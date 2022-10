4:1 im Topspiel! SSV Ulm baut Tabellenführung aus Spatzen entführen drei Punkte aus Homburg +++ Erster Saisonsieg für KSV Hessen Kassel

Der SSV Ulm 1846 Fußball baute am 11. Spieltag in der Regionalliga Südwest die Tabellenführung aus. Im Spitzenspiel beim direkten Verfolger FC 08 Homburg setzte sich der Ligaprimus deutlich mit 4:1 (3:0) durch. Durch den souveränen Sieg vor 3056 Zuschauer:innen im Homburger Waldstadion vergrößerte der SSV den Vorsprung an der Spitze auf fünf Zähler. Als einziges Team der Liga sind die Ulmer „Spatzen“ weiterhin ungeschlagen. Acht Siege und drei Unentschieden hat der Meisterschaftsfavorit bislang eingefahren.

Bereits in der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft von SSV-Trainer Thomas Wörle im Duell der beiden ehemaligen Bundesligisten durch Treffer von Marcel Schmidts (24.), Nicolas Jann (43.) und Lucas Röser (45.+2) für klare Verhältnisse gesorgt. Zwar kamen die Hausherren aus Homburg nach der Pause dank des Tores von Joel Gerezgiher (51.) noch einmal heran. Die Hoffnung währte aber nicht lange, weil Röser (57.) mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder herstellte. Für die Homburger, bei denen sich José-Junior Matuwila wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte einhandelte (64.), war es die dritte Niederlage in der laufenden Spielzeit.

Mainzer Zweitvertretung feiert ungefährdeten Sieg in Aalen

Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge kehrte die Bundesligareserve des 1. FSV Mainz 05 in die Erfolgsspur zurück. In der Partie beim früheren Zweitligisten VfR Aalen behielten die von Jan Siewert trainierten Mainzer vor 1050 Besucher:innen in der Aalener Ostalb Arena 2:0 (0:0) die Oberhand und kletterten mit jetzt 21 Punkten auf den vierten Tabellenplatz. Für den FSV-Nachwuchs trugen sich Ben Justus Bobzien (54.) und der erst am Freitag verpflichtete Neuzugang Julian Maurice Derstroff (76.) in die Torschützenliste ein. Der VfR Aalen muss sich dagegen nach der sechsten Saisonniederlage erneut mit dem Abstiegskampf auseinandersetzen. Seit sechs Begegnungen wartet der frühere Zweitligist auf einen Sieg (zwei Punkte).

Hessen Kassel landet ersten Saisonsieg

Die Negativserie des KSV Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest ist gestoppt. Nach zehn vergeblichen Versuchen gelang den „Löwen" am 11. Spieltag der erste Saisonsieg. Im Heimspiel gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart vor 1387 Zuschauer:innen setzte sich der frühere Zweitligist mit 2:0 (2:0) durch. Bereits im ersten Durchgang bescherten Lukas Iksal (21.) und Nils Stendera (43.) den Hausherren mit ihren Treffern einen 2:0-Vorsprung, der bis zum Ende Bestand haben sollte. Mit jetzt sechs Punkten auf dem Konto reichte der KSV Hessen auch die „Rote Laterne" des Tabellenletzten an den FC Rot-Weiss Koblenz ab.

Koblenzer Negativlauf hält an

Das Team des Koblenzer Trainers und Ex-Nationaltorhüters Oliver Reck musste beim 0:1 (0:0) gegen den Aufsteiger VfR Wormatia Worms bereits die sechste Niederlage hintereinander hinnehmen. Den einzigen Treffer der Begegnung steuerte Nils Fischer (49.) zum dritten Saisonsieg der Wormatia bei, die zuvor auch viermal leer ausgegangen war. Während die Wormatia damit zwei Punkte über der roten Linie steht, muss die „Elf vom deutschen Eck“ fünf Zähler aufholen, um aus der Gefahrenzone zu rutschen.

Proschwitz rettet Remis für Hoffenheimer U23

Die Positivserie des Aufsteigers SG Barockstadt Fulda-Lehnerz setzte sich erneut fort, auch wenn es im Heimspiel vor 1700 Zuschauer:innen gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim nur zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden reichte. Die SG Barockstadt ist seit mittlerweile acht Begegnungen ungeschlagen (jeweils vier Siege und Unentschieden). In der Tabelle rangiert Fulda mit 19 Punkten auf Rang fünf. Hoffenheims Routinier Nick Proschwitz (88.) rettete erst kurz vor dem Abpfiff den Punktgewinn für seine Mannschaft. Zuvor hatte Eric Tavares Ganime Bastos (75.) die Führung für Fulda erzielt.