellmendingen - Young Boys Reutlingen U23 II 2:3

Gruppe 25
Sa., 27.12.25 10:14 Uhr SV Degerschlacht - TSV Göggingen 0:2
Sa., 27.12.25 10:25 Uhr FV Fulgenstadt - SGM JF Langenau 0:2

Gruppe 26
Sa., 27.12.25 10:36 Uhr SV Westerheim - TSV Ziemetshausen 1:1
Sa., 27.12.25 10:47 Uhr TSV Steinenbronn - FSV Saulheim II 2:0

Gruppe 23
Sa., 27.12.25 10:58 Uhr TV Pflugfelden - TV Darmsheim II 0:4
Sa., 27.12.25 11:09 Uhr SG Weilimdorf - TSV Oberensingen 3:1

Gruppe 24
Sa., 27.12.25 11:20 Uhr SV Böblingen II - TuS Ellmendingen 2:3
Sa., 27.12.25 11:31 Uhr FC Schmutter - Young Boys Reutlingen U23 II 1:1

Gruppe 25
Sa., 27.12.25 11:42 Uhr SV Degerschlacht - FV Fulgenstadt 2:1
Sa., 27.12.25 11:53 Uhr TSV Göggingen - SGM JF Langenau 1:1

Gruppe 26
Sa., 27.12.25 12:04 Uhr SV Westerheim - TSV Steinenbronn 3:0
Sa., 27.12.25 12:15 Uhr TSV Ziemetshausen - FSV Saulheim II 2:0

Gruppe 23
Sa., 27.12.25 12:26 Uhr TSV Oberensingen - TV Pflugfelden 5:0
Sa., 27.12.25 12:37 Uhr TV Darmsheim II - SG Weilimdorf 1:1

Gruppe 24
Sa., 27.12.25 12:48 Uhr Young Boys Reutlingen U23 II - SV Böblingen II 4:1
Sa., 27.12.25 12:59 Uhr TuS Ellmendingen - FC Schmutter 1:1

Gruppe 25
Sa., 27.12.25 13:10 Uhr SGM JF Langenau - SV Degerschlacht 2:1
Sa., 27.12.25 13:21 Uhr FV Fulgenstadt - TSV Göggingen 0:1

Gruppe 26
Sa., 27.12.25 13:32 Uhr FSV Saulheim II - SV Westerheim 0:1
Sa., 27.12.25 13:43 Uhr TSV Steinenbronn - TSV Ziemetshausen 0:6

Viertelfinale
Sa., 27.12.25 13:54 Uhr SG Weilimdorf - TuS Ellmendingen 1:2
Sa., 27.12.25 14:05 Uhr SGM JF Langenau - SV Westerheim 0:1
Sa., 27.12.25 14:16 Uhr Young Boys Reutlingen U23 II - TV Darmsheim II 2:1
Sa., 27.12.25 14:27 Uhr TSV Ziemetshausen - TSV Göggingen 4:2

Finale
Sa., 27.12.25 14:38 Uhr TuS Ellmendingen - SV Westerheim 1:3
Sa., 27.12.25 14:49 Uhr Young Boys Reutlingen U23 II - TSV Ziemetshausen 1:3

Gruppe 27
Sa., 27.12.25 15:15 Uhr TSV Münchingen - SV Ewattingen 3:0
Sa., 27.12.25 15:26 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TV Neckarweihingen 4:0

Gruppe 28
Sa., 27.12.25 15:37 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Berghülen 0:3
Sa., 27.12.25 15:48 Uhr TSV Enzweihingen - FC Schömberg-Luchse 4:2

Gruppe 27
Sa., 27.12.25 15:59 Uhr TSV Münchingen - SG Kimratshofen / TSV Legau 1:5
Sa., 27.12.25 16:10 Uhr SV Ewattingen - TV Neckarweihingen 3:1

Gruppe 28
Sa., 27.12.25 16:21 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Enzweihingen 0:3
Sa., 27.12.25 16:32 Uhr TSV Berghülen - FC Schömberg-Luchse 2:1

Gruppe 27
Sa., 27.12.25 16:43 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Münchingen 0:13
Sa., 27.12.25 16:54 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - SV Ewattingen 4:0

Gruppe 28
Sa., 27.12.25 17:05 Uhr FC Schömberg-Luchse - HSK Croatia Singen 3:0
Sa., 27.12.25 17:16 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Berghülen 3:0

Gruppe 29
Sa., 27.12.25 17:30 Uhr TV Aldingen - TV Tischardt 2:0
Sa., 27.12.25 17:41 Uhr SGM Aspach - TB Neckarhausen 1:4

Viertelfinale
Sa., 27.12.25 17:55 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TSV Berghülen 5:0
Sa., 27.12.25 18:06 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Münchingen 2:0

Gruppe 30
Sa., 27.12.25 18:20 Uhr TSV Sondelfingen - SG Raidwangen / Oberensingen II 4:1
Sa., 27.12.25 18:31 Uhr TSGV Hattenhofen - SV Bergfeld 1:1

Finale
Sa., 27.12.25 18:45 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TSV Enzweihingen 3:1

Gruppe 31
Sa., 27.12.25 19:00 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - 1. FC Röthenbach 0:5
Sa., 27.12.25 19:11 Uhr TSV Kohlberg - TV Aldingen II 1:1

Gruppe 32
Sa., 27.12.25 19:22 Uhr FC Kosova Kernen - FC Marbach 2:1
Sa., 27.12.25 19:33 Uhr TSV Raidwangen - SV Weingarten 0:1

Gruppe 29
Sa., 27.12.25 19:44 Uhr TV Aldingen - SGM Aspach 6:0
Sa., 27.12.25 19:55 Uhr TV Tischardt - TB Neckarhausen 1:0

Gruppe 30
Sa., 27.12.25 20:06 Uhr TSV Sondelfingen - TSGV Hattenhofen 2:0
Sa., 27.12.25 20:17 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - SV Bergfeld 3:3

Gruppe 31
Sa., 27.12.25 20:28 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - TSV Kohlberg 2:1
Sa., 27.12.25 20:39 Uhr 1. FC Röthenbach - TV Aldingen II 1:1

Gruppe 32
Sa., 27.12.25 20:50 Uhr FC Kosova Kernen - TSV Raidwangen 3:0
Sa., 27.12.25 21:01 Uhr FC Marbach - SV Weingarten 1:3

Gruppe 29
Sa., 27.12.25 21:12 Uhr TB Neckarhausen - TV Aldingen 1:2
Sa., 27.12.25 21:23 Uhr SGM Aspach - TV Tischardt 0:3

Gruppe 30
Sa., 27.12.25 21:34 Uhr SV Bergfeld - TSV Sondelfingen 1:6
Sa., 27.12.25 21:45 Uhr TSGV Hattenhofen - SG Raidwangen / Oberensingen II 2:1

Gruppe 31
Sa., 27.12.25 21:56 Uhr TV Aldingen II - DAKV Atdheu Augsburg 2:0
Sa., 27.12.25 22:07 Uhr TSV Kohlberg - 1. FC Röthenbach 0:4

Gruppe 32
Sa., 27.12.25 22:18 Uhr SV Weingarten - FC Kosova Kernen 0:2
Sa., 27.12.25 22:29 Uhr TSV Raidwangen - FC Marbach 0:3

Viertelfinale
Sa., 27.12.25 22:40 Uhr TV Aldingen - TSGV Hattenhofen 2:0
Sa., 27.12.25 22:51 Uhr 1. FC Röthenbach - SV Weingarten 2:1
Sa., 27.12.25 23:02 Uhr TSV Sondelfingen - TV Tischardt 2:0
Sa., 27.12.25 23:13 Uhr FC Kosova Kernen - TV Aldingen II 4:1

Finale
Sa., 27.12.25 23:24 Uhr TV Aldingen - 1. FC Röthenbach 3:0
Sa., 27.12.25 23:35 Uhr TSV Sondelfingen - FC Kosova Kernen 0:1

