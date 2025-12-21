41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Fünf Teams jubeln

Es ging weiter: Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Bei den Spielen am Samstag lösten der FC Germania Friedrichstal II, der 1. FC Lauchhau-Lauchäcker, der VfB Neckarrems 1913, der VfR Wormatia Worms II und die SGM Hochberg/Hochdorf die Tickets fürs Hauptturnier.
Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde über 170 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).
Gruppe 5
Sa., 20.12.25 09:30 Uhr SV Magstadt - TGB Lahr 0:1
Sa., 20.12.25 09:41 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - JSG Mühlhausen/Rettigheim/Angelbachtal 1:1
Gruppe 6
Sa., 20.12.25 09:52 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SG Weilimdorf II 1:0
Sa., 20.12.25 10:03 Uhr SV Deggenhausertal - SV Böblingen II 3:1
Gruppe 7
Sa., 20.12.25 10:14 Uhr TSG Ailingen - VfB Neckarrems 1913 0:2
Sa., 20.12.25 10:25 Uhr SV Magstadt II - SV Sillenbuch 0:1
Gruppe 8
Sa., 20.12.25 10:36 Uhr VfR Wormatia Worms U21 II - TB Ruit II 7:0
Sa., 20.12.25 10:47 Uhr SG Hohensachsen - SG Mietingen / Baustetten 1:6
Gruppe 5
Sa., 20.12.25 10:58 Uhr SV Magstadt - SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll 1:3
Sa., 20.12.25 11:09 Uhr TGB Lahr - JSG Mühlhausen/Rettigheim/Angelbachtal 5:1
Gruppe 6
Sa., 20.12.25 11:20 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SV Deggenhausertal 4:1
Sa., 20.12.25 11:31 Uhr SG Weilimdorf II - SV Böblingen II 1:1
Gruppe 7
Sa., 20.12.25 11:42 Uhr TSG Ailingen - SV Magstadt II 1:2
Sa., 20.12.25 11:53 Uhr VfB Neckarrems 1913 - SV Sillenbuch 0:0
Gruppe 8
Sa., 20.12.25 12:04 Uhr VfR Wormatia Worms U21 II - SG Hohensachsen 8:0
Sa., 20.12.25 12:15 Uhr TB Ruit II - SG Mietingen / Baustetten 1:1
Gruppe 5
Sa., 20.12.25 12:26 Uhr JSG Mühlhausen/Rettigheim/Angelbachtal - SV Magstadt 1:2
Sa., 20.12.25 12:37 Uhr SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll - TGB Lahr 1:1
Gruppe 6
Sa., 20.12.25 12:48 Uhr SV Böblingen II - Drita Kosova Kornwestheim 0:2
Sa., 20.12.25 12:59 Uhr SV Deggenhausertal - SG Weilimdorf II 3:0
Gruppe 7
Sa., 20.12.25 13:10 Uhr SV Sillenbuch - TSG Ailingen 3:0
Sa., 20.12.25 13:21 Uhr SV Magstadt II - VfB Neckarrems 1913 0:3
Gruppe 8
Sa., 20.12.25 13:32 Uhr SG Mietingen / Baustetten - VfR Wormatia Worms U21 II 1:5
Sa., 20.12.25 13:43 Uhr SG Hohensachsen - TB Ruit II 0:5
Viertelfinale
Sa., 20.12.25 13:54 Uhr TGB Lahr - SV Deggenhausertal 1:2
Sa., 20.12.25 14:05 Uhr VfB Neckarrems 1913 - SG Mietingen / Baustetten 1:0
Sa., 20.12.25 14:16 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - SGM 07 Ludwigsburg/SGV Freiberg ll 1:0
Sa., 20.12.25 14:27 Uhr VfR Wormatia Worms U21 II - SV Sillenbuch 3:0
Finale
Sa., 20.12.25 14:38 Uhr SV Deggenhausertal - VfB Neckarrems 1913 2:4
Sa., 20.12.25 14:49 Uhr Drita Kosova Kornwestheim - VfR Wormatia Worms U21 II 6:7
Gruppe 9
Sa., 20.12.25 15:15 Uhr SV Körne - Türkgücü Eibensbach 0:2
Sa., 20.12.25 15:26 Uhr FC Sandhausen - MTV Stuttgart 0:2
Gruppe 10
Sa., 20.12.25 15:37 Uhr SG Hochberg / Hochdorf - FC Neuhausen 80 5:0
Sa., 20.12.25 15:48 Uhr Orange Devils 02 Schönaich - FC Badenia St.Ilgen 3:0
Gruppe 9
Sa., 20.12.25 15:59 Uhr SV Körne - FC Sandhausen 0:3
Sa., 20.12.25 16:10 Uhr Türkgücü Eibensbach - MTV Stuttgart 1:0
Gruppe 10
Sa., 20.12.25 16:21 Uhr SG Hochberg / Hochdorf - Orange Devils 02 Schönaich 1:1
Sa., 20.12.25 16:32 Uhr FC Neuhausen 80 - FC Badenia St.Ilgen 1:3
Gruppe 9
Sa., 20.12.25 16:43 Uhr MTV Stuttgart - SV Körne 4:0
Sa., 20.12.25 16:54 Uhr FC Sandhausen - Türkgücü Eibensbach 2:1
Gruppe 10
Sa., 20.12.25 17:05 Uhr FC Badenia St.Ilgen - SG Hochberg / Hochdorf 0:2
Sa., 20.12.25 17:16 Uhr Orange Devils 02 Schönaich - FC Neuhausen 80 4:1
Gruppe 11
Sa., 20.12.25 17:30 Uhr VfL Obereisesheim - KF Kosova Bernhausen 4:1
Sa., 20.12.25 17:41 Uhr Spvgg Aidlingen II - SV Gosheim 0:1
Viertelfinale
Sa., 20.12.25 17:55 Uhr MTV Stuttgart - Orange Devils 02 Schönaich 3:4
Sa., 20.12.25 18:06 Uhr SG Hochberg / Hochdorf - FC Sandhausen 1:0
Gruppe 12
Sa., 20.12.25 18:20 Uhr SSV Zuffenhausen - TSG Münsingen 4:0
Sa., 20.12.25 18:31 Uhr SV Morsbach 1971 - FV Sönmez Spor Bietigheim 0:4
Finale
Sa., 20.12.25 18:45 Uhr Orange Devils 02 Schönaich - SG Hochberg / Hochdorf 0:1
Gruppe 13
Sa., 20.12.25 19:00 Uhr SpVgg Groß-Umstadt - TSV Waldhausen 4:2
Sa., 20.12.25 19:11 Uhr VfL Sindelfingen IV a.K. - FC Badenia St.Ilgen 0:3
Gruppe 14
Sa., 20.12.25 19:22 Uhr TuS Metzingen - TSV Mühlhausen a.d. Würm 2:1
Sa., 20.12.25 19:33 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - FC Germania Friedrichstal II 2:2
Gruppe 11
Sa., 20.12.25 19:44 Uhr VfL Obereisesheim - Spvgg Aidlingen II 1:0
Sa., 20.12.25 19:55 Uhr KF Kosova Bernhausen - SV Gosheim 4:1
Gruppe 12
Sa., 20.12.25 20:06 Uhr SSV Zuffenhausen - SV Morsbach 1971 1:0
Sa., 20.12.25 20:17 Uhr TSG Münsingen - FV Sönmez Spor Bietigheim 1:3
Gruppe 13
Sa., 20.12.25 20:28 Uhr SpVgg Groß-Umstadt - VfL Sindelfingen IV a.K. 3:0
Sa., 20.12.25 20:39 Uhr TSV Waldhausen - FC Badenia St.Ilgen 2:2
Gruppe 14
Sa., 20.12.25 20:50 Uhr TuS Metzingen - 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 1:2
Sa., 20.12.25 21:01 Uhr TSV Mühlhausen a.d. Würm - FC Germania Friedrichstal II 0:3
Gruppe 11
Sa., 20.12.25 21:12 Uhr SV Gosheim - VfL Obereisesheim 1:2
Sa., 20.12.25 21:23 Uhr Spvgg Aidlingen II - KF Kosova Bernhausen 1:2
Gruppe 12
Sa., 20.12.25 21:34 Uhr FV Sönmez Spor Bietigheim - SSV Zuffenhausen 1:2
Sa., 20.12.25 21:45 Uhr SV Morsbach 1971 - TSG Münsingen 1:0
Gruppe 13
Sa., 20.12.25 21:56 Uhr FC Badenia St.Ilgen - SpVgg Groß-Umstadt 1:1
Sa., 20.12.25 22:07 Uhr VfL Sindelfingen IV a.K. - TSV Waldhausen 0:3
Gruppe 14
Sa., 20.12.25 22:18 Uhr FC Germania Friedrichstal II - TuS Metzingen 2:1
Sa., 20.12.25 22:29 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - TSV Mühlhausen a.d. Würm 8:3
Viertelfinale
Sa., 20.12.25 22:40 Uhr VfL Obereisesheim - FV Sönmez Spor Bietigheim 5:3
Sa., 20.12.25 22:51 Uhr SpVgg Groß-Umstadt - FC Germania Friedrichstal II 1:3
Sa., 20.12.25 23:02 Uhr SSV Zuffenhausen - KF Kosova Bernhausen 5:6
Sa., 20.12.25 23:13 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - FC Badenia St.Ilgen 4:3
Finale
Sa., 20.12.25 23:24 Uhr VfL Obereisesheim - FC Germania Friedrichstal II 0:1
Sa., 20.12.25 23:35 Uhr KF Kosova Bernhausen - 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 2:4