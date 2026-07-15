41. Rurdorfer Sommercup

Der FC 06 Rurdorf lädt vom 20. Juli bis zum 2. August 2026 zum traditionsreichen 41. Rurdorfer Sommer-Cup ein. Das Turnier, bei dem es um den Pokal der Sparkasse Düren und ein beachtliches Gesamtpreisgeld von 6.350 € geht, verspricht auch in diesem Jahr hochklassigen Amateurfußball in gemütlicher Biergartenatmosphäre.

41. Rurdorfer Sommer-Cup 2026: Fußballfest und Top-Kulinarik für die ganze Familie

Für die jüngsten Besucher steht eine Hüpfburg bereit, während eine Vielzahl ehrenamtlicher Helfer für das Wohl der Gäste sorgt. Kulinarisch dürfen sich die Zuschauer auf die beliebten Rurdorfer Reibekuchen und Grillspezialitäten freuen. An den Wochenenden öffnet zudem die Cafeteria.

In diesem Jahr kehrt das Turnier zum klassischen K.o.-System zurück. Durch den Verzicht auf die Gruppenphase in der Vorrunde steigt die Spannung von der ersten Minute an, während gleichzeitig die Belastung für die Vereine reduziert wird.

In der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale starten der SC Ederen, Salingia Barmen, Welldorf-Güsten, Union Würm-Lindern, SV Brachelen, Borussia Freialdenhoven, Concordia Oidtweiler und Germania Hilfarth.

Ab dem Viertelfinale greifen dann die höherklassigen Teams ins Geschehen ein: Germania Lich-Steinstraß, FC Wegberg-Beeck, Union Schafhausen und der 1. FC Düren.

Für maximale sportliche Fairness ist gesorgt: Jedes Spiel wird von einem vollständigen Schiedsrichtergespann geleitet.

Die reguläre Spielzeit beträgt 2 x 45 Minuten. Steht es danach unentschieden, folgt sofort ein Elfmeterschießen. Lediglich im großen Finale am Sonntag, 2. August (ab 16:00 Uhr), gibt es bei einem Remis eine Verlängerung von 2 x 15 Minuten.

Open-Air-Highlight und Rahmenprogramm

Neben dem Platz wird ebenfalls einiges geboten: Am Samstag, 1. August, steigt ab 20:00 Uhr (Einlass 19:00 Uhr) das Sommer-Cup Open-Air mit der Liveband „Heartbeat“. Tickets sind im Vorverkauf für 7,50 € und an der Abendkasse für 10,- € erhältlich.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten erfolgt an folgenden VVK-Stellen:

VielHaarmonie Schleipen, Prämienstraße 65, 52441 Linnich-Rurdorf

Schreibwaren Zander, Löffelstraße 13, 52441 Linnich

während des Sommer-Cups am Wertmarkenverkauf

Bereits am ersten Samstag (25. Juli, ab 15:30 Uhr) findet zudem das 1. AH-Kleinfeldturnier statt, bei dem die Alten Herren des FC 06 Rurdorf gegen vier regionale Teams im Modus „Jeder-gegen-Jeden“ antreten.

Der FC 06 Rurdorf freut sich auf zahlreiche Zuschauer und spannende Fußballtage für die ganze Familie. Weitere Informationen zum Turnier und Spielplan sind auf der offiziellen Website des FC 06 Rurdorf unter www.fc-06-rurdorf.de sowie auf den Social-Media-Kanälen @fc06rurdorf verfügbar.

Der Spielplan im Überblick:

Qualifikationsrunde (jeweils 19:00 Uhr):

Mo., 20. Juli: SC Ederen – Salingia Barmen (Spiel 1)

Di., 21. Juli: Welldorf-Güsten – Würm-Lindern (Spiel 2)

Mi., 22. Juli: SV Brachelen – Borussia Freialdenhoven (Spiel 3)

Do., 23. Juli: Concordia Oidtweiler – Germania Hilfarth (Spiel 4)

Viertelfinale (jeweils 19:00 Uhr / So. 16:00 Uhr):

Fr., 24. Juli (19:00): Germania Lich-Steinstraß – Sieger Spiel 1 (Spiel 5)

So., 26. Juli (16:00): FC Wegberg-Beeck – Sieger Spiel 2 (Spiel 6)

Mo., 27. Juli (19:00): Union Schafhausen – Sieger Spiel 3 (Spiel 7)

Di., 28. Juli (19:00): 1. FC Düren – Sieger Spiel 4 (Spiel 8)

Halbfinale (jeweils 19:00 Uhr):

Mi., 29. Juli: Sieger Spiel 5 – Sieger Spiel 6 (1. Halbfinale)

Fr., 31. Juli: Sieger Spiel 7 – Sieger Spiel 8 (2. Halbfinale)

Finale & Einlagespiele:

Do., 30. Juli (19:00): Einlagespiel: FC 06 Rurdorf – SSV Körrenzig

Sa., 25. Juli (15:30): 1. AH-Kleinfeldturnier

So., 02. August (13:00): Einlagespiel der JSG Rurkicker

So., 02. August (16:00): Das große Endspiel

Weibliche Besucher haben zu allen Spielen freien Eintritt. Wer unter der Woche ab 19:45 Uhr eintrittsfrei das Gelände besuchen möchte, um die berühmten Reibekuchen zu genießen, ist dazu herzlich eingeladen. Zudem können Stammgäste am Eröffnungstag (Montag, 20. Juli) Verzehrmarken im vergünstigten 50er-Pack erwerben.