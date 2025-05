Andreas Drexler (re.) zeigte eine herausragende Leistung – Foto: Mike Sigl

4:1: Effektives Künzing schockt Schierling Die Römer stehen nach dem klaren Auswärtserfolg bei den Labertalern mit eineinhalb Beinen im Relegations-Endspiel

Was für ein Abend für den FC Künzing! Die Römer feierten im Relegations-Hinspiel beim TV Schierling einen fulminanten 4:1-Sieg und haben damit alle Trümpfe in der Hand, in die entscheidende zweite Runde einzuziehen. Vor 911 zahlenden Zuschauern waren die Hausherren keineswegs drei Tore schlechter. Den Unterschied machten vor allem zwei Akteure aus: FCK-Schlussmann Daniel Schedlbauer brachte die Rot-Weißen schlichtweg zur Verzweiflung und Stürmer Andreas Drexler erwischte einen Sahnetag. Am Sonntag (16 Uhr) steigt an der B8 das Rückspiel, in dem die Salzberger-Jungs ein kleines Fußballwunder brauchen, um das Ding noch zu drehen.

Die Partie begann ohne die typische Abtastphase und beide Mannschaften verbuchten bereis in der Anfangsphase gute Einschussmöglichkeiten. Die Hausherren wussten mit schönem Kombinationsfußball zu überzeugen und sorgten vor allem mit gekonnten Spielverlagerungen permanent für Gefahr. Als Künzing das Leder nach einem Eckball nicht entscheidend klären konnten, köpfte Abwehrchef David Löffler eine Maßflanke von Simon Berzl schulbuchmäßig zum 1:0 (26.) ein. Der agile Maximilian Treitinger hatte das 2:0 auf den Fuß, doch seinen wuchtigen Schuss lenkte FCK-Schlussmann Daniel Schedlbauer mit einer Glanzparade über den Querbalken (36.). In der 39. Spielminute stellte Christian Seidl seine Extraklasse unter Beweis. An der Strafraumkante versetzte der Torjäger einen Gegenspieler mit dem Rücken zum Tor und schlenzte das Spielgerät dann gekonnt zum 1:1-Ausgleich neben den Pfosten.



