4:1 nach 0:1 - FCA dreht Rückstand zum Derbysieg.

Die Gäste gingen überraschend per abgefälschtem Distanzschuss in Führung, doch der FCA konnte den Rückstand schnell drehen. Zunächst war Meier nach einem langen Schlag schneller am Ball als der Gäste-Keeper und musste am Ende nur noch ins leere Tor einschieben, Erntl behielt wenige Minuten später die Nerven und verwandelte frei vorm Keeper ins lange Eck. Kurz vor der Pause zog Zitzelsperger Max trocken von der Strafraumkante ab, der Ball schlug unhaltbar im langen Eck ein. Im zweiten Durchgang verwaltete der FCA die Führung geschickt, ließ keine gegnerische Chance mehr zu und stellte durch Salatmeier Andi noch auf 4:1. Im zweiten Durchgang ließ man zudem noch die ein oder andere Möglichkeit liegen, am Ende blieb es beim hochverdienten Derby-Sieg und der FCA nimmt damit Revanche für den mehr als unnötigen Punktverlust in der Hinrunde.