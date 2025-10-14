4:1! Illertissen stoppt Ansbachs Ungeschlagen-Serie

Der FV Illertissen hat seine starke Form eindrucksvoll bestätigt und gleichzeitig die beeindruckende Serie der SpVgg Ansbach gestoppt. Nach sieben ungeschlagenen Partien in Folge mussten die Mittelfranken beim 1:4 im Vöhlinstadion erstmals wieder eine Niederlage hinnehmen – gegen einen FVI, der von Beginn an hellwach war und kaum etwas zuließ.

Schon nach zwei Minuten zappelte der Ball im Netz: Tobias Rühle traf nach kurzem Dribbling präzise ins linke Eck – der perfekte Start für die Hausherren. Trotz engagierter Bemühungen blieben klare Chancen im weiteren Verlauf auf beiden Seiten vorerst Mangelware.

Ein vermeintliches zweites Tor kurz vor der Pause wurde wegen eines Offensivfouls aberkannt, sodass es beim 1:0 blieb.

Wie schon in Halbzeit eins starteten die Gastgeber auch nach dem Wiederanpfiff furios: Kapitän Max Zeller erhöhte in der 48. Minute nach feinem Zuspiel von Yannick Glessing auf 2:0. Danach lief das Illertisser Angriffsspiel wie am Schnürchen – Tobias Rühle mit seinem zweiten Treffer (66.) und Maximilian Neuberger (73.) stellten auf 4:0.

Erst in der Nachspielzeit kamen die Gäste zum Ehrentreffer: Dino Nuhanovic verwandelte einen Foulelfmeter sicher zum 4:1-Endstand (90.+2).

Hermann Schiller (Pressesprecher FV Illertissen) nach dem Spiel: "Das war eine sehr gute Leistung von uns. Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir die Tore sauber und schön herausgespielt. Die frühe Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt, denn gerade im ersten Durchgang hat Ansbach gezeigt, warum sie zuletzt sieben Spiele ungeschlagen waren. Wir haben aber kaum etwas zugelassen, eigentlich fast gar nichts. Mit der 1:0-Führung im Rücken haben wir nach der Pause richtig Gas gegeben und unsere Treffer in schöner Regelmäßigkeit erzielt – ein insgesamt hochverdienter Sieg."

Niklas Reutelhuber (Trainer SpVgg Ansbach): "Wir haben kein gutes Spiel abgeliefert. Für uns war es einfach ein gebrauchter Tag. Ein sehr verdienter Sieg für Illertissen. Ich mache der Mannschaft keinen Vorwurf, wir werden zusammenhalten und am Samstag wieder Vollgas geben, um einen Heimsieg einzufahren."

Durch den Sieg verbessert sich der FV Illertissen auf Rang 5, während Ansbach auf Platz 10 abrutscht. Schon am Samstag geht es weiter: Ansbach empfängt Schlusslicht TSV Schwaben Augsburg, während Illertissen zeitgleich den Aufsteiger VfB Eichstätt zum nächsten Heimspiel erwartet.