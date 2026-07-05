4:1-Sieg gegen Verbandsligist: SSV Ulm 1846 gewinnt in Leutkirch

Im Stadion in Leutkirch begann der TSV Berg mutig und kam bereits in der dritten Minute zur ersten Gelegenheit, der Abschluss ging jedoch knapp am Tor vorbei. Der SSV Ulm fand anschließend besser in die Partie und ging nach elf Minuten in Führung. Nach einem Eckball landete der Ball bei Lucas Röser, der schnell reagierte und zum 1:0 einschob.

Berg hatte in der 20. Minute die große Chance zum Ausgleich. Nach einem Foul von Alexandre Azevedo im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, doch Radomir Novakovic parierte den Strafstoß mit den Beinen. Auf der Gegenseite blieb Ulm gefährlich: Oliver Wähling traf mit einem Freistoß den Pfosten, später scheiterten Steffen Meuer und Benjamin Goller am Berger Torhüter Daniel Geiselhart. Kurz vor der Pause erhöhte Röser mit seinem zweiten Treffer auf 2:0.

Zur zweiten Halbzeit wechselte Daniel Jungwirth komplett durch. Der SSV blieb spielbestimmend und drückte den Ball in der 52. Minute zum 3:0 über die Linie. Drei Minuten später verkürzte Benjamin Rabic für den TSV Berg auf 3:1. Die Antwort folgte in der 62. Minute, als Tibet Sevik den Ball am Torhüter vorbei zum 4:1 einschob.