41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Fünf Teams sind weiter

Das sind die Spiele des heutigen Turniertages:

Gruppe 23

Sa., 27.12.25 09:30 Uhr TV Pflugfelden - SG Weilimdorf 0:2

Sa., 27.12.25 09:41 Uhr TV Darmsheim II - TSV Oberensingen 1:1



Gruppe 24

Sa., 27.12.25 09:52 Uhr SV Böblingen II - FC Schmutter 0:0

Sa., 27.12.25 10:03 Uhr TuS Ellmendingen - Young Boys Reutlingen U23 II 2:3



Gruppe 25

Sa., 27.12.25 10:14 Uhr SV Degerschlacht - TSV Göggingen 0:2

Sa., 27.12.25 10:25 Uhr FV Fulgenstadt - SGM JF Langenau 0:2



Gruppe 26

Sa., 27.12.25 10:36 Uhr SV Westerheim - TSV Ziemetshausen 1:1

Sa., 27.12.25 10:47 Uhr TSV Steinenbronn - FSV Saulheim II 2:0



Gruppe 23

Sa., 27.12.25 10:58 Uhr TV Pflugfelden - TV Darmsheim II 0:4

Sa., 27.12.25 11:09 Uhr SG Weilimdorf - TSV Oberensingen 3:1



Gruppe 24

Sa., 27.12.25 11:20 Uhr SV Böblingen II - TuS Ellmendingen 2:3

Sa., 27.12.25 11:31 Uhr FC Schmutter - Young Boys Reutlingen U23 II 1:1



Gruppe 25

Sa., 27.12.25 11:42 Uhr SV Degerschlacht - FV Fulgenstadt 2:1

Sa., 27.12.25 11:53 Uhr TSV Göggingen - SGM JF Langenau 1:1



Gruppe 26

Sa., 27.12.25 12:04 Uhr SV Westerheim - TSV Steinenbronn 3:0

Sa., 27.12.25 12:15 Uhr TSV Ziemetshausen - FSV Saulheim II 2:0



Gruppe 23

Sa., 27.12.25 12:26 Uhr TSV Oberensingen - TV Pflugfelden 5:0

Sa., 27.12.25 12:37 Uhr TV Darmsheim II - SG Weilimdorf 1:1



Gruppe 24

Sa., 27.12.25 12:48 Uhr Young Boys Reutlingen U23 II - SV Böblingen II 4:1

Sa., 27.12.25 12:59 Uhr TuS Ellmendingen - FC Schmutter 1:1



Gruppe 25

Sa., 27.12.25 13:10 Uhr SGM JF Langenau - SV Degerschlacht 2:1

Sa., 27.12.25 13:21 Uhr FV Fulgenstadt - TSV Göggingen 0:1



Gruppe 26

Sa., 27.12.25 13:32 Uhr FSV Saulheim II - SV Westerheim 0:1

Sa., 27.12.25 13:43 Uhr TSV Steinenbronn - TSV Ziemetshausen 0:6



Viertelfinale

Sa., 27.12.25 13:54 Uhr SG Weilimdorf - TuS Ellmendingen 1:2

Sa., 27.12.25 14:05 Uhr SGM JF Langenau - SV Westerheim 0:1

Sa., 27.12.25 14:16 Uhr Young Boys Reutlingen U23 II - TV Darmsheim II 2:1

Sa., 27.12.25 14:27 Uhr TSV Ziemetshausen - TSV Göggingen 4:2



Finale

Sa., 27.12.25 14:38 Uhr TuS Ellmendingen - SV Westerheim 1:3

Sa., 27.12.25 14:49 Uhr Young Boys Reutlingen U23 II - TSV Ziemetshausen 1:3



Gruppe 27

Sa., 27.12.25 15:15 Uhr TSV Münchingen - SV Ewattingen 3:0

Sa., 27.12.25 15:26 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TV Neckarweihingen 4:0



Gruppe 28

Sa., 27.12.25 15:37 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Berghülen 0:3

Sa., 27.12.25 15:48 Uhr TSV Enzweihingen - FC Schömberg-Luchse 4:2



Gruppe 27

Sa., 27.12.25 15:59 Uhr TSV Münchingen - SG Kimratshofen / TSV Legau 1:5

Sa., 27.12.25 16:10 Uhr SV Ewattingen - TV Neckarweihingen 3:1



Gruppe 28

Sa., 27.12.25 16:21 Uhr HSK Croatia Singen - TSV Enzweihingen 0:3

Sa., 27.12.25 16:32 Uhr TSV Berghülen - FC Schömberg-Luchse 2:1



Gruppe 27

Sa., 27.12.25 16:43 Uhr TV Neckarweihingen - TSV Münchingen 0:13

Sa., 27.12.25 16:54 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - SV Ewattingen 4:0



Gruppe 28

Sa., 27.12.25 17:05 Uhr FC Schömberg-Luchse - HSK Croatia Singen 3:0

Sa., 27.12.25 17:16 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Berghülen 3:0



Gruppe 29

Sa., 27.12.25 17:30 Uhr TV Aldingen - TV Tischardt 2:0

Sa., 27.12.25 17:41 Uhr SGM Aspach - TB Neckarhausen 1:4



Viertelfinale

Sa., 27.12.25 17:55 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TSV Berghülen 5:0

Sa., 27.12.25 18:06 Uhr TSV Enzweihingen - TSV Münchingen 2:0



Gruppe 30

Sa., 27.12.25 18:20 Uhr TSV Sondelfingen - SG Raidwangen / Oberensingen II 4:1

Sa., 27.12.25 18:31 Uhr TSGV Hattenhofen - SV Bergfeld 1:1



Finale

Sa., 27.12.25 18:45 Uhr SG Kimratshofen / TSV Legau - TSV Enzweihingen 3:1



Gruppe 31

Sa., 27.12.25 19:00 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - 1. FC Röthenbach 0:5

Sa., 27.12.25 19:11 Uhr TSV Kohlberg - TV Aldingen II 1:1



Gruppe 32

Sa., 27.12.25 19:22 Uhr FC Kosova Kernen - FC Marbach 2:1

Sa., 27.12.25 19:33 Uhr TSV Raidwangen - SV Weingarten 0:1



Gruppe 29

Sa., 27.12.25 19:44 Uhr TV Aldingen - SGM Aspach 6:0

Sa., 27.12.25 19:55 Uhr TV Tischardt - TB Neckarhausen 1:0



Gruppe 30

Sa., 27.12.25 20:06 Uhr TSV Sondelfingen - TSGV Hattenhofen 2:0

Sa., 27.12.25 20:17 Uhr SG Raidwangen / Oberensingen II - SV Bergfeld 3:3



Gruppe 31

Sa., 27.12.25 20:28 Uhr DAKV Atdheu Augsburg - TSV Kohlberg 2:1

Sa., 27.12.25 20:39 Uhr 1. FC Röthenbach - TV Aldingen II 1:1



Gruppe 32

Sa., 27.12.25 20:50 Uhr FC Kosova Kernen - TSV Raidwangen 3:0

Sa., 27.12.25 21:01 Uhr FC Marbach - SV Weingarten 1:3



Gruppe 29

Sa., 27.12.25 21:12 Uhr TB Neckarhausen - TV Aldingen 1:2

Sa., 27.12.25 21:23 Uhr SGM Aspach - TV Tischardt 0:3



Gruppe 30

Sa., 27.12.25 21:34 Uhr SV Bergfeld - TSV Sondelfingen 1:6

Sa., 27.12.25 21:45 Uhr TSGV Hattenhofen - SG Raidwangen / Oberensingen II 2:1



Gruppe 31

Sa., 27.12.25 21:56 Uhr TV Aldingen II - DAKV Atdheu Augsburg 2:0

Sa., 27.12.25 22:07 Uhr TSV Kohlberg - 1. FC Röthenbach 0:4



Gruppe 32

Sa., 27.12.25 22:18 Uhr SV Weingarten - FC Kosova Kernen 0:2

Sa., 27.12.25 22:29 Uhr TSV Raidwangen - FC Marbach 0:3



Viertelfinale

Sa., 27.12.25 22:40 Uhr TV Aldingen - TSGV Hattenhofen 2:0

Sa., 27.12.25 22:51 Uhr 1. FC Röthenbach - SV Weingarten 2:1

Sa., 27.12.25 23:02 Uhr TSV Sondelfingen - TV Tischardt 2:0

Sa., 27.12.25 23:13 Uhr FC Kosova Kernen - TV Aldingen II 4:1



Finale

Sa., 27.12.25 23:24 Uhr TV Aldingen - 1. FC Röthenbach 3:0

Sa., 27.12.25 23:35 Uhr TSV Sondelfingen - FC Kosova Kernen 0:1