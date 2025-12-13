4:1 im Finale! Oberdiendorf krönt sich zum Passauer Landkreis-Champ!

Gruppe A:

In Gruppe A setzte sich auf dem ersten Platz der FC Windorf durch, der lediglich gegen den Bezirksligisten FC Obernzell-Erlau einen Punktverlust hinnehmen musste (1:1) und ansonsten dem FC Fürstenzell (3:0) und dem FC Tiefenbach (4:0) nicht den Hauch einer Chance ließen. Der FC Obernzell-Erlau rückte als Zweitplatzierter nach ins Halbfinale, nachdem sich gegen Windorf und Tiefenbach die Punkte geteilt wurden. Einen 2:0-Erfolg gab es gegen den FC Fürstenzell, der als Tabellen-Vierter ohne Sieg aus dem Turnier ausschied. Den dritten Platz belegte der FC Tiefenbach.

Gruppe B:

Für den einzigen A-Klassisten am heutigen Turniertag gab es gegen die erwartet harten Brocken aus Hauzenberg, Breitenberg und Oberdiendorf nichts zu holen. Die Rottaler schieden ohne Punkt als Viertplatzierter aus. Die DJK-Oberdiendorf brauchte eine kurze Eingewöhnugsphase zum Start des Turniers. Gegen den Gemeinderivalen aus Hauzenberg gab es in der ersten Begegnung ein 1:1. In den weiteren beiden Spielen ließ die Truppe um Kinateder, Schwarz und Co. nichts anbrennen und holte klare Siege gegene Breitenberg (3:1) und Kirchham (4:1) und somit einen verdienten Gruppensieg. Als Zweitplatzierter ins Halbfinale folge ihnen die SG Breitenberg, welche ebenfalls ihre beiden Duelle gegen Hauzenberg und Kirchham für sich entscheiden konnte. Als Gruppen-Dritter schaffte es auch die Youngstar-Gruppe des FC Sturm Hauzenberg um Routinier Alex Starkl nicht ins Halbfinale.

Halbfinale 1:

Im Aufeinandertreffen der beiden einzigen Bezirksligisten brachten Simon Stemplinger und Fabian Hoffmann die "Deandorfer" früh mit 2:0 in Führung. Stemplinger konnte noch auf 3:0 erhöhen, ehe Sharankov kurz vor Schluss noch den 3:1-Anschlusstreffer für Obernzell erzielte. Der Sieg der Hellauer-Truppe in diesem ersten Halbfinale schien jedoch nie richtig gefährdet.

Halbfinale 2:

In einem packenden Duell zweier gleichstarker Teams setzte sich die SG Breitenberg am Ende mit 4:2 durch. Niclas Holzinger brachte die Breitenberger mit 1:0 in Führung, Goalgetter Luca Hafner egalisierte wenige Minuten später auf 1:1. Im weiteren Verlauf lieferten sich beide Teams eine hitzige Partie mit Zeitstrafen auf beiden Seiten, in welchem Breitenberg durch Lukas Angerer (2:1), Jonas Wimmer (3:1) und abermals Niclas Holzinger bis auf 4:1 davon zog. Der Anschlusstreffer von Niklas Saxinger zum 4:2 kurz vor Abpfiff änderte nichts mehr an der Ausgangslage der Partie.

Spiel um Platz 3: