4:1 Heimsieg 🚀🔥 von Spvgg Röhrmoos · Heute, 10:43 Uhr · 0 Leser

Am Samstagnachmittag haben wir die Gäste aus Höhenrain zu Gast in Röhrmoos. Wir haben uns viel für dieses Spiel vorgenommen und möchten die 3 Punkte in Röhrmoos behalten. Wir kommen gut ins Spiel und spielen selbstbewusst auf. Wir gehen daher verdient mit einer 2:0 Führung in die Halbzeitpause. Schon die letzten 10 Minuten der 1. Halbzeit, als auch die ersten 10 Minuten der 2. Halbzeit sind etwas holprig und wir lassen unseren Gästen unnötig große Räume, die die Höhenrainerinnen immer wieder in Tornähe bringen. Wir können wieder hochfahren und bespielen die Offensive gut und können auf 4:0 erhöhen. Die letzte Aktion des Spiels endet mit einem Foul einer Spielerin von uns am Mittelkreis, welches nicht geahndet wird. Die anschließend Unachtsamkeit nutzen die Gäste für den Anschlusstreffer aus. Wir konnten das Ziel des Tages einfahren und behalten die 3 Punkte in Röhrmoos! So kann’s weiter gehen 🔥