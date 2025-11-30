4:1-Heimsieg gegen 'SC Freiburg II

Im Vergleich zum torlosen Rückrundenauftakt vor einer Woche beim KSV Hessen Kassel nahm Cheftrainer Roland Seitz zwei Änderungen an der Anfangsformation vor. Nico Jörg und Armend Qenaj rückten für Justin Petermann und Minos Gouras in die Startelf.

Beide Mannschaften tasteten sich in den ersten Spielminuten ab, ohne dass es zunächst zu Torchancen kam. In der 13. Minute verbuchten die Gastgeber durch einen Kopfball von Mart Ristl nach einem Freistoß von Markus Mendler die erste Torannäherung. In der 15. Minute ging unser FCH schließlich in Führung. Nachdem Manuel Kober nach seinem Eindringen in den Strafraum zunächst geblockt wurde, kam er erneut an den Ball und lupfte die Kugel gefühlvoll über SCF-Keeper Jantunen zum 1:0 ins lange Eck.

Nach der Homburger Führung kamen die Freiburger besser ins Spiel. So hatten sie nach einer knappen halben Stunde die Riesenchance zum Ausgleich, als Leon Catak bei einem Abschluss aus spitzem Winkel den Außenpfosten traf. Aber auch die Grün-Weißen trafen zwei Minuten später bei einem Versuch von Simon Joachims nach starker Vorarbeit von Qenaj das Aluminium. In der 31. Minute kamen die Gäste dann aber doch noch zum Ausgleichstreffer. Nach einem Steckpass in den Strafraum kam Bismark Adomah zum Abschluss und versenkte den Ball zum 1:1 abgefälscht im gegnerischen Tor. Danach hatten die Breisgauer noch zwei weitere gute Möglichkeiten zur Führung, die jedoch nicht verwertet werden konnten. Stattdessen erzielten die Grün-Weißen in der 40. Minute den erneuten Führungstreffer. Nach vorangegangener schöner Einzelaktion von Simons versenkte Nico Jörg die Kugel zum 2:1 im linken Eck. Mit diesem Ergebnis ging es kurz darauf auch in die Pause.

Nachdem die Freiburger die ersten beiden Möglichkeiten im zweiten Durchgang durch Catak für sich verbuchen konnten, erhöhten die Homburger immer mehr den Druck. So hatte Jörg in der 56. Minute die Riesenchance zum Doppelpack, als er nach Zuspiel von Mendler freistehend aus kurzer Distanz verpasste. Kurz darauf hatte auch Joachims den nächsten Treffer auf dem Fuß, die Kugel flog jedoch knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei. In der 68. Minute war es dann aber soweit und Markus Mendler versenkte den Ball nach Vorlage von Jörg zum 3:1 im Freiburger Tor.

Die Homburger gaben weiter Gas. So schnürte Mendler knapp zehn Minuten später seinen Doppelpack, als er erneut nach Zuspiel von Jörg in den Strafraum dribbelte und den Ball zum 4:1 im kurzen rechten Eck versenkte. Während die Gäste zu keinen richtig gefährlichen Torchancen mehr kamen, erspielten sich die Grün-Weißen noch zwei Möglichkeiten durch Minos Gouras und Frederic Baum. Am Ende fiel aber kein weiterer Treffer mehr, sodass unser FCH sein letztes Heimspiel des Jahres gegen die U23 des SC Freiburg mit 4:1 für sich entschied. Damit rücken unsere Grün-Weißen mit einer Ausbeute von nun 29 Punkten auf den 8. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest vor.

Gäste-Trainer Bernhard Weis sagte nach dem Spiel: "Aufgrund der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Homburger Sieg. Ich hatte das Gefühl, in der ersten Hälfte wären wir mal dran gewesen, aber wir haben beim ersten und zweiten Gegentor keinen Druck auf dem Ball bekommen. Sie waren dann in den Umschaltmomenten immer gefährlich und wir leider nicht. Wir hatten oft den Ball, aber wir kamen selten in die Situationen, wo es hätte spannend für uns werden können. Wir wollen die Jungs an die Bundesliga heranführen, das hat nichts mit der Tabellensituation zu tun. Wir müssen jedes einzelne Spiel erst mal bestreiten. Jeder Gegner hat seine Waffen, jeder kann uns weh tun. und wir müssen schon noch Punkte holen. Für uns war es kein Problem, dass die Erste heute auch spielt, die beiden Kader sind groß genug. ".

FCH-Trainer Roland Seitz meinte: "Wir mussten zunächst viel leiden, weil wir viele Ballverluste hatten. Sie sind dann immer wieder auf die Kette aufgelaufen. Da hatten wir Probleme. Wir konnten da den langen Ball nicht verteidigen, deshalb haben wir dann auf der Sechser-Position umgestellt. Wir haben heute etwas Druck gespürt, das hat man dann auch an den Fehlpässen etwas gemerkt. Das passiert uns sonst nicht so. Der Gegner war ballsicher, hatte gute Tiefenläufe, da waren wir froh, keine Gegentreffer kassiert zu haben. Wir haben uns dann gesammelt. Wir wollten den Druck raus nehmen. Wir haben dann den druck am Ball geschafft und da hatten wir dann auch Chancen. U-Mannschaften hören nie auf gefährlich zu werden, auch nicht nach 1:3-Rückstand. Der dritte Treffer hat uns dann aber doch befreit. Es war im fünften Heimspiel nacheinander der vierte Sieg, die Tabelle sieht nun etwas besser für uns aus. .

Der FC Homburg liegt vor dem letzten Spieltag des Jahres auf Rang Acht, hat aber schon neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter SGV Freiberg. Die Zweite des SC Freiburg ist Elfter, zu den gefährlichen Plätzen beträgt der Vorsprung nur drei Zähler.

Am kommenden Samstag, den 06. Dezember gastiert unser FCH im letzten Spiel vor der Winterpause beim Bahlinger SC. Anstoß im Kaiserstuhlstadion ist um 14 Uhr.

Die Zweite des SC Freiburg empfängt gleichzeitig nur wenige Kilometer entfernt im Dreisam-Stadion den FC Bayern Alzenau zum Jahres-Kehraus.