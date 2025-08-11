4:1 in Walldorf: Großaspach dreht Partie und bleibt Tabellenführer

Die SG Sonnenhof Großaspach sorgt auch weiter für Furore in der Regionalliga Südwest. Beim FC-Astoria Walldorf legte der Dorfklub in seinem ersten Auswärtsspiel der Saison ein fulminantes Comeback hin und drehte einen 0:1-Rückstand zur Pause im zweiten Durchgang noch in ein 4:1. Damit feiert die Reinhardt-Elf den zweiten Sieg im zweiten Spiel und bleibt damit Tabellenführer der Regionalliga Südwest.

Ein weiterer Schreckmoment auf Seiten der SG dann in der 30. Minute: Nach einem Zweikampf auf der rechten Außenbahn ging Elias Rahn schreiend zu Boden und musste minutenlang behandelt werden. Wie sich nachträglich herausstellen sollte, hatte sich der Rechtsverteidiger bei dieser Aktion den Unterarm gebrochen und wurde umgehend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Für Rahn kam folglich Landwehr ins Spiel.

Es war zunächst ein verhaltener Beginn an diesem heißen Samstagnachmittag im Dietmar-Hopp-Sportpark. Beide Teams begegneten sich mit Respekt und riskierten nur wenig. Für den ersten Treffer des Tages war dann ein eigener Fehler der Aspacher verantwortlich. Einen etwas zu kurz geratener Rückpass von Antonis Aidonis auf den heraus geeilten Maximilian Reule nutzten die Hausherren für sich. Felix Kendel störte entscheidend und legte ab auf Maximilian Waack, der aus gut 20 Metern ins leere Tor einnetzte (16.).

Und dieser Schock sorgte in gewisser Weise auch für einen Dämpfer, was das Spielgeschehen betrifft. Denn in der darauffolgenden Phase passierte nicht mehr viel, die Aspacher versuchten sich zu sammeln und hatten kurz vor der Halbzeit dann noch Glück, dass Yasin Zor aus halblinker Position seinen wuchtigen Abschluss nur knapp über den Kasten setzte.

Die beste Möglichkeit in der zehnminütigen Nachspielzeit des ersten Durchgangs hatte Mert Tasdelen, der von der Strafraumkante nach innen zog und einen wuchtigen Schuss auf das Tor von Astoria-Keeper Mario Schragl schickte (45.+10). Doch der Ex-Aspacher reagierte glänzend und konnte zur Ecke entschärfen, welche jedoch anschließend ungenutzt blieb.

Nach dem Seitenwechsel drückten die Rot-Schwarzen der Partie dann endgültig ihren Stempel auf und machten schnell klar, dass hier auf jeden Fall noch etwas Zählbares mit nach Hause genommen werden soll. Gerade einmal sechs Minuten waren gespielt, da traf Michael Kleinschrodt sehenswert per Hacke nach feiner Flanke von Loris Maier zum 1:1-Ausgleich.

Und dieser Treffer schien die SG nur noch mehr zu beflügeln. Keine zwei Minuten später: Eckball von der rechten Seite, Angelegenheit für Mert Tasdelen. Volkan Celiktas schraubte sich am ersten Pfosten in die Höhe und markierte per platziertem Kopfball den 2:1-Führungstreffer (53.). Die Aspacher waren zurück im Spiel, ließen nicht locker und marschierten weiter in Richtung Hälfte der Gastgeber.

Für einen Hauch von Vorentscheidung sorgte dann der eingewechselte Lukas Stoppel. Nach einem Foul an Marius Kunde, rund 20 Meter vor dem Tor, schnappte sich der 20-Jährige entschlossen den Ball und schickte diesen anschließend per wunderbarem Freistoß in den rechten Knick zum 3:1 (69.).

Den Schlusspunkt eines überzeugenden zweiten Durchgangs setzte dann Torjäger Fabian Eisele höchstpersönlich. Erneut war es Stoppel, der eine hohe Hereingabe in die Box schickte. Am zweiten Pfosten kam Arbnor Nuraj zum Kopfball, welcher anschließend von der Unterkante der Latte auf die Linie sprang, Eisele stand goldrichtig und musste den Ball nur noch über die Linie drücken zum 4:1-Endstand (84.).

Damit belohnt sich die SG Sonnnehof Großaspach für eine weitere bärenstarke Vorstellung mit dem zweiten überzeugenden Sieg in Serie und schafft damit optimale Bedingungen für das DFB-Pokal-Highlight am Freitagabend zuhause in Aspach gegen Bayer 04 Leverkusen.

Das nächste Spiel

Am kommenden Freitag empfängt die SG Sonnenhof Großaspach in der ersten Runde des DFB-Pokals niemand Geringeren als Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff der Partie in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena in Aspach ist um 18 Uhr.