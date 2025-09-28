4:1 gegen Jahn Landsberg: Aich deutet sein Potenzial an

Es war nur ein vermeintlich klarer Sieg für den FC Aich. Trotz drei Toren Vorsprungs taten sich die Brucker Vorstädter lange schwer.

Aich – Der Bezirksliga-Absteiger aus Aich klettert in der Tabelle nach oben. Vor 75 Zuschauern schlug das Team von Trainer Marcel Aue den FT Jahn Landsberg mit 4:1 (1:0). Trotzdem war Aue mit dem Auftritt seiner Elf in den ersten 45 Minuten nicht zufrieden. Beide Mannschaften lieferten über weite Strecken ein recht zerfahrenes Spiel ab.

Nach dem Führungstor durch Simon Wesinger (8.) verhinderte FCA-Schlussmann Quirin Milde kurz nach dem Wiederanpfiff den Ausgleich für die Gäste, als er mit einem Reflex auf der Torlinie einen aus kurzer Distanz abgegeben Schuss abwehrte. „Das war der Augenblick, der quasi die Mannschaft wieder auf Kurs brachte“, so Aue. Jetzt wurde das Spiel der Aicher ansehnlicher, weil Landsberg auf den Ausgleich aus war und Aich dadurch mehr Raum erhielt. Aber erst in den letzten sechs Spielminuten sorgte Manuel Milde mit einem Doppelschlag (84. und 88.) für die Entscheidung. Angesichts des klaren Vorsprungs vernachlässigte Aich seine Abwehrarbeit und fing sich durch Landsbergs Mohammed Chebbi prompt das 1:3 ein. Im direkten Gegenzug aber sorgte Wesinger mit seinem zweiten Treffer für den 4:1-Endstand. (Dieter Metzler)