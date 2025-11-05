41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala: Anmeldungsphase läuft!

Die Fußballabteilungen des VfL Sindelfingen und des GSV Maichingen veranstalten die 41. Sindelfinger Hallenfußball-Gala (19.12.2025 bis 04.01.2026) für Amateurmannschaften im Glaspalast Sindelfingen. Hier gibt es alle Fakten der Veranstalter zum Turnier, für das noch Anmeldungen möglich sind:

Die Sindelfinger Hallenfußball-Gala hat sich zum größten und bedeutendsten Hallenfußballturnier für Amateurmannschaften in Deutschland entwickelt. Dabei nehmen in der Vor- und Hauptrunde bis zu 200 Vereinsmannschaften teil. Die Rahmenbedingungen entsprechen Bundesligaturnieren (Großspielfeld, Rundum-Bande, Kunstrasen mit Granulatfüllung).

02.01.2026 - 04.01.2026

Hauptturnier: Qualifikanten aus Vorturnier, Regionalliga, Oberliga, Verbandsliga Württemberg

Insgesamt teilnehmende Mannschaften: 136

Ort: Glaspalast (Großsporthalle) Sindelfingen

Preisgelder:

Vorturnier: kein Preisgeld

Hauptturnier: Sieger: 2.500€ / Zweiter: 1.250€ / Dritter: 500€ / Vierter: 250€

Regeln:

Allgemeine Durchführungsbestimmungen für Fußballspiele in der Halle

Normaler Spielball - kein Futsal-Ball

Achtung: Es darf nur mit Schienbeinschonern gespielt werden. Gespielt wird in Originaltrikots

und in kurzen Hosen. Der Kunstrasen kann mit jeglichem, vom DFB zugelassenen Schuhwerk (mit Ausnahme von Schraubstollenschuhen) bespielt werden. Der Kunstrasenhersteller empfiehlt das Tragen von Multinoppenschuhen ("Tausendfüßler").

Spieler:

12 Spieler pro Spieltag, Torspieler, 5 Feldspieler, 6 Ersatzspieler.

Spielzeit:

10 Minuten (Vorturnier), 12 Minuten (Hauptturnier)

Spielfeld:

Größe:

50 m x 30 m, Belag:

Kunstrasen mit Granulatfüllung, Tore:

5 m x 2 m, Bande:

Holzbande 1m (an allen 4 Seiten).

Startgeld:

105€ pro Mannschaft. Bitte nach Erhalt der Anmeldebestätigung überweisen auf das Konto DE15 6039 0000 0398 8840 05 der Sport GbR VfL/GSV. Bitte als Verwendungszweck "Startgeld" und "Ihren Vereinsnamen" angeben.





Turniermodus

Sie können Ihre aktive Herren-Vereinsmannschaft für das Vorturnieranmelden. Dabei ist die Spielklasse Ihrer Mannschaft völlig egal. Bitte beachten Sie die Turnierbeschreibung und die Infos im Einladungsschreiben.

Benutzen Sie zur Anmeldung Ihrer Mannschaft bitte das Rückantwortformular. Das Einladungsschreiben, die Turnierbeschreibung und das Rückantwortformular finden Sie auf unserer Internetseite www.hallenfussballgala.de.

Sie können Ihren Vorrunden-Spieltag frei wählen. Sie spielen an Ihrem Spieltag zusammen mit 15 weiteren Mannschaften. Von diesen 16 Vorrunden-Mannschaften qualifizieren sich jeweils 2 Mannschaften für das Hauptturnier.

Dort treffen Sie dann auch auf die gesetzten Mannschaften aus Regionalliga, Oberliga und Verbandsliga.

Das Hauptturnier setzt sich aus circa 20 Qualifikanten aus dem Vorturnier und circa 25 gesetzten Mannschaften zusammen. Je nach Vorrundengruppe spielen Sie als qualifizierte Mannschaft am Freitag, 02.01.2026 oder am Samstag, 03.01.2026 im Hauptturnier.

Gespielt wird in der Großsporthalle Glaspalast Sindelfingen (2500 Sitzplätze) auf einem Großspielfeld von 50m x 30m mit 5 Feldspielern und einem Torspieler.