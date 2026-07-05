4:1-Sieg gegen Verbandsligist: SSV Ulm 1846 gewinnt in Leutkirch

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat sein drittes Testspiel der Vorbereitung gewonnen. Der Regionalligist, der in der vergangenen Saison aus der 3. Liga abgestiegen war, setzte sich zum Auftakt des Trainingslagers in Leutkirch mit 4:1 gegen den Verbandsligisten TSV Berg durch. 750 Zuschauer sahen den Testspielerfolg.
Im Stadion in Leutkirch begann der TSV Berg mutig und kam bereits in der dritten Minute zur ersten Gelegenheit, der Abschluss ging jedoch knapp am Tor vorbei. Der SSV Ulm fand anschließend besser in die Partie und ging nach elf Minuten in Führung. Nach einem Eckball landete der Ball bei Lucas Röser, der schnell reagierte und zum 1:0 einschob.
Berg hatte in der 20. Minute die große Chance zum Ausgleich. Nach einem Foul von Alexandre Azevedo im Strafraum entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter, doch Radomir Novakovic parierte den Strafstoß mit den Beinen. Auf der Gegenseite blieb Ulm gefährlich: Oliver Wähling traf mit einem Freistoß den Pfosten, später scheiterten Steffen Meuer und Benjamin Goller am Berger Torhüter Daniel Geiselhart. Kurz vor der Pause erhöhte Röser mit seinem zweiten Treffer auf 2:0.
Zur zweiten Halbzeit wechselte Daniel Jungwirth komplett durch. Der SSV blieb spielbestimmend und drückte den Ball in der 52. Minute zum 3:0 über die Linie. Drei Minuten später verkürzte Benjamin Rabic für den TSV Berg auf 3:1. Die Antwort folgte in der 62. Minute, als Tibet Sevik den Ball am Torhüter vorbei zum 4:1 einschob.
Auch danach gab es weitere Möglichkeiten. Achitpol Keereerom verfehlte zweimal das Tor, Berg traf nach einem langen Ball noch den Pfosten. Kim Bayer entschärfte in der Schlussphase einen Schuss aus 20 Metern. Insgesamt kontrollierte Ulm die Partie über weite Strecken, auch wenn sich im Ballbesitz noch einige Ungenauigkeiten zeigten. Nach dem Erfolg geht es für die Spatzen ins Trainingslager nach Oberstaufen. Am Freitag folgt in Vöhringen der nächste Test gegen den VfB Eichstätt, Anpfiff ist um 18.30 Uhr.