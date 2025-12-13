4:1 im Finale! Oberdiendorf krönt sich zum Passauer Landkreis-Champ!

Viel wurde im Voraus zur heutigen Final-Session der Hallenmeisterschaft Landkreis Passau gemunkelt und spekuliert. Wer krönt sich zum Sieger? Vielleicht die Akteure der SG Breitenberg, welche bereits im vorherigen Jahr knapp im Finale an Seriensieger Karpfham scheiterten? Oder eher doch die Bezirksliga-Kicker um den FC Obernzell-Erlau und die TSV-DJK Oberdiendorf? Auch ein Überraschungssieg des FC Windorf stand nach der herrausragenden Vorrunde im Raum. Gegen 15:30 Uhr waren die Zuschauer dann schlauer: Es sollte ein Durchmarsch der DJK Oberdiendorf um Co-Trainer Dominik Hellauer werden.
Gruppe A:
In Gruppe A setzte sich auf dem ersten Platz der FC Windorf durch, der lediglich gegen den Bezirksligisten FC Obernzell-Erlau einen Punktverlust hinnehmen musste (1:1) und ansonsten dem FC Fürstenzell (3:0) und dem FC Tiefenbach (4:0) nicht den Hauch einer Chance ließen. Der FC Obernzell-Erlau rückte als Zweitplatzierter nach ins Halbfinale, nachdem sich gegen Windorf und Tiefenbach die Punkte geteilt wurden. Einen 2:0-Erfolg gab es gegen den FC Fürstenzell, der als Tabellen-Vierter ohne Sieg aus dem Turnier ausschied. Den dritten Platz belegte der FC Tiefenbach.
Gruppe B:
Für den einzigen A-Klassisten am heutigen Turniertag gab es gegen die erwartet harten Brocken aus Hauzenberg, Breitenberg und Oberdiendorf nichts zu holen. Die Rottaler schieden ohne Punkt als Viertplatzierter aus. Die DJK-Oberdiendorf brauchte eine kurze Eingewöhnugsphase zum Start des Turniers. Gegen den Gemeinderivalen aus Hauzenberg gab es in der ersten Begegnung ein 1:1. In den weiteren beiden Spielen ließ die Truppe um Kinateder, Schwarz und Co. nichts anbrennen und holte klare Siege gegene Breitenberg (3:1) und Kirchham (4:1) und somit einen verdienten Gruppensieg. Als Zweitplatzierter ins Halbfinale folge ihnen die SG Breitenberg, welche ebenfalls ihre beiden Duelle gegen Hauzenberg und Kirchham für sich entscheiden konnte. Als Gruppen-Dritter schaffte es auch die Youngstar-Gruppe des FC Sturm Hauzenberg um Routinier Alex Starkl nicht ins Halbfinale.
Halbfinale 1:
Im Aufeinandertreffen der beiden einzigen Bezirksligisten brachten Simon Stemplinger und Fabian Hoffmann die "Deandorfer" früh mit 2:0 in Führung. Stemplinger konnte noch auf 3:0 erhöhen, ehe Sharankov kurz vor Schluss noch den 3:1-Anschlusstreffer für Obernzell erzielte. Der Sieg der Hellauer-Truppe in diesem ersten Halbfinale schien jedoch nie richtig gefährdet.
Halbfinale 2:
In einem packenden Duell zweier gleichstarker Teams setzte sich die SG Breitenberg am Ende mit 4:2 durch. Niclas Holzinger brachte die Breitenberger mit 1:0 in Führung, Goalgetter Luca Hafner egalisierte wenige Minuten später auf 1:1. Im weiteren Verlauf lieferten sich beide Teams eine hitzige Partie mit Zeitstrafen auf beiden Seiten, in welchem Breitenberg durch Lukas Angerer (2:1), Jonas Wimmer (3:1) und abermals Niclas Holzinger bis auf 4:1 davon zog. Der Anschlusstreffer von Niklas Saxinger zum 4:2 kurz vor Abpfiff änderte nichts mehr an der Ausgangslage der Partie.
Spiel um Platz 3:
Das Spiel um Platz 3 entschied der FC Obernzell-Erlau im Elfmeterschießen gegen den FC Windorf mit 3:2 für sich.
Finale:
Alessandro Maier eröffnete das Finale mit seinem frühen Treffer zum 1:0 für die DJK Oberdiendorf. Das gefiel dem Deandorfer-Fanblock auf den Rängen, welcher fortan für eine bombastische Finalstimmung sorgte. Die Breitenberg-Anhänger heizte Niclas Holzinger an, welcher wenige Sekunden später den 1:1-Ausgleichstreffer perfekt machte. Nach tollem Kombinations-Fußball zwischen Hellauer und Schwarz war es Paul Kinateder, welcher die DJK mit seinem 2:1-Treffer auf die Siegerstraße führte. Die SG warf nun alles in die Waagschale und zwang Oberdiendorf-Torhüter Marco Unfried in Form von Lukas Angerer (6. Minute) und Maximilian Kainz (7. Minute) zu zwei Glanzparaden. Fünf Minuten vor Ende der Begegnung drehte die DJK nochmal auf und machte durch einen Doppelpack von Linksfuß Fabian Hoffmann den verdienten 4:1-Finalsieg perfekt.
Durch den eindrucksvollen Turniersieg steht für die DJK Oberdiendorf nun am 11. Januar die Ost-Kreismeisterschaft in Deggendorf auf dem Programm.
