4:1 gegen Garham: Bischofsmais stößt Tür zum Klassenerhalt weit auf!

In einer über weite Strecken ereignisarmen ersten Halbzeit bekamen die Zuschauer zunächst nur wenig Fußballkost geboten. Die beste Möglichkeit hatte noch Petr Průcha, der aus kurzer Distanz per Kopf am Tor vorbeisetzte.

Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber dann aber einen Blitzstart hin. Gerade einmal eine Minute nach Wiederanpfiff traf Průcha nach einer punktgenauen Flanke von Sebastian Ebner volley sehenswert ins Kreuzeck zum 1:0 (46.). Nur wenig später legte Bischofsmais direkt nach: Matej Stefl stocherte den Ball nach mehreren Versuchen über die Linie und erhöhte auf 2:0 (48.). Garham zeigte sich davon jedoch keineswegs geschockt und fand schnell die passende Antwort. In der 57. Minute sprang ein Abschluss von Zellner unglücklich vor die Füße von Thomas Obernhuber, der zum 2:1-Anschluss einschob. Eine mögliche Abseitsstellung blieb dabei vom österreichischen Schiedsrichtergespann ungeahndet. In der Folge blieb die Partie offen. Für die Gäste vergaben Alex Pena und Udo Tolksdorf gute Möglichkeiten, auf der anderen Seite scheiterte Sebastian Ebner mit einer Großchance am stark reagierenden Garhamer Schlussmann. Erst in der Schlussphase machte Bischofsmais endgültig den Deckel drauf. Průcha schnürte in der 88. Minute seinen Doppelpack, als er nach Zuspiel von Martin Suchy aus rund 16 Metern zum 3:1 traf. In der Nachspielzeit setzte Marco Eder den Schlusspunkt: Nach einem Kopfball von Michael Ganserer war er zur Stelle und stellte auf 4:1.

Marco Eder (Spielertrainer Bischofsmais): "Die erste Halbzeit war ausgeglichen und chancenarm. Nach dem Seitenwechsel sind wir dann perfekt ins Spiel gekommen und haben durch den Doppelschlag von Průcha und Stefl direkt die Weichen gestellt. Garham hat danach aber seine Qualität gezeigt. Der Treffer zum 2:1 war zu diesem Zeitpunkt zwar nicht unverdient, aus unserer Sicht allerdings aus einer klaren Abseitsposition heraus erzielt. In die Druckphase des Gegners hinein haben wir dann durch Průcha die Entscheidung geschafft. Insgesamt war es eine starke Leistung meiner Mannschaft und drei extrem wichtige Punkte für uns.“

Holger Stemplinger (Trainer SV Garham): "Die erste Halbzeit war noch ausgeglichen. Den Beginn der zweiten Hälfte haben wir dann allerdings komplett verschlafen. Deshalb geht der Sieg für Bischofsmais auch absolut in Ordnung. Glückwunsch an den Gegner zum Klassenerhalt.“