4:1 gegen Heuchelheim: Biebrich stark im Kollektiv

Der FV Biebrich 02 gewinnt sein Heimspiel gegen den TSF Heuchelheim souverän mit 4:1. – Foto: Willi Roth - Archiv

Wiesbaden. Es lief gleich wie am Schnürchen für die 02er: Niclas Siefert bereitete die beiden Treffer von John Reith vor. Dazwischen legte Nikos Iosifidis für den 2:0-Kopfballschützen Tim Emmel auf, der zudem kurz vor der Pause noch zum 4:1 gegen Aufsteiger TSF Heuchelheim traf. Saubere Bälle in die Tiefe spielen, das war ein Eckpfeiler der Effektivität.

Heute, 15:00 Uhr FV Biebrich FV Biebrich TSF Heuchelheim TSF Heuchelheim 4 1 Abpfiff

Als genauso wichtig empfand Nazir Saridogan die defensive Stabilität. „Wir waren extrem diszipliniert, extrem gut als Team“, lobte der 02-Coach und sah seine Direktiven bestens umgesetzt. Jetzt wartet die hohe Hürde in Hadamar (So., 15 Uhr) auf die Biebricher. Ein Spiel, das zum Fingerzeig wird, ob sich die Mannschaft in der Saisonetappe bis zur Winterpause im Bereich der Topränge ansiedeln kann.