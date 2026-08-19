4:1-Sieg im Spitzenkampf von Lorenzo Gandossi · Heute, 22:33 Uhr · 0 Leser

4:1-Sieg im Spitzenkampf Das 3000. Spiel in der Geschichte des FC Schaffhausen war gleich ein Spitzenkampf. Beim FC Grand-Saconnex in Genf setzten sich die Schaffhauser bei 30 Grad auf dem Kunstrasen mit Blick auf den Genfer Flughafen souverän mit 4:1 durch. Im zweiten Spitzenkampf der Runde bezwang Biel den FC Brühl mit 1:0. Damit steht der FC Schaffhausen nach drei Runden an der Tabellenspitze der Hoval Promotion League. Auch nach Genf waren Anhänger der Schaffhauser Bierkurve mitgereist – und das an einem Mittwochabend. Sie wurden bereits früh belohnt. Nach nur sieben Minuten lancierte der FCS einen Konter über die linke Seite. Der Ball kam in die Mitte zu Mats Hanke, der mit einem scharfen Abschluss den frühen Führungstreffer erzielte. Damit gelang den Gelb-Schwarzen auch im dritten Meisterschaftsspiel ein frühes Tor. In der Folge entwickelte sich ein animiertes Spiel mit Offensivaktionen auf beiden Seiten. Nach knapp einer halben Stunde kamen die Gastgeber nach einem Foul zu einem Freistoss an der 16-Meter-Linie. Der Schuss blieb jedoch in der Schaffhauser Mauer hängen. Die Gäste machten es wenig später besser: Chiappetta zog aus ähnlicher Distanz ab, und sein Schuss wurde von einem Grand-Saconnex-Spieler unhaltbar für den eigenen Torhüter abgelenkt – 0:2.

Nun waren wieder die Welschen am Drücker. Kurz vor der Pause musste FCS-Torhüter Samuele Rutigliano nochmals sein ganzes Können zeigen. Mit einer herrlichen Parade verhinderte er den Anschlusstreffer und sorgte dafür, dass die Schaffhauser mit einer 2:0-Führung in die Pause gingen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Grand-Saconnex den Druck deutlich. Die Gastgeber riskierten mehr und tauchten bis zur 60. Minute immer wieder gefährlich vor Rutigliano auf. FCS-Cheftrainer David Sesa reagierte und brachte mit mehreren Wechseln neue Kräfte ins Spiel. Diese Massnahmen sollten sich später auszahlen. Ein Abschluss von Dimitri Volkart, der knapp über das Tor ging, war schliesslich eine Art Initialzündung. Der FCS fand wieder besser ins Spiel und übernahm zunehmend die Kontrolle. In der 84. Minute traf Volkart mit einem sehenswerten Schuss zum 0:3. Nur wenig später schlug der FCS erneut zu: Der eingewechselte Angelo Campos schloss einen schnellen und schön herausgespielten Konter zum 0:4 ab.