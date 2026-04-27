4:1 - Endlich ein Sieg für den VfL Wanfried

– Foto: Stefan Konklowsky

Mit dem 4:1 (1:0)-Sieg des VfL Wanfried am Samstag über die SG Hombressen/Udenhausen konnte der Gastgeber in der Gruppenliga endlich die lange Durststrecke ohne Sieg seit September des letzten Jahres beenden und gleichzeitig eine eindrucksvolle Revanche für die bittere Niederlage im Hinspiel feiern. In den ersten 20 Minuten dominierten die favorisierten Gäste das Spiel, doch im weiteren Spielverlauf bekam die Mannschaft von VfL-Coach Marco Althans die Partie im Werrastadion besser unter Kontrolle. Aus einer stabilen Defensive heraus konnten einige gefährliche Angriffe gestartet werden, jedoch blieben die erarbeiteten Torchancen der Brombeermänner zunächst ungenutzt. Kurz vor dem Halbzeitpfiff gelang der Heimmannschaft jedoch der Führungstreffer, als Mathias Tadeis Gambetta einen Foulelfmeter sicher in die Maschen des SG-Tores versenkte und das 1:0 erzielte. Auch in der zweiten Halbzeit behielt die Heimmannschaft die Kontrolle über das Spiel und der VfL konnte einige gute Offensivaktionen zeigen. Nach einer Stunde Spielzeit erhöhte Tom Ander mit seinem Tor die Führung des VfL auf 2:0. Mustafa Zeid erzielte dann zwei weitere Tore (75./82.) zum zwischenzeitlichen 4:0, bevor die SG mit einem Treffer zum 4:1-Endstand noch etwas Ergebniskosmetik betrieb (84.). Insgesamt zeigte der VfL eine tolle und geschlossene Mannschaftsleistung mit vielen Offensivaktionen. "Alle eingesetzten 16 Spieler haben mit ihrem Einsatz zum verdienten Erfolg beigetragen und auf ihren jeweiligen Positionen voll überzeugt", lobte der zufriedene VfL-Trainer Marco Althans seine Mannschaft. Mit diesem Erfolg im Rücken möchte der VfL nun in den verbleibenden sieben Saisonspielen noch einige Punkte bis zum Ende der Spielzeit in der Gruppenliga sammeln.