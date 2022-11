"Wir haben zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht": Der SC Eltersdorf feierte zum Rückrundenauftakt einen deutlichen Sieg in Feucht. – Foto: Wolfgang Zink

4:1 in Feucht: Eltersdorf mit richtiger Antwort auf Abtswind-Pleite 18. Spieltag in der Bayernliga Nord - die Freitagspartien: 1. SC Feucht kassiert dritte deftige Pleite in Folge +++ Erlangen holt den dritten Sieg am Stück

Zum Auftakt in die Rückrunde standen am Freitagabend zwei Spiele auf dem Plan: Der SC Eltersdorf holt einen in den Augen von Pressesprecher Thorsten Röwe "verdienten" Auswärtssieg beim 1. SC Feucht und findet nach der 1:2-Pleite in Abtswind vom vergangenen Wochenende zurück in die Erfolgsspur. Der Regionalliga-Absteiger hat bei einem Spiel mehr aber trotzdem sechs Zähler Rückstand auf den Aufstiegsrelegationsplatz. Im Parallelspiel setzt sich der ATSV Erlangen vor heimischem Publikum gegen Kellerkind Neumarkt durch und bleibt im sechsten Spiel in Serie ungeschlagen.

Thorsten Röwe (Pressesprecher SC Eltersdorf): "Nach der verdienten Pausenführung aufgrund der höheren Spielanteile und besseren Torchancen, kam Feucht durch unsere Unaufmerksamkeit zum Ausgleich und hat uns unter Druck gesetzt. Wir haben dann zum richtigen Moment die Tore erzielt. Danach war das Spiel entschieden. Dass nach langer Leidenszeit Calvin Sengül sein Comeback geben konnte, hat jeden Quecken extrem gefreut!"